Emmet Sheehan impresiona a su regreso mientras los Dodgers caminan Padres

Veintinueve horas antes de su regreso oficial al montículo del estadio Dodger, Emmet Sheehan Tomó un momento para volver a familiarizarse con su estadio de béisbol.

En un estadio de Dodger vacío el martes por la tarde, Sheehan caminó hacia el campo en Chavez Ravine, subió una pendiente que no había tocado desde la temporada 2023 y practicó su movimiento de lanzamiento varias veces antes de regresar a la casa club.

Para Sheehan, tales lanzamientos secos son parte de su rutina normal de pre-inicio. En cualquier estadio de béisbol donde lanza, le gusta tener una idea del montículo y sus alrededores antes del juego.

La única diferencia esta vez: cuánto tiempo había pasado desde que había tomado el golpe en un estadio de grandes ligas.

Después de una auspiciosa temporada de novato en 2023, en la que su promedio de 4.92 ganado, desmentido el potencial que destacó con su entrega de bajo brazo y alta velocidad, Sheehan se perdió toda la temporada pasada y los primeros tres meses de esta campaña después de someterse a una cirugía Tommy John.

El miércoles, finalmente completó el largo camino de regreso, girando cuatro impresionantes entradas en un 4-3 victoria por desplazamiento sobre los Padres de San Diego que terminó en El jonrón de hits de Will Smith en el noveno.

“Fue increíble”, dijo Sheehan, después de renunciar a solo una carrera mientras ponchaba a seis bateadores. “Una vez que estuve allí, fue un poco de vuelta en el modo Compete una vez que ves a un bateador en la caja. Pero definitivamente antes y luego, después, [I was] Sintiendo las emociones del año pasado, seguro “.

Una ex selección del draft de la sexta ronda que se convirtió en una de las mejores perspectivas de lanzamiento de la organización durante una impresionante carrera en las ligas menores, Sheehan se convirtió en uno de los recientes lanzadores locales de los Dodgers en soportar una cirugía importante después de herir su codo en el entrenamiento de primavera el año pasado.

Sin embargo, mientras trabajaba de regreso, su proceso de recuperación relativamente sin problemas había alimentado la emoción en toda la organización.

Sus cosas aún parecían agudas, desde una bola rápida de MPH de mediados de los 90 hasta una combinación tentadora de cambio de cambio. Su comando había sido sorprendentemente consistente durante una temporada de rehabilitación de ligas menores, recolectando 16 ponches contra solo una caminata en tres salidas con Triple-A Oklahoma City.

Y contra los Padres el miércoles, el derecho de 25 años parecía que apenas había perdido un ritmo.

Lanzó 65 lanzamientos, 43 para huelgas. No emitió una caminata, mientras que solo arrojó tres hits. Y el único puntaje contra él llegó cuando el segunda base Tommy Edman no pudo acorralar a un solo hopper afectado con dos outs en la parte superior de la segunda.

“Emmett fue fantástico”, dijo el manager Dave Roberts. “Entiendo esto esta noche, [I wanted him to] Confía en sus cosas, estén en el ataque con su mezcla. E hizo exactamente eso. Inundó la zona, los mantuvo en los talones “.

Sheehan no fue el lanzador ganador. Ese honor fue para otro antiguo prospecto, el zurdo Justin Wrobleski, quien siguió a Sheehan con cinco entradas estelares de largo alivio en el que mostró sus propios letreros prometedores (incluida una bola rápida que tocó 99 mph en un momento) después de un inicio de altura de su carrera en las grandes ligas.

Durante la mayor parte de su excursión, Wrobleski estaba protegiendo una ventaja de 3-1 que los Dodgers tomaron la parte inferior de la quinta, cuando Max Muncy bateó un triple inicial, Hyeseong Kim siguió una mosca de sacrificio de Pages Andy con un doble, y el colgador novato desplomado Dalton se apresuró a las corridas del juego en un sencillo de dos carreras.

“Miras el crecimiento de dos jóvenes lanzadores y lo que hicieron hoy contra un club de pelota muy formidable”, dijo Roberts. “Y también Dalton, siendo el receptor allí con los dedos, pensé que también era una gran noche para él”.

Con los relevistas de los Dodgers desgastados de los juegos de bullpen consecutivos las dos noches anteriores, Wrobleski volvió al montículo en el noveno y cedió dos carreras después de que un error de lanzamiento de Muncy lo puso en un atasco.

Pero Smith se aseguró de que no importara, saliendo de la banca en la parte inferior de la entrada para pasar un jonrón jonrón justo sobre el muro de campo derecho.

Will Smith (16) celebra con sus compañeros de equipo de los Dodgers después de golpear un jonrón en la novena entrada de una victoria por 4-3 sobre los Padres el miércoles por la noche. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Los Dodgers (46-29) ahora han asegurado una victoria en la serie en este set de cuatro juegos contra los Padres (39-34), con la posibilidad de un barrido el jueves. En general, tienen 17-11 en lo que ha sido un tramo de 28 juegos en el último mes, extendiendo su ventaja en el Liga Nacional Oeste a 4½ juegos.

“Definitivamente han pasado unas largas semanas, jugando algunos clubes de pelota realmente buenos, lidiando con lesiones y todo”, dijo Smith. “Pero sí, nos estamos uniendo como un equipo, lo que lo atraviesa un día a la vez … Intenta jugar un buen béisbol y ver qué sucede”.

A pesar de las dramas tardías, fue el regreso de Sheehan lo que tuvo las mayores implicaciones en el resto de la temporada de los Dodgers, dando a su rotación a la mano corta una nueva opción muy necesaria y muy intrigante.

Mientras hablaba de Sheehan antes del juego, Roberts dijo que a los Dodgers siempre “les gustó su maquillaje, su dureza, su capacidad para repetir su entrega, las cosas de swing-and-fis, la preparación”.

Pero la forma en que navegó su recuperación de Tommy John, volviendo a la acción 13 meses después de someterse al procedimiento en mayo pasado, había agregado otro elemento de optimismo entre los funcionarios del equipo.

Emmet Sheehan entrega contra los Padres el miércoles por la noche en el Dodger Stadium. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Roberts señaló cómo Sheehan había aumentado su fuerza física durante su rehabilitación, con el lanzador de 6 pies y 5 pulgadas, que bromeó diciendo que estaba tan nervioso durante su temporada de novato que perdió peso de comer) ahora poseía notablemente más masa.

Roberts también explicó cómo Sheehan ha “tenido la oportunidad de ver mucho béisbol, aprender y luego aplicarlo”.

“Creo que eso lo hará un mejor lanzador de las Grandes Ligas”, dijo Roberts.

Un comienzo de regreso, los signos de tal crecimiento ya estaban presentes, por la forma en que Sheehan atacó la zona de strike, alejó a los bateadores y comandó un montículo que había anhelado lanzar en los últimos dos años.

“No tiene miedo, no va a huir de eso y confiará en sus cosas”, dijo Roberts. “Estar preparado para esta noche y no sentir [out] Su camino de regreso a las grandes ligas, en un gran juego de pelota, se le va mucho crédito ”.