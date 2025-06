Con la victoria de las Finales de la NBA, ¿Thunder se uniría a estos Sports Lowlights de Seattle?

Parece que va a suceder. No está del todo en la fase de “salvo un milagro”, pero con una ventaja de 3-2 sobre los Pacers en las Finales de la NBA, parece que los Thunder van a enviar a Oklahoma City a un frenesí y Seattle a un funk con su primer campeonato de la NBA.

Los Thunder, por supuesto, han sido el equipo deportivo profesional más detestado de la ciudad esmeralda desde que saltó a la ciudad como los Sonics en 2008. Una victoria de OKC el jueves (o el domingo si la serie va siete juegos) marcaría uno de los momentos más oscuros en la historia deportiva de Seattle, incluso si ocurre más de 1,000 millas del condado de King.

Pero, ¿qué tan profundo ganaría un trueno? ¿Describiría los cinco primeros golpes de Seattle Sports de Seattle no oficiales?

No. 5

Nuggets de octavo sembrado golpea a Sonics de los playoffs de 1994

Se suponía que este era el año de Seattle. Con 63-19, tuvieron el mejor récord de temporada regular en la NBA por cinco juegos. Michael Jordan estaba fuera de la liga. Gary Payton y Shawn Kemp fueron preparados para dar a los Sonics su segundo campeonato, pero después de tomar una ventaja de 2-0 en los Nuggets en la primera ronda, Denver se recuperó para ganar tres seguidos y eliminar a Seattle. Nunca antes eso había un 8 eliminado un 1 en la NBA. Pero cuando el centro de Nuggets Dikembe Mutombo yacía en la cancha de Keyarena con el baloncesto en el aire, marcó un momento histórico para la liga y un día infame para los deportes de Seattle.

No. 4

Seahawks Fall to Steelers en 2006 Super Bowl

El puntaje de 21-10 no sugeriría la angustia al primer vistazo. Pero cualquiera que viera el juego te diría que los Seahawks estaban en el menos Tan bueno como Pittsburgh ese día, acaban de ser meditados por varias llamadas de los funcionarios. Hubo una dudosa penalización de interferencia de pase ofensivo en el receptor Darrell Jackson que negó un touchdown en el primer cuarto. Hubo una llamada cuestionable sobre el tackle ofensivo Sean Locklear con los Seahawks bajos 14-10, que compensó un pase de 18 yardas a Jerramy Stevens que habría establecido primero y gol a principios del cuarto trimestre. Y tres jugadas después hubo una penalización a pescado en bloque bajo en el mariscal de campo Matt Hasselbeck después de una intercepción que lanzó, que trasladó a los Steelers de su línea de 29 yardas a la 44.

El árbitro Bill Leavy luego dijo “Iré a mi tumba” con arrepentimiento de dos de las llamadas del cuarto trimestre. Apoyos para él por poseer errores, pero hizo poco para moderar las frustraciones de los 12.

No. 3

Ken Griffey Jr. sale a salir de Seattle en 2000

Si estamos hablando de ira pura, Alex Rodríguez que se va a los Rangers a los 25 años puede haber calificado más alto entre los fanáticos de los Marineros. Griffey había dado las 11 temporadas icónicas de M y quería llegar a casa con Cincinnati, donde su padre jugó la mayor parte de su carrera. Aún así, esto marcó el final de una era que involucró a los atletas más legendarios del área de Seattle. La estatua frente a T-Mobile Park dice que todo está perdonado, pero ese comercio a instancias de Griffey es un momento en que a los que los que los que los a los Seattle

No. 2

Seahawks pierde con los patriotas en el Super Bowl 2015

Esto tiene un caso legítimo para el número 1. Y si los Seahawks no hubieran ganado su primera victoria del Super Bowl antes, probablemente lo hubiera sido. Cuando Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la línea de portería en Glendale, Arizona, selló un título para Nueva Inglaterra y se quitó las almas de los fanáticos deportivos de Seattle. Los 12 se enfurecerán para siempre porque el entrenador Pete Carroll firmó una jugada de pase cuando tuvo el corredor Marshawn Lynch en el campo en el campo en segundo lugar y un gol desde la línea de 1 yarda. Una dinastía aparente en desarrollo, los Seahawks han ganado solo tres juegos de playoffs desde entonces y no han regresado al juego de campeonato de la NFC. No. 4 en esta lista es lo que podría haber sido. Este se siente como lo que debería haber sido.

No hay una lista oficial de mención de honor aquí, pero ciertamente hay algunos eventos que calificarían. El equipo de los Marineros de 2001 que ganó 116 juegos perdiendo en el ALCS está allá arriba. El equipo de baloncesto masculino de los Huskies 2006 sopló una ventaja de seis puntos a UConn en el Sweet 16 también calificado. ¿Los pilotos se van después de un año? ¿El equipo de fútbol de los Huskies se queda corto en el juego de campeonato nacional a Michigan en 2024? ¿El equipo de softball de UW perdió ante Florida State en la Serie Mundial College 2018? Todos duelen. Pero nada en esta lista se compara bastante con …

No. 1

Los Sonics salen de Seattle en 2008

No, la asistencia no fue genial cuando Howard Schultz vendió el equipo a Clay Bennett. Pero los Sonics fueron una parte integral de la tela de Seattle Sports. Con las pérdidas del Super Bowl de los Seahawks, todavía existía la sensación de “los conseguiremos el año que viene”. Con los Sonics, fue “Es posible que nunca volvamos a ver el baloncesto de la NBA aquí”. Las conversaciones de expansión de la NBA parecen haber inspirado la esperanza, particularmente con el clima de compromiso en el lugar. Aún así, a pesar de 17 años de diatribas, manifestaciones y retórica, todavía estamos sin el Supes.

En última instancia, los Sonics que regresan sofocarían el dolor de un título de OKC. Mientras tanto, ese grave día parece inminente.