Cole Palmer revela una extraña razón por la que llevaba una máscara en el avión de la Copa Mundial del Club del Chelsea y dice que incluso Maresca no sabía por qué

Cole Palmer quiere seguir los pasos de los íconos del fútbol asumiendo el desafío como el No. 10 del Chelsea.

Sin embargo, se está convirtiendo rápidamente en uno mismo mientras su carrera dispara para las estrellas.

Palmer recibió el codiciado número de camisa del compañero de equipo Mykhailo Mudryk, de 24 años, que enfrenta cargos de dopaje y una posible prohibición de cuatro años.

3 Cole Palmer es el nuevo No.10 del Chelsea Crédito: Getty

3 Ha tomado el número del prohibido mykhailo mudryk Crédito: AP

Las imágenes del jugador más talentoso del Chelsea están enyesadas en cada estandarte publicitario, acaparamiento y publicidad en línea filmada mientras la FIFA efectiva en su creciente fama en la Copa Mundial de Clubes.

Mientras Palmer habla de su admiración por Lionel Messi, Wayne Rooney y el ex Blues no .10 Eden Hazard, le está dando vueltas lentamente que también está siendo rápidamente elevado en el estatus.

El delantero, de 23 años, dijo: “No tenía .10 mientras crecía.

“Messi es el más grande, Rooney y jugadores así. Es un número icónico”.

Hazard sorprendió a los fanáticos del Blues de 2012 a 2019 y Palmer agregó: “Lo he visto varias veces en el campo de entrenamiento. Me pidió una de mis camisas para sus hijos. Verlo fue agradable, tuvimos una conversación”.

La fama no es fácil para este muchacho discreto de Manchester.

Palmer agregó: “Todavía no he caminado por Philly, pero siento que Estados Unidos es diferente, realmente no ven fútbol.

“En casa me reconocen. Al principio, fue un poco ‘wow’, pero ahora me acostumbro.

“Es solo un juego de fútbol al final del día, como si no fuera la vida o la muerte.

“Así que solo trato de disfrutarlo. Me gusta ir a jugar cinco al lado y ir al Astro. Me gusta PlayStation. Simplemente hago cosas que un niño normal haría”.

3 Palmer provocó intriga mientras llevaba una máscara en el vuelo a los Estados Unidos Crédito: Reuters

Palmer puede despedirse de la normalidad como la cara del nuevo blues. Su estilo fuera de la espoleta y su hábito de convertir juegos en sus cabezas en segundos divididos lo convierten en un gran atractivo.

Después de entrenar esta semana, fue acosado por docenas de escolares. Niños estadounidenses que han llegado a amarlo a 4,000 millas de distancia.

Chelsea juega Flamengo el viernes por la noche y Palmer tiene una razón especial para jugar aún mejor contra los Río Gigantes.

Él dijo: “Bueno, mi tío vive en Brasil y me envió un mensaje para decir que son uno de sus clubes más grandes y eso es todo lo que están hablando, así que espero que sea un buen juego. Me envió un mensaje para decir que por favor anotara.

“Jugar un juego cada tres días en este calor es difícil, pero nos está acercando más como equipo”.

Una imagen de Palmer que envió ondas de choque a través de la FIFA lo vio salir del avión con una máscara facial.

El jefe Enzo Maresca escribió todo como una broma práctica.

Pero Palmer explicó: “No era una broma, simplemente no me gusta el olor de los aviones. Por eso me pongo una máscara.

“Nada más. Enzo no lo sabe, no le dije, pero no me pidió que fuera justo”.

Mudryk recibirá un nuevo número de escuadrón una vez que sus problemas sobre una prueba positiva para la sustancia prohibida se resuelva el meldonium.

Palmer dijo: “Todavía no he hablado con Misha, pero lo haré cuando sea el momento adecuado”.