Los agentes federales negaron la entrada al estacionamiento del estadio Dodger, dice Team

Una línea de camionetas blancas sin marcar en el Dodger Stadium provocó una ola de especulaciones en línea sobre la aplicación de la inmigración en el estadio el jueves, pero los funcionarios del equipo dicen que los agentes se les negó la entrada.

En las fotos publicadas en las redes sociales el jueves por la mañana, los vehículos parecían estar organizando cerca de la entrada del estacionamiento del centro del estadio, que atrajo a varias docenas de manifestantes al área.

El grupo se reunió cuesta abajo de los agentes, que se pararon alrededor de tres SUV sin marcar más cerca de las puertas de entrada del estadio, pero aún fuera del estacionamiento del estadio.

Cinco agentes, varios que cubrían sus caras con polainas y armados con pistolas, se encontraban entre los vehículos. No usaban artículos de identificación o insignias. Cuando un reportero del Times le preguntaron con qué agencia estaban, dijeron “DHS” y se negaron a hacer más comentarios.

La escena provocó una ola de especulaciones en línea y entre los manifestantes sobre dónde se fotografiaron las camionetas blancas horas antes en el mismo lugar. Ocasionalmente, un manifestante se acercó a los agentes para grabar sus vehículos en video, solo para que le dijeran que retrocedieran o enfrenten el arresto.

Finalmente, la policía llegó a la escena y los agentes se alejaron. La multitud de varias docenas se dispersó por la tarde.

De acuerdo a a una declaración del equipoa los agentes se les negó la entrada a los terrenos del Dodger Stadium cuando intentaron ingresar a los estacionamientos.

“Esta mañana, los agentes de hielo llegaron al Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó la entrada a los terrenos. El juego de esta noche se jugará según lo programado”, dijo el comunicado.

Pero tanto el Departamento de Seguridad Nacional como sus funcionarios de cumplimiento de la inmigración y aduanas acudieron a las redes sociales para aclarar los eventos del jueves.

Respondiendo a la publicación del equipo en las redes sociales, Hielo publicado en x: “Falso. Nunca estuvimos allí”.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que fueron los agentes de aduanas y patrulla fronteriza los que estaban en el estadio, pero no para una operación.

“Esto no tenía nada que ver con los Dodgers. [U.S. Customs and Border Patrol] Los vehículos estaban en el estacionamiento del estadio muy brevemente, no relacionados con ninguna operación o aplicación ”, dijo la agencia.

Una fuente del Departamento de Policía de Los Ángeles negó que el departamento recibiera una solicitud de los Dodgers para eliminar a los agentes federales de los terrenos del estadio. Los agentes federales se habían reunido cerca del estadio para llevar a cabo una sesión informativa, pero cuando se habían ido cuando las imágenes de la reunión comenzaron a circular en las redes sociales, dijo la fuente.

Sin embargo, los Dodgers pidieron a la policía que interviniera después de que un grupo de manifestantes se presentara al área, según la fuente, que solicitó el anonimato para discutir asuntos internos.

Entre los fuera del estadio había miembros de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes Humanos, o Chirla.

“El hecho de que estas redadas continúen es de lo que a Angelenos deberíamos estar muy preocupados”, dijo el miembro de Chirla Jorge-Mario Cabrera, quien estaba en contacto con los miembros de la actividad de monitoreo de otros miembros en el estadio el jueves. “El Dodger Stadium es un lugar donde las familias de Angeleno vienen y se divierten”.

El estacionamiento es propiedad conjunta del Grupo de Propiedad de los Dodgers y el ex propietario del equipo, el multimillonario Frank McCourt.

Los Dodgers han estado bajo presión desde que comenzaron las redadas este mes para hacer una declaración en apoyo de los inmigrantes. El miércoles, el equipo dijo que tenía la intención de anunciar planes el jueves para ayudar a las comunidades inmigrantes recientemente afectadas en Los Ángeles.

La cantante y personalidad de las redes sociales Nezza cantó una versión española del Himno Nacional en el Dodger Stadium en un acto de protesta contra las redadas de inmigración, a pesar de que un empleado del equipo le pidió que cantara en inglés.

Los escritores del personal Libor Jany, Andrew Campa y Bill Shaikin contribuyeron a este informe.