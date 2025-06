Los jugadores y entrenadores de la Juventus visitan Trump en la Casa Blanca.

Los miembros del equipo de fútbol italiano Juventus visitaron al presidente Trump en la Oficina Oval el miércoles por la tarde.

Exactamente por qué tuvo lugar la reunión sigue siendo en gran medida un misterio.

Seis de los jugadores del equipo (Weston McKennie, Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic), su entrenador Igor Tudor, un puñado de ejecutivos del equipo y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se detuvo por horas antes del juego de la Copa Mundial de los Juventus FIFA contra los emiratos de un United Aren ‘Ain Field.

Trump recibió una camiseta de la Juventus y una para la Copa Mundial del próximo año, que Estados Unidos será coanfitrión de Canadá y México. Pero cuando Trump tomó preguntas de los medios durante unos 15 minutos durante el evento, se discutió muy poco fútbol.

En cambio, los jugadores se mantuvieron detrás de él pacientemente, inquieto de vez en cuando, sus caras son principalmente inexpresivas, ya que Trump respondió preguntas que principalmente se relacionaron con el potencial de la participación de los Estados Unidos en la guerra de Israel contra Irán.

Más tarde esa noche, Hablando con un grupo diferente de reporteros Después de la victoria por 5-0 de su equipo sobre Al Ain, Weah calificó la experiencia de la Casa Blanca “un poco extraña” e implicó que él y los otros jugadores no tenían la opción de rechazar la visita.

“Nos dijeron que tenemos que ir y que no tenía más remedio que ir”, dijo Weah, miembro del equipo nacional masculino de los Estados Unidos cuyo padre George es un pasado ganador del prestigioso premio de fútbol de Francia Ballon d’Or y fue presidente de Liberia de 2018-2024. “Entonces [I] apareció “.

La FIFA declinó hacer comentarios. La Casa Blanca y la Juventus no respondieron a las solicitudes de comentarios de los tiempos.

Mientras Weah dijo que pensaba que su primera visita a la Casa Blanca “fue una experiencia genial”, agregó que “no soy uno para la política, así que no fue tan emocionante”.

“Cuando [Trump] Comencé a hablar sobre toda la política con Irán y todo, es como, solo quiero jugar al fútbol, ​​hombre “, dijo Weah.

El compañero jugador de USMNT McKennie había hecho comentarios críticos sobre Trump durante el movimiento Black Lives Matter en junio de 2020.

Los jugadores de la Juventus Weston McKennie, se fueron, y Tim Weah se toman una selfie fuera de la Casa Blanca después de que ellos y otros miembros del equipo se reunieron con el presidente Trump en la Oficina Oval el miércoles. (Alex Brandon / Associated Press)

“No creo que Trump sea el adecuado para el trabajo como presidente”, dijo McKennie en ese momento. “Creo que es ignorante. No lo apoyo un poco. No creo que sea un hombre para apoyar su palabra. En mis ojos, puedes llamarlo racista”.

Aún así, durante sus comentarios introductorios, Trump señaló brevemente a Weah y McKennie como “mis jugadores estadounidenses” cuando mencionó el juego de esa noche.

“Buena suerte”, dijo mientras estrechaba ambas manos en lo que tenía el potencial de ser un momento incómodo. “Espero que ustedes sean los dos mejores jugadores en el campo”.

Eso no quiere decir, sin embargo, que no hubo momentos incómodos. Porque no había, nada más que cuando Trump mencionó “hombres jugando en deportes femeninos”, luego miraron por encima de su hombro derecho y preguntó: “¿Podría una mujer hacer tu equipo, amigos? Dime. ¿Piensas?”

Cuando ningún jugador respondió, Trump dijo: “Estás siendo amable”, luego se volvió para enfrentar la otra dirección y hizo la misma pregunta.

“Tenemos un muy buen equipo femenino”, respondió el gerente general de la Juventus, Damien Comolli.

Trump preguntó: “Pero deberían estar jugando con mujeres, ¿verdad?”

Cuando no recibió respuesta, Trump sonrió y volvió hacia los periodistas.

“Mira, son muy diplomáticos”, dijo.

Trump hizo un par de otros intentos de involucrar al contingente del fútbol en la discusión. En un momento, el presidente usó la palabra “sigilo” cuando discutió los aviones militares estadounidenses, luego se dio la vuelta y comentó: “Ustedes quieren ser sigilosos esta noche. Puedes ser sigilosos, nunca perderás, ¿verdad?”

Los jugadores no parecían responder.

Para la pregunta final de la sesión, un reportero comparó favorablemente la política fronteriza de Trump con la del ex presidente Biden y le preguntó: “¿A qué atribuye ese éxito?”

Trump miró detrás de él y declaró: “Mira, eso es lo que yo llamo una buena pregunta, amigos”.

Una vez más, los jugadores no parecían responder.