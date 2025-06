Manny Pacquiao se enfrenta al campeón de peso welter Mario Barrios, pero su verdadero desafío será el tiempo

Mauricio Sulaiman sonrió cuando recordó la llamada durante la cual una leyenda del boxeo le pidió que desafiara al actual campeón de peso welter Mario Barrios.

El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) no pensó en ello por un momento e inmediatamente se puso a trabajar para cumplir con la solicitud del legendario Manny Pacquiao.

Una de las figuras más icónicas y respetadas en el historial de boxeo está de vuelta.

“Fue una decisión positiva, le dije que quería desafiar al campeón una vez más y que todavía puedo pelear. Estaba feliz de escuchar eso”, dijo Pacquiao a LA Times en Español.

Manny Pacquiao habla sobre su regreso de boxeo en una conferencia de prensa en Los Ángeles el 3 de junio. (Greg Beacham / Associated Press)

Sulaiman cumplió con el deseo de “Pacman” y su pelea contra el “guerrero azteca” Barrios serán el 19 de julio en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

“Me llamó y dijo: ‘Ayúdame a cumplir mi sueño de retirarme con el WBC, que era donde comencé con peso mosca'”, dijo Sulaiman. “La relación de Manny con el CMB tiene décadas, hemos estado en muy buenos momentos y hemos estado en tiempos difíciles y ahora que necesita apoyo, estamos aquí para él”.

Nacido en la pobreza en Filipinas, Pacquiao se convirtió en el único boxeador en ganar títulos mundiales en ocho divisiones diferentes, desde peso mosca hasta peso súper welter. Derrotó a Oscar de La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Juan Manuel Márquez, Erik Morales y Marco Antonio Barrera.

Su estilo explosivo, velocidad y carisma lo convirtieron en un ídolo global, especialmente en Asia y América Latina. Además de ser campeón mundial en múltiples cuerpos (WBC, WBA, WBO, WBO, IBF), fue reconocido como “boxeador de la década” por los escritores de boxeo Assn. En 2010 y también desarrolló una carrera política, convirtiéndose en senador en su país, que consolidó su condición de héroe nacional en Filipinas.

Durante su carrera, Pacquiao ha sufrido ocho derrotas y dos empates, pero sus impresionantes 62 victorias, 39 de ellas por nocaut, le valieron un lugar en el Salón de la Fama del Boxeo. Está siendo incluido en Canastota, Nueva York, el 8 de junio.

El ex campeón ha sido bien recibido por el mundo del boxeo con los brazos abiertos, pero con precaución.

Pacquiao afirma que los movimientos de su mano son tan rápidos como en su mejor momento, pero a los 46 años, muchos dudan de que sea lo mismo que antes. En agosto de 2021, Pacquiao perdió una decisión unánime ante Yordenis Ugás de Cuba en lo que entonces fue su última pelea antes de la jubilación.

Durante la lucha contra Ugás, Pacquiao parecía lento, insensible y en lo que parecía ser el crepúsculo de su carrera. Dijo que varios problemas causaron sus problemas durante la pelea, entre ellos, su carrera política, una demanda contra él por parte de su antiguo promotor Paradigm Sports Management y dolencias musculares que se inflamaron aún más por un masaje previo a la pelea.

Pacquiao dijo si estará cerca para enfrentar más estrellas del boxeo después de su pelea con Barrios.

“Todavía estoy aquí, uno a la vez”, dijo Pacquiao. “Este soy yo, si hay cambios en mi estilo de lucha, tengo que escuchar mi cuerpo, mi corazón y si mi mente también está allí, entonces sabré si he terminado”.

Manny Pacquiao usa el cinturón del campeón después de derrotar a Brandon Ríos durante su pelea por el título de peso welter internacional de la OMB el 24 de noviembre de 2013 en Macao. (Vincent Yu / Associated Press)

Desde el anuncio de su regreso, muchos han mostrado preocupación por lo que le podría pasar en el ring contra un barrios más jóvenes y físicamente en forma.

“Aprecio que estén preocupados, sin embargo, las únicas personas de las que me preocupa es mi familia”, dijo Pacquiao. “Cómo me muevo, cómo entreno, en qué tipo de condición estoy, me apoyan porque todavía pueden ver al viejo Manny Pacquiao”.

Durante su ausencia de cuatro años del boxeo, se dedicó a su familia y su país como político, pero dijo que permaneció activo y en buenas condiciones físicas, por lo que siente que su regreso al ring no será difícil.

“En mi casa en Filipinas, tengo mi propia instalación de entrenamiento, con un gimnasio, dos canchas de baloncesto, todo: pickleball, bádminton, tenis de mesa”, dijo Pacquiao. “Además, tengo un patio en la parte trasera de mi casa que tiene un kilómetro donde corro”.

Dieciséis años separados de Pacquiao y barrios.

Pacquiao hizo su debut profesional en enero de 1995, Barrios nació solo cuatro meses después. Esa pelea se enfrentará a la experiencia versus la juventud.

Barrios puede tener más elementos a su favor, como su altura, ya que tiene 6 pies de altura, mientras que Pacquiao tiene 5 pies 5 pulgadas. El alcance de Barrios es de 71 pulgadas, mientras que el alcance de Pacquiao es de 67 pulgadas.

“Soy más joven, tengo juventud de mi lado, él tiene la experiencia, pero tengo que salir y usar toda esa ventaja, mi altura, mi velocidad, mi tiempo, si lo hago, puedo salir en la cima”.

Aunque la confirmación de la pelea fue una sorpresa para muchos, Barrios estaba mentalmente preparado para la posibilidad. Sabía que el regreso de una leyenda como Pacquiao no era un rumor aislado, sino una opción latente.

“Al principio, realmente no podía creerlo, pero me habían dicho que podría suceder en cualquier momento en 2025”, relató el nativo de San Antonio, Texas, que tiene un récord de 29 victorias, dos derrotas y un sorteo. “Pensé que lo mejor que debía hacer era estar listo, en marzo me dijeron que podría suceder durante el verano, luego sentí que definitivamente sucedería. Es una leyenda, lo logró mucho, pero al final del día, es un luchador que quiere tomar mi título”.

Yordenis Ugas golpea a Manny Pacquiao durante un partido de boxeo de campeonato de peso welter el 21 de agosto de 2021 en Las Vegas. (John Locher / Associated Press)

Pacquiao podría haber elegido a un oponente más accesible para su regreso, alguien que le permitiría recuperar su ritmo y confianza. Pero eligió a Barrios, un campeón en su mejor momento.

“No sé si es un insulto o complemento”, reflexionó Barrios. “El tipo de pelea que trae al ring es mucha acción, tengo que ser inteligente, no debería dejar que tenga éxito”.

Si bien respeta el legado de Pacquiao, Barrios está decidido a imponer su propio sello en una noche histórica.

Es conocido por la forma en que llega al ring, acompañado por bailarines aztecos tradicionales, así como su colorido atuendo que representa sus raíces indígenas.

Barrios espera continuar con su entrada tradicional, pero dijo que la ocasión requiere algo especial.

“Será una entrada muy similar, siempre trayendo la … fuerza ancestral”, dijo Barrios. “… voy a tener todo eso, pero vamos a hacer algo aún más grande”.

Este El artículo apareció por primera vez en español Via LA Times en Español.