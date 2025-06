Cartas: Qué semana, desde ICE en el Dodger Stadium hasta la venta de Lakers

p]: text-cms-story-body-color-text Clearfix “>

La encarnación actual de la propiedad de los Dodger no es los Dodgers de su abuelo. En lugar de la propiedad privada y familiar, tiene una corporación gigante, el Grupo Guggenheim, basado en maximizar el potencial de ganancias y no dar un twit con respecto a los imperativos sociales o morales. Hacer lo “correcto” podría amenazar sus resultados. Después de todo, en su forma de pensar, el negocio de Estados Unidos es el negocio “. Los matones de hielo que aterrorizan parte de las familias de su base de fanáticos no está en su radar.

Bob Teigan

Santa Susana

¿Por qué Dylan Hernández se sorprendería por el silencio de los Dodgers sobre los esfuerzos de la administración Trump para aterrorizar a los residentes hispanos del Gran Los Ángeles? Nunca olvides que Dodger Stadium se encuentra en una tierra adquirida a través de tácticas similares dirigidas hacia los residentes hispanos de Chávez Ravine.

BW Radley

Viejo de misión

Así que déjame hacer esto bien. Hace siete meses, la Sección Editorial de Los Angeles Times se negó a respaldar a cualquiera de los candidatos que se postulen para presidente de los Estados Unidos, pero hoy, Dylan Hernández, un columnista (lo que significa que da su opinión sobre los temas) criticó a los Dodgers por no adoptar una postura política sobre los acontecimientos actuales en Los Ángeles. Sr. Hernández, los Dodgers son una franquicia deportiva profesional, no un partido político. Tal vez si desea continuar escribiendo sobre política, debe transferirse al departamento de opinión y dejar la sección de deportes al deporte

Russell Morgan

Carson

La diatriba del Sr. Hernández en The Times es otro ejemplo de su incapacidad para comprender el estatus ilegal legal. Él haría que los Dodgers condenan la eliminación de los ilegalmente en nuestro país. La propiedad de los Dodgers tomó la decisión correcta de permanecer en silencio. No recompense al interruptor de la ley que era consciente de las posibles consecuencias desde el principio.

Bill Tewksbury

Marion, lunt.

Gracias, Kiké Hernández, por defender a Angelenos mientras están siendo atacados por el color de su piel. No hay mayor defensor de los Dodgers que la comunidad mexicano-estadounidense. La propiedad de Dodger debería mostrar que el soporte funciona en ambos sentidos.

Mike Gamboa

Parque de Buena