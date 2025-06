Mientras los Dodgers esperan para hablar, Jaime Jarrín ofrece apoyo a los inmigrantes

En medio del silencio de los Dodgers sobre las redadas federales de inmigración en el sur de California, surgió una voz familiar que ha consolado a los inmigrantes durante años.

Jaime Jarrín, la antigua voz en español de los Dodgers que cautivó a miles de fanáticos durante décadas y sirvió como traductor de Fernando Valenzuela durante Fernandomania, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram sobre las redadas y las protestas en una ciudad que adoptó como suya en 1958.

“Como inmigrante que vino a este país hace 70 años, conozco de primera mano la esperanza, el coraje y la determinación que se necesitan para construir una nueva vida en una nueva tierra”, publicó Jarrín el martes. “Siempre he creído que la inmigración no es solo parte de la historia estadounidense; es la historia estadounidense”.

“Los Ángeles es mi hogar”, agregó Jarrín en su publicación de Instagram. “Esta ciudad es mi familia. Y me rompe el corazón ver la creciente división en nuestra comunidad y en todo el país. Todos merecemos ser tratados con dignidad, respeto y humanidad”.

El ex locutor de la lengua española de los Dodgers, Jaime Jarrín, publicó un mensaje en apoyo de inmigrantes y manifestantes después de semanas de redadas de hielo. (Fernando Llano / Associated Press)

El mensaje del miembro del Salón de la Fama del Béisbol y el embajador de los Dodgers se celebró mientras los críticos se volvieron más vocales oponiéndose al silencio del equipo después de las redadas y las protestas de hielo en el área de Los Ángeles en las últimas dos semanas. Un portavoz de los Dodgers dijo que el equipo anunciaría planes para ayudar a los inmigrantes el jueves, pero retrasó el anuncio después de rechazar a los agentes federales que intentaron usar el estacionamiento del equipo después de realizar redadas en Hollywood Home Depot y sus alrededores.

Jarrín es originario de Quito, Ecuador, y su primer trabajo en este país fue en una fábrica en el este de Los Ángeles. Con el tiempo, Jarrín se convirtió en el director deportivo de KWKW y una emisora ​​de los Dodgers durante más de seis décadas. Jarrín trabajó junto a Valenzuela cuando era novato en las Grandes Ligas de Béisbol en 1981, sirviendo como traductor durante Fernandomania en la década de 1980. Más tarde compartieron micrófonos en el Booth de Radio que transmite juegos de Dodger en español.

“Ante las injusticias y el sufrimiento que hemos presenciado, estoy profundamente orgulloso de los miles que se han llevado pacíficamente a las calles; levantando sus voces, negándose a silenciarse. Su coraje es importante. Su presencia es importante. No tengas miedo. Ponte fuerte. Mantente presente. Deja que se escuche tu voz”, agregó Jarrín.

Las órdenes masivas de deportación del presidente Donald Trump han afectado la atmósfera deportiva profesional en Los Ángeles. Los juegos generalmente atraen latinos e inmigrantes de una amplia gama de países. Torneos como la Copa de Oro y la Copa Mundial del Club perdieron a los fanáticos, ya que algunos se mantuvieron alejados de los estadios porque temían posibles incursiones o preferían mostrar solidaridad con las manifestaciones.

De los 12 equipos deportivos profesionales de Los Ángeles, hasta el viernes por la mañana, solo dos han emitido declaraciones públicas sobre las redadas. Angel City FC y LAFC han mostrado su apoyo a la comunidad desde que comenzaron las protestas, mientras que los Dodgers y la Galaxia, con bases de fanáticos muy latinos e inmigrantes, han permanecido en silencio.

El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, ha respondido a algunas preguntas de los periodistas, pero ha limitado sus comentarios a decir que entendió que la comunidad está “desconsolada” y dijo que la situación era algo “inquietante para todos”.

El favorito de los fanáticos, Kiké Hernández, acudió a sus redes sociales para decir que estaba “triste y enfurecido” por cómo se trató a los inmigrantes, señalando que la ciudad de Los Ángeles le había abierto sus brazos.

El jugador puertorriqueño, que ayudó a los Dodgers a ganar la Serie Mundial la temporada pasada, escribió: “Tal vez no nací y crecí aquí, pero esta ciudad me adoptó como si fuera uno de ellos. Estoy demasiado triste y enfurecido por todo lo que está sucediendo en el país y en nuestra ciudad. Los fanáticos de Los Ángeles y los Dodger me han abierto los brazos, me han apoyado y me han mostrado una gran cantidad de amabilidad y la mayoría de todas las cosas de mi segunda casa. Hernández, quien nació en San Juan, Puerto Rico, y está en su segundo período con los Dodgers después de jugar en Los Ángeles de 2015-20 y regresando de 2023 al presente.

“No puedo tolerar que la observación de nuestra comunidad continúe siendo violada, atacada, abusada y separada. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y sus derechos humanos. ¡Estoy contigo!

Mientras tanto, Maria Valenzuela, la hija del legendario lanzador Fernando Valenzuela, habló contra las redadas de hielo.

“Soy una orgullosa hija de padres inmigrantes. Vinieron a este país con sueños más grandes que las fronteras. Mi madre siguió su corazón, y mi padre no solo lidió para los Dodgers, sino para todos los inmigrantes que creían que pertenecían a este país”, publicó Maria Valenzuela en Instagram. “Ayudó a dar forma a una ciudad e inspiró a generaciones de mexicanos a soñar en grande. Detrás de la fama estaba la misma historia de inmigrantes: sacrificio, lucha y trabajo interminable para un futuro mejor”.

Este artículo Primero apareció en español Via LA Times en Español.