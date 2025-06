Cómo la familia Buss hizo de los Lakers una maravilla de Hollywood

La historia es tan buena, tan rica, que Hollywood no pudo resistir.

Los Lakers, una marca dorada. Las estrellas en la cancha de baloncesto. Las celebridades al margen. El foco en el programa volando por el piso 24 segundos a la vez.

HBO hizo una serie. Se han escrito libros. Se han filmado documentales. Ninguna hipérbole es demasiado escandalosa.

Magic Johnson y Larry Bird ayudaron a salvar el baloncesto. Los Lakers fueron el mejor espectáculo de la ciudad. Los altibajos, la devastación y la jubilación, los hicieron icónicos.

Y los Ringmasters durante los últimos 45 años han sido la familia del autobús.

Esa era culminó el miércoles cuando la mayoría de los seis niños de los autobuses acordaron vender intereses controladores de la franquicia para marcar Walter por un precio récord, una valoración de $ 10 mil millones que es la más alta en la historia del deporte profesional.

La reacción inicial a las noticias, una venta que sorprendió a los socios más grandes de los Lakers dentro y fuera de la NBA, se centró en lo que significará para la organización. ¿Walter y sus socios servirán los mismos recursos financieros que han desplegado para convertir a los Dodgers en el mejor equipo del béisbol? ¿Cómo aumentará su capital las áreas más débiles de la infraestructura de la franquicia? ¿Qué pasará después?

No lo sabemos con certeza. Sin embargo, sabemos lo que acaba de envolver: una era de propiedad de los deportes en el futuro inigualable en el éxito y el melodrama.

El comienzo

El Dr. Jerry Buss no era médico: el título proviene de un título en Química en USC. ¿Y el dinero? No vino de la ciencia. Venía de bienes raíces. Pero Buss siempre fue uno para sentir una oportunidad, y el acuerdo de divorcio récord de Jack Kent Cooke significaba que estaba a punto de capitalizar uno.

En 1979, los autobuses se apresuraron a elaborar un acuerdo comercial salvaje: propiedades y en efectivo que se mudan entre autobuses, terceros y Cooke antes de que el hombre hecho a sí mismo terminara con el foro, Los Angeles Kings y, en lo que sería su legado, los Lakers de Los Ángeles. El precio era de $ 67.5 millones.

El momento era impecable. El equipo ganaría un cambio de moneda y con el derecho de seleccionar a Johnson con la selección general número 1 en el draft. La relación de Buss y Johnson ayudó a sentar las bases para la era del empoderamiento de jugadores que domina la actual NBA, los autobuses se dan cuenta más rápido que sus compañeros de que los mejores y mejores jugadores fueron lo que impulsó el éxito de la liga.

En su primera temporada como propietario, los Lakers ganaron un título de la NBA, iniciando una batalla de una década con los Boston Celtics que ayudó a la NBA a moverse de los márgenes de los deportes profesionales a la corriente principal.

En esta foto de 1979, el propietario de los Lakers, Jerry Buss, se muestra con niños (en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda) Janie, Johnny, Jim y Jeanie. (Gunther / Mptvimages.com)

Sin embargo, fue más que Johnson liderando breaks rápidos, sonrisas intermitentes y repartir pases sin aspecto. Fue la fusión de deportes y entretenimiento lo que ayudó a definir lo que los fanáticos ahora experimentan.

En 1979, poco después de comprar a los Lakers, los autobuses encargaron el primer equipo de danza femenina de Laker. El Forum Club se convirtió en uno de los puntos nocturnos más populares de la ciudad. Los juegos fueron más que concursos de atletismo. Eran eventos.

Durante las primeras 12 temporadas, los autobuses poseieron el equipo, nunca ganaron menos de 54 juegos en una temporada de 82 juegos. Los títulos llegaron en 1982 contra los 76ers, 1985 y 1987 contra los odiados Celtics y 1988 contra Detroit.

Los Lakers construyeron una de las máquinas más imparables de baloncesto: Jerry West en la oficina principal, Pat Riley en la banca y Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Byron Scott y Michael Cooper volando en el descanso.

A medida que los autobuses se convirtieron en una de las figuras más poderosas de la NBA, sus hijos estaban a su lado, aprendiendo el negocio. Su hija, Jeanie, ayudó a organizar eventos en el foro. El verdadero espíritu promotor de la familia no pudo ser suprimido: fútbol, ​​tenis interior, hockey sobre rodillos, la familia del autobús lo probó todo.

Incluso después de la impresionante jubilación de Johnson después de su diagnóstico de VIH, los Lakers se perdieron los playoffs solo una vez antes de recargar por completo, primero con Shaquille O’Neal, luego con Kobe Bryant y finalmente con Phil Jackson.

Nada, sin embargo, duraría para siempre.

La transición

En 2005, el escritor de baloncesto del Salón de la Fama del Times, Mark Heisler, escribió sobre el plan de sucesión de Buss en enfoque.

“Jerry Buss quería un equipo de baloncesto que agradeciera a la multitud con el que las estrellas de cine podían relacionarse, pero podría haber ido demasiado lejos”, escribió Heisler. “Terminó con la mejor telenovela flotante en los deportes, y el baloncesto estaba casi al lado”.

Aún así, fue el legado de Buss.

“No puedo visualizarme alejándome, renunciando al control”, dijo Buss en una historia de 2002 en The Times. “Mi relación con este equipo es un matrimonio de por vida”.

Resulta que lo que pasa con las empresas familiares es que el drama familiar siempre está en juego.

Una característica de Sports Illustrated en 1998 pintó una historia de celos e inquietud que parecía profético.

Kobe Bryant, a la izquierda, sostiene el Trofeo Larry O’Brian mientras Shaquille O’Neal tiene el Trofeo MVP de las Finales de la NBA en 2000. (AFP / Getty Images)

A medida que los autobuses redujeron su participación, Jeanie asumió un papel más importante en el lado comercial de la franquicia, mientras que su hijo Jim se convirtió en ejecutivo de baloncesto. Y los Lakers siguieron ganando.

Las tensiones entre O’Neal, Bryant y Jackson terminaron con la disolución de otra dinastía después de tres campeonatos consecutivos. La creencia en Bryant condujo a dos anillos más una vez que lo reunieron con Jackson y agregaron Pau Gasol a la mezcla.

A pesar de todo, los Lakers siguieron siendo un negocio familiar en su sentido más verdadero, los hijos más jóvenes de los autobuses Joey y Jesse aprendieron las cuerdas en los negocios y la exploración de la misma manera que lo hicieron sus hijos mayores.

La relación romántica de Jeanie con Jackson, en el mejor de los casos, cosas complicadas en la organización. Aún así, ella siempre fue la que su padre tenía la intención de dirigir la organización, comenzando cuando los autobuses la pusieron a cargo de la franquicia de tenis interior del equipo cuando solo tenía 19 años.

“Pensé, ‘si el Dr. Buss [she refers to him by his preferred title] Dice que piensa que puedo hacerlo, debo poder hacerlo ‘”, dijo Jeanie al Times en 2002”. Si nunca dudaba de mí, ¿cómo podría alguien más? Fue solo más tarde que pensé: ‘¿Qué demonios estaba haciendo?’ “

En 2005, su hijo Jim comenzó a asumir un papel más importante en la organización, convirtiéndose en el vicepresidente de personal de jugadores del equipo.

“Cuando escucho a alguien decir: ‘¿Estás calificado?’ Me gusta: ‘Si tuvieras ocho años de Jerry West, más Mitch Kupchak y todos los talentosos exploradores que trabajan a diario, tutorándote, no sé qué otras credenciales podrías tener’ “, dijo Jim entonces.

Cuando los autobuses murieron en 2013 por complicaciones del cáncer, sus seis hijos tenían títulos con los Lakers.

“Jerry Buss ayudó a establecer la liga en el curso en el que está hoy”, dijo el entonces comisionado de la NBA, David Stern. “Recuerde, nos mostró que se trataba de ‘Showtime’, la noción de que una arena puede convertirse en el punto focal no solo para el baloncesto, sino el entretenimiento. Lo convirtió en el lugar para ver y ser visto”.

Mientras Buss vivía, los Lakers se perdieron los playoffs solo dos veces. En las seis temporadas después de su muerte, los Lakers nunca ganaron más de 37 juegos.

Algo tenía que cambiar.

Las consecuencias

Bryant dio un paso fatídico al final de un juego al final de la temporada 2013, su tendón de Aquiles se rompió en su pierna izquierda. Milaculosamente hizo dos tiros libres antes de dirigirse al vestuario, un momento que lo codifica como una leyenda de los Angeles de todos los tiempos y un momento, resultó que señaló que los buenos tiempos estaban a punto de terminar.

La siguiente temporada, los Lakers del entrenador Mike D’Antoni ganaron solo 27 juegos, Nick Young lideró a los Lakers en anotaciones y Bryant jugando solo seis veces. Después del año, Jim Buss le dijo a The Times que vio un camino hacia adelante y le dijo a su familia lo mismo en una reunión a principios de 2014.

“Me estaba acostumbrando a la línea diciendo: ‘Si esto no funciona en tres o cuatro años, si no estamos de vuelta en la cima’, y la definición de los mejores significa competir por la Conferencia Oeste, luchando por un campeonato”, entonces renunciaré porque eso significa que he fallado “, dijo. “No sé si puedes despedirte si eres dueño del equipo … pero lo que diría es que me iría y ustedes descubren quién va a correr las operaciones de baloncesto porque obviamente no puedo hacer el trabajo.

“No hay duda en mi mente que lograremos el éxito. No me preocupa ponerme en juego”.

En 2015, los Lakers ganaron solo 21 juegos. En 2016, el equipo perdió una franquicia más 65 veces contra una franquicia de 17 victorias. En 2017, se dirigían a otra temporada en la que serían más de 30 juegos por debajo de .500 cuando Jeanie despidió a Jim y Kupchak, el gerente general del equipo.

Fueron reemplazados por el ex agente de Bryant, Rob Pelinka y Johnson.

Jeanie Buss aplaude los esfuerzos de los Lakers durante la ceremonia de anillo de campeonato de la NBA 2010 del equipo en el Staples Center. (Chris Carlson / Associated Press)

Poco después de la decisión, Jim, junto con su hermano Johnny, trató de sacar a Jeanie de la junta directiva del equipo, provocando una disputa legal que incluía a Jeanie presentando una orden de restricción mientras ella arrebató el control del equipo.

“También debo señalar que Jim ya ha demostrado ser completamente no apto incluso en un vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto y recientemente tuve que reemplazarlo”, dijo Jeanie en documentos judiciales.

Los Lakers firmaron a LeBron James en 2018, cambiaron por Anthony Davis y construyeron un equipo de título en 2020, el mayor éxito de la familia en los años posteriores al fallecimiento de su padre.

Con Jeanie firmemente a cargo, el hermano Joey ayudó a dirigir uno de los equipos de desarrollo más respetados de la liga en los South Bay Lakers, un programa que ayudó a desarrollar jugadores como Alex Caruso. Jesse Buss y su departamento de exploración encontraron valor en las selecciones de primera ronda tardía como Josh Hart y Kyle Kuzma, así como una estrella no reclutada en Austin Reaves.

En 2022, Jeanie produjo un documental para Hulu que se ocupó de un montón del drama de la familia, y la venta del miércoles no proviene de una mayoría, y no unánime, votar nuevamente significa que no todos están en la misma página.

Si bien la familia Buss retendrá la propiedad minoritaria, las cosas nunca serán las mismas en la organización. La afluencia de dinero, de modernización, de una estructura más corporativa podría ayudar a los Lakers en la corte.

Pero lo que estaban debajo de la familia del autobús, nunca volverán a estar.

“Realmente traté de crear una imagen de Laker, una identidad distinta”, dijo una vez Jerry Buss. “Creo que hemos tenido éxito. Quiero decir, los Lakers son muy malditos Hollywood”.

Y en esa época, los créditos han comenzado a rodar.