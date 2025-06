Los lanzadores de los Dodgers renuncian a cinco jonrones en derrota ante los nacionales

Dodger Stadium es el orgulloso propietario de la mayoría de los jonrones en el béisbol esta temporada. La tendencia de la bola larga podría no ser una anomalía.

El sábado por la noche, los Dodgers y los Nacionales de Washington se combinaron para ocho jonrones, la mayoría en un juego de los Dodgers esta temporada, pero solo tres salieron de Los Bats.

El derecho de los Dodgers, Dustin May, renunció a tres de esos jonrones, todos los tiros en solitario, en un 7-3 pérdida a los nacionales. Páginas de Andy, Will Smith y Teoscar Hernández golpeó jonrones en las entradas quinta, sexta y novena, respectivamente.

En la cuarta entrada, el slugger de los Nacionales James Wood usó todo su marco de 6 pies 7 y 234 libras para lanzar una plantilla de mayo para romper un juego sin goles. Las páginas solo dieron un paso desde su posición en el jardín central mientras rastreaba la pelota del bate de Wood, sabía hacia dónde se dirigía.

La explosión en solitario de 451 pies le dio a los Nacionales (32-45) una ventaja que no renunciarían. El bateador de tres hoyos, Luis García Jr., siguió a Wood con un jonrón.

“Los jonrones solistas apestan, pero son jonrones solistas”, dijo May. “Ir a la espalda, eso no es lo que quieres ver”.

Por ser un medio de la ofensiva de la manada, en el puesto 18 en general en carreras anotadas, los Nacionales flexionaron su músculo con sus estrellas jóvenes. CJ Abrams sogó un jonrón de dos carreras en el séptimo relevista de los Dodgers, Jack Dreyer, su segundo en tantos juegos.

Nathaniel Lowe de Washington celebra en el refugio después de golpear su segundo jonrón del juego en la octava entrada el sábado. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Wood y Abrams fueron adquiridos por los nacionales en el comercio de Juan Soto con San Diego en 2022. Las antiguas perspectivas ahora representan el corazón de la alineación de los Nacionales.

May renunció a un jonrón en el sexto a Nathaniel Lowe, quien también golpeó a un jonrón en la octava entrada para su primer juego de carreras múltiples. May dio cinco hits, ponchó a cinco y caminó dos, lanzando seis entradas por tercera vez en sus últimas cinco aperturas.

Fuera de las páginas, los jonrones de Smith y Hernández, los Dodgers (47-31) amenazaron con anotar cuando Mookie Betts y Tommy Edman alcanzaron los singles en el quinto. El lanzador titular de los Nacionales, Jake Irvin, sin embargo, ponchó a Freddie Freeman para poner fin a la amenaza. Irvin ponchó a siete y no caminó en ninguna de las entradas de 5 ⅓.

“No he sido muy bueno por un tiempo”, dijo Freeman, quien está bateando .182 en sus últimos 15 juegos. “Solo tratando de resolverlo, hizo el perforación neta muchas, muchas veces [the] los últimos días, pero aún no hacen clic “.

Continuó: “El swing todavía está en Arizona, creo”.

El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, no estaba en desacuerdo con la evaluación de su primera base estrella. Dijo a través de las conversaciones con Freeman, está claro que todavía está tratando de encontrar una solución.

Freeman todavía está bateando .322 en la temporada, bueno para el séptimo mejor en las grandes ligas de béisbol.

“Ciertamente es su crítico más duro, pero he hablado con él en numerosas ocasiones, y simplemente no ha encontrado algo que haga clic, donde se siente como él mismo, desde el entrenamiento de primavera, lo que ciertamente es mucho tiempo”, dijo Roberts. “Pero Freddie será lo más honesto posible, y no va a evitar que trabaje”.

Ocho jonrones en el Dodger Stadium son inusuales, pero la baja humedad en Los Ángeles podría ser un factor para ayudar a los golpes duros. Los investigadores del cambio climático incluso han reflexionado sobre el efecto que los climas más cálidos podrían tener en los jonrones, con un 2023 Estudio en el boletín de la Sociedad Meteorológica Americana Afirmar que más de 500 jonrones desde 2010 podrían acreditarse al calentamiento global.

“Pensé que esos eran muy buenos y bien ejecutados lanzamientos”, dijo Roberts sobre los jonrones de madera y García. “Pero el aire, ya que comienza a calentarse un poco, la pelota vuela aquí”.

En las últimas seis temporadas, Chávez Ravine ha ocupado el primer lugar entre los cinco en jonrones en cinco ocasiones. En los 43 juegos que los Dodgers han jugado en casa en 2025, ha habido un promedio de 3.39 jonrones por juego (146 jonrones en general y 23 más que el segundo lugar George M. Steinbrenner Field en Tampa, Florida).

Shohei Ohtani, quien hará su segundo inicio de la temporada del domingo por la tarde, fue 0 por 4 con dos ponches. Roberts dijo que “lo dejaría abierto” por cuánto tiempo lanzaría Ohtani.

La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, sale durante la tercera entrada del sábado. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Tyler Glasnow (hombro derecho) está programado para presentar dos entradas para Triple-A Oklahoma City el domingo. El lanzador de relieve Luis García (aductor derecho) aparecerá para Rancho Cucamonga el domingo.

Ambas salidas de rehabilitación son las primeras desde que se unieron a la lista de lesionados.