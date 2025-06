Colaborador: El béisbol es sobre todo errores. ¿De qué otra forma podemos aprender gracia?

¡Si solamente! El 18 de junio de 2014, las ondas e Internet se iluminaron con asombro colectivo en una de las mejores hazañas atléticas de la historia moderna. Clayton Kershaw registró 15 ponches en un juego sin hits de 107 lanzamientos que muchos consideran la mejor actuación de lanzamiento de un solo juego de todos los tiempos. El asterisco de este épico juego de los Dodgers fue el único error en la séptima entrada Eso impidió su reconocimiento oficial como un “juego perfecto”: cuando Corey Dickerson de los Rockies golpeó el balón hacia el montículo, el campocorto de los Dodgers, Hanley Ramírez, falló un lanzamiento a la primera base, y Dickerson llegó a la segunda.

¡Si tan solo Ramírez hubiera hecho la jugada al principio! ¡Si solo el entrenador Don Mattingly no hubiera sustituido a la enfermo Ramírez una entrada antes! Los Ángeles estaba a un dedo derecho magullado de celebrar la perfección.

El béisbol tiene una historia famosa de cuantificación del valor. Ningún deporte profesional abarca números y estadísticas en la forma en que lo hace el béisbol. Los estadísticos son tan parte del juego como la tierra, la tiza y la hierba. Aunque el béisbol ha estado recopilando datos desde finales de 1800, el análisis estadístico empírico que forma parte de nuestro juego hoy se remonta a 1977 con la introducción de Sabermetrics.

Es fundamental para el juego: ¿de qué otra manera debemos determinar el éxito cuando la mayoría de lo que vemos es un fracaso? Los mejores bateadores en el béisbol son aquellos que solo fallan menos del 70% del tiempo; En otras palabras, tenga un promedio de bateo de más de .300. Estas perenne All-Stars experimentarán la insatisfacción y la humildad de un out en 7 de cada 10 apariciones en el plato. ¿En qué otra profesión puede fallar el 70% del tiempo y ser considerado uno de los grandes? Considere la fuerza mental requerida para aceptar el fracaso como parte del juego y el enfoque para ver cada bate al bate como una oportunidad para fallar un poco menos.

Necesitamos un tipo de pensamiento similar en la vida para cuantificar el valor en nuestras tasas de falla.

Major League Baseball define un “juego perfecto” como un juego en el que un equipo presenta una victoria que dura un mínimo de nueve entradas y en el que ningún jugador opuesto alcanza la base. Es muy raro porque se espera que el fracaso, tanto por los lanzadores como por los bateadores, sea algo natural. Se cita a Francis Thomas Vincent Jr., el octavo comisionado de MLB, diciendo: “El béisbol nos enseña, o nos ha enseñado a la mayoría de nosotros, cómo lidiar con el fracaso. Aprendemos a una edad muy temprana que el fracaso es la norma en el béisbol y, precisamente, porque hemos fallado, tenemos en lo alto a los que fallan con menos frecuencia, aquellos que golpean a uno en uno de los tres, y se convierten en los jugadores de las estrellas y hemos fallado en lo que respecta a los que fallamos con menos frecuencia. El deporte considera que los errores son parte del juego, parte de su rigurosa verdad “.

El 19 de junio de 2014, los fanáticos y comentaristas del béisbol elogiaron de manera dramática el dominante sin hits de Kershaw, pero con un tono sutil de confusión y negación de la fea mancha registrada en el puntaje de la caja del equipo: 0-0-1. Cero carreras. Cero golpes. Un error. Un corredor base. Un juego imperfecto. ¡Si solamente!

La esperanza colectiva de perfección es comprensible. La mayoría de la gente tiene miedo de fallar.

No se realizan desfiles para el subcampeón. Las calificaciones no se dan solo por intentarlo. No se ofrecen promociones laborales para cometer errores. Colocar la perfección en un pedestal alivia la ansiedad colectiva, pero prohíbe la oportunidad, de aceptar el fracaso como parte integral de la vida. Para un individuo, el fracaso es una oportunidad para crecer y convertirse en una mejor persona. Para un negocio, el fracaso es una oportunidad para pivotar y redefinir el éxito. Lo opuesto a la perfección no es un fracaso. Está aceptando la oportunidad de aprender de las transgresiones. Winston Churchill una vez bromeó: “La máxima,” nada prevalece pero la perfección “, puede ser deletreada parálisis”.

Casi hasta el día, 75 años antes del juego sin hits de Kershaw, el mundo de los deportes fue testigo de la realidad catastrófica de la parálisis. En junio de 1939, después de una semana de extensas pruebas en la Clínica Mayo, Lou Gehrig anunció al mundo que tenía esclerosis lateral amiotrófica. Este anuncio cayó en su cumpleaños número 36. Esto representó el final de la ilustre carrera de béisbol de Gehrig. Pero 75 años después, lo que se recuerda sobre este hombre no es su promedio de bateo de carrera de .340, siete veces apariciones de estrellas, seis veces campeonatos de la Serie Mundial, ganando la triple corona o dos veces MVP de la liga. Sabermetrics no podría explicar el valor de Gehrig al deporte. Lo que perdura es lo que ninguna estadística puede capturar: su gracia. Su humildad. Su coraje frente a la pérdida. Lo que se recuerda y honra es su respuesta a la última “falla”: una falla de las neuronas motoras superiores e inferiores para hacer las conexiones necesarias que finalmente conducen a una debilidad y atrofia muscular rápidamente progresiva. Desafiando una enfermedad que es uniformemente fatal, Gehrig rindió homenaje a sus compañeros de equipo, miembros profesionales de la MLB y sus fanáticos al proclamarse a sí mismo “el hombre más afortunado de la faz de la tierra”.

Del mismo modo, Sabermetrics pierde la verdadera grandeza del juego sin hits de Kershaw. Lo que nunca podría mostrarse en estadísticas o números fue la respuesta de Kershaw al error. Después del error de lanzamiento de Ramírez, su sombrero yacía en la base del montículo lanzador de Kershaw. Mientras observaba desde las gradas, no podía escuchar lo que Kershaw le dijo a Ramírez mientras lo recogía, se quitaba y le devolvió el sombrero a su humillado compañero de equipo. Pero su lenguaje corporal parecía increíblemente humilde, aceptando y solidario, como para reconocer la lección de béisbol, que es que los errores son una parte famosa del juego. Ponerse en los errores y pensar “si solo” conduce a la decepción y la culpa, pero aceptar y adoptar las imperfecciones con una actitud positiva y optimista define el éxito final.

Si tan solo pudiéramos ser tan perfectos.

Josh Diamond es médico en práctica privada en Los Ángeles y fanático de los Dodgers de toda la vida. Algunos de sus primeros recuerdos son de asistir a juegos con su padre; Ahora comparte su amor por los Dodgers con su hijo.