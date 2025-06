Por qué Ben Howland permanece agradecido mucho después de dejar UCLA

Ben Howland lo planeó así. Por supuesto que lo hizo.

Este era un entrenador tan absorto en detalles que se quejaría sobre la temperatura ambiente en las conferencias de noticias y llamaría a un tiempo de espera cuando su equipo estaba en medio de una gran carrera solo para poder establecer su defensa.

Por lo tanto, no debería sorprendernos que antes de su carrera de 10 años como entrenador de baloncesto de UCLA terminó en 2013, Howland había planeado para la jubilación de sus sueños.

En 2011, compró una casa de cuatro dormitorios estilo rancho en su natal Santa Bárbara cerca de tantos viejos amigos y familiares, sabiendo que el trabajo de remodelación completo tomaría años. Los Howlands se mudaron hace tres años, después del entrenador Temporada final en el estado de Mississippi.

La casa ahora es su punto de partida para viajes frecuentes para ver a otro viejo amigo, el programa que guió a Final Fours de 2006-08. A Howland le gusta irse muchas horas antes del inicio, organizando su horario para que pueda visitar amigos o encajar en una cita con el médico.

Recientemente se enteró de que era solo un día más joven que el ex alero de los Bruins, David Greenwood, quien murió a principios de este mes por cáncer.

“Es aleccionador, ya sabes, sesenta y ocho ahora parece joven”, dijo Howland entre las bocados de un sándwich de pollo toscano dentro del centro Luskin en el campus que alguna vez sirvió como su casa de baloncesto. “Pero siempre hay algo. Tienes que asegurarte de que estás en la cima de tu colon y tu próstata, y esa es una de las razones por las que vengo a UCLA por todas mis citas médicas”.

El antiguo entrenador permanece cerca de varios médicos retirados que es conocido durante muchos años, incluido Jean B. Dekernion, el ex presidente de la UCLA en el departamento de urología de UCLA, y Bennett Roth, el gastroenterólogo que estableció la unidad de endoscopia de la escuela.

Quizás nadie en la escuela pueda poner una sonrisa en su rostro como el actual entrenador de baloncesto. Mick Cronin y Howland se conocen desde que el primero ayudó a dirigir el campamento ABCD de Sonny Vaccaro en la década de 1990, pasando a forjar una amistad arraigada en un respeto mutuo.

El entrenador de la UCLA, Ben Howland, celebra después de una canasta de Malcolm Lee contra el estado de Michigan en el torneo de la NCAA 2011. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Hay tantas similitudes entre los entrenadores, desde sus prácticas exigentes hasta sus implacables defensas hasta sus irónicos sentidos de humor y su falta de cabello hasta su admiración por cosas que son difíciles pero que valen la pena.

“El coaching cambia y todavía puedo apreciar a Mick porque proviene de la vieja escuela y lo que está haciendo no es diferente de lo que [Bob] Huggins y [Rick] Pitino hizo lo que estaba trabajando para ellos y observando a estos tipos, ambos del Salón de la Fama, dos de los mejores entrenadores de la historia ”, dijo Howland.

“Y como estás exigiendo, quiero decir, creo que mis jugadores siempre supo al final del día que los amaba y que estaba tratando de aprovecharlos al máximo, estoy tratando de empujarlos a ser lo mejor que puedan, pero siempre y cuando sepan que realmente los amas y te preocupas por ellos y quieres lo mejor para ellos, la mayoría de los que respetan eso y creo que lo hace”.

Un habitual en las prácticas y juegos de UCLA, Howland a veces viene solo y otras veces trae a su esposa, Kim, y una combinación de niños Meredith y Adán y los nietos Benjamin, Elijah, Asher y Abraham.

“Realmente lo disfruto”, dijo Howland sobre venir a los juegos en Pauley Pavilion. “Quiero decir, yo también soy fan. Estaba gritando como loco durante esa victoria de Wisconsin. Te digo que estaba tan emocionado; esa fue una gran victoria, muy emocionante porque eran buenas y sabías lo importante que era ese juego. Lo mismo con la victoria del estado de Michigan, esa fue una victoria increíble”.

Durante su primer año de jubilación, Howland recibió una ovación de pie durante un tiempo de espera cuando entró en la corte como capitán honorario. Los fanáticos que lo reconocen durante los juegos lo dañan con aprecio, diciéndole que hizo un gran trabajo o que realmente lo aman o atesoraron su carrera de una década en UCLA que fue el más largo por cualquier entrenador de Bruins desde que el reinado de 27 años de John Wooden terminó en 1975.

El legendario entrenador de baloncesto John Wooden, a la derecha, se encuentra al lado del entonces entrenador de UCLA Ben Howland durante una conferencia de prensa en el Honda Center en diciembre de 2006. (Christine Cotter / Los Angeles Times)

Howland dijo que estuvo de acuerdo con aquellos que creen que la escuela debería honrar a sus equipos finales cuatro con una pancarta dentro de Pauley Pavilion junto con aquellos que reconocen los campeonatos nacionales.

“Quiero decir, hoy en día, es increíblemente difícil llegar a la Final Four”, dijo Howland, “y no podemos ser arrogantes a donde no lo reconocemos”.

Tal vez el juego que se menciona más en cualquier conversación con Howland es el regreso de 17 puntos contra Gonzaga en el Sweet 16 del Torneo NCAA 2006. En los últimos segundos, con su equipo siguiendo solo uno, Howland se podía ver frente al banco de UCLA imitando la defensa que quería que sus jugadores aplicaran, agitando los brazos salvajemente.

Cedric Bozeman y Jordan Farmar cumplieron, atrapando a JP Batista en la pista trasera antes de que Bozeman soltara la pelota. Farmar agarró el balón y lanzó un lóbulo al compañero de equipo Luc Richard Mbah a Moute, cuya bandeja puso a UCLA por delante con 9.2 segundos restantes. En una exhibición aún más notable, Mbah A Moute abordó la pelota en Midcurt para forzar una pelota de salto, dando a los Bruins posesión en el camino a un eventual triunfo 73-71.

“Eso es increíble, nunca he visto eso”, dijo Howland sobre la heroica defensa de Mbah A Moute. “Lo mejor de esto fue la idea de que nunca te detienes, sigues peleando todo el tiempo hasta que el reloj sea a las 0:00”.

El reloj se agotó en el tiempo de Howland en UCLA después de una temporada en la que los Bruins ganaron el título de temporada regular del Pac-12, pero perdieron en la primera ronda del torneo de la NCAA. El entrenador cuya admiración por UCLA volvió a ver el primer campeonato nacional de Wooden en 1964, celebró una conferencia de prensa de despedida para transmitir su gratitud.

“Fue una verdadera bendición estar aquí”, dijo Howland, “y quería irme a tomar el camino, haciéndolo de la manera correcta”.

En ese momento, se había surgido una narración de que Howland había cambiado sus caminos, renunciando al tipo de molinos como Mbah A Moute y Lorenzo Mata-Real que habían alimentado su éxito temprano a favor de los anotadores más prolíficos. Howland no estuvo de acuerdo, señalando que dejó el reemplazo Steve Alford con cinco eventuales jugadores de la NBA: Zach Lavine, Norman Powell, Kyle Anderson, Travis Wear y Jordan Adams, a su partida.

El entrenador de la UCLA, Ben Howland, se prepara para hablar con sus jugadores durante un tiempo de espera contra Washington en diciembre de 2010. (Katie Falkenberg / para los tiempos)

Una escuela Big Ten le ofreció un trabajo, no dirá cuál, durante su segundo año en UCLA, Howland siguió siendo un entrenador codiciado. Estuvo de acuerdo en ir al estado de Mississippi en 2015, tocando un cencerro en su conferencia de prensa introductoria y conocer al entrenador de fútbol extravagante Mike Leach. (“Le encantaba el micrófono, le encantaba estar en cámara, muy divertido”, dijo Howland sobre el lixiviado fallecido).

Sin embargo, los desafíos de reclutamiento en la zona rural de Starkville, Miss., Hicieron ganar mucho más difícil que en Westwood.

“Los niños no están creciendo diciendo: ‘Siempre quise ser un bulldog del estado de Mississippi’ como lo hacen un Bruin”, dijo Howland.

Los Bulldogs fueron a un torneo de la NCAA en las siete temporadas de Howland, perdiendo en la primera ronda, aunque estaban en la burbuja durante una temporada 2019-20 acortada por Covid-19 que terminó después de haber asegurado un doble adiós en el torneo de la Conferencia del Sureste. La escuela lo despidió en marzo de 2022.

El momento demostró ser fortuito porque permitía a Howland volver a casa y pasar dos años con su madre antes de que falleciera. Otra familia permanece cerca. El hijo de Howland, Adam, es un fiscal adjunto de distrito con sede en Santa Bárbara y su hija, Meredith, es una enfermera que vive en Valencia. Se espera que una nieta llegue en octubre.

Howland dijo que pierde las relaciones con sus jugadores y asistentes, sin mencionar las prácticas y los juegos. Pero los viejos amigos abundan. Recientemente fue a un juego de los Dodgers con Mata-Real, y varios enlaces a su tiempo en UCLA permanecen en el campus. Doug Erickson es el director de administración de baloncesto de todo, Chris Carlson, director atlético asociado, Kenny Donaldson, director atlético asociado y Alex Timiraos, director de comunicaciones deportivas.

“Contraté a Kenny como nuestro coordinador académico”, dijo Howland. “Ahora es [athletic director] El tipo derecho de Martin Jarmond, junto con Chris “.

Los actuales jugadores de la UCLA también podrían ser Howland ha dado sus brillantes elogios. Considere sus tomas:

En el armador de transferencia Donovan Dent: “Chico, para que llegue aquí como el armador la próxima temporada, es un elemento tan crítico”.

Donovan Dent se encuentra entre los nuevos jugadores en la lista UCLA del entrenador Mick Cronin para la temporada 2025-26. (David Richard / Associated Press)

En transferencia Big Man Xavier Booker: “Lo vi en nuestro juego aquí [against Michigan State]; Yo estaba como, ¿quién es ese tipo? Me gustó la forma en que se movía, me gustó su atletismo. Solo necesita minutos. Creo que Mick lo sacará mucho para ayudar a su equipo ”.

Al regresar al delantero Eric Dailey Jr.: “Tenía grandes juegos en grandes juegos. Solo tiene que traerlo constantemente, pero es solo un junior”.

Howland reconoció que estaba “desconsolado” que el centro Aday Mara se transfirió a Michigan por la cúspide de una gran temporada después de dos años de desarrollo bajo Cronin.

“Habían hecho un gran trabajo al traerlo”, dijo Howland, “y finalmente iba a tener el tipo de año del que es capaz de este año. Creo que infierno Sea desconsolado porque no está aquí la próxima temporada “.

Un tipo con el que se puede contar para estar allí en grandes juegos en el futuro previsible es una cara familiar para una generación de fanáticos de UCLA, aplaudiendo salvajemente, su corazón lleno, un bruin hasta el final.