Una mirada interna a cómo 3 chispas se están adaptando a la vida de WNBA

Mucho antes de que los fanáticos se transmitan a Crypto.com Arena para la revancha de los Sparks contra Phoenix Mercury, Sarah Ashlee Barker está en la cancha dos horas y media antes. La primera fuera del túnel, como ha sido toda la temporada, dispara disparos con una expresión con cara de piedra.

Arrojado inesperadamente a un papel inicial como novato, el ascenso de Barker en el WNBA ha superado incluso sus propias expectativas. En medio de una temporada plagada de lesiones, los Sparks se han apoyado en su selección de primera ronda.

En este día, Barker estaba tratando de adaptarse a un nuevo papel que salió de la banca después de forzar algunas obras que obstaculizaron el éxito del equipo.

La vida de un novato en la WNBA exige adaptabilidad.

Una vista poco común en la liga, los Sparks mantuvieron sus tres selecciones de draft recientes en la lista. Son ex destacados universitarios que obtuvieron honores de la conferencia, y uno ganó un campeonato nacional. Pero enfrentan una fisicalidad, velocidad y arena general mucho mayor en la WNBA.

La guardia de los Sparks, Sarah Ashlee Barker, a la derecha, conduce a la canasta contra la guardia de Golden State Valkyries, Julie Vanloo, el 6 de mayo. (Jeff Chiu / Associated Press)

Para Barker, el salto a la WNBA ha sido agotador. En poco tiempo, se enfrentó a algunos de los mejores jugadores de la liga, Gris ChelseaNneka Ogwumike, Rhyne Howard. A veces, ella se mantiene la suya. Pero también hay momentos en los que se parece a un novato.

Cuando la entrenadora de Sparks, Lynne Roberts, le dijo por primera vez a Barker que estaría comenzando, el mensaje fue corto y directo: “Hola Kiddo, vas a comenzar. Creo en ti. Tengo confianza en ti. Confío en ti”.

“Esos enfrentamientos son difíciles”, reconoció Roberts. “Eso es arrojar a un novato en el fondo, pero creo que estaba lista para eso”.

Barker pronto se trasladó al banco para “quitar la presión”, pero no duró mucho. Las chispas plagadas de lesiones necesitaban que comenzara de nuevo.

De vuelta en la alineación inicial, entregó su mejor línea de estadísticas de la temporada: 12 puntos y siete rebotes en 34 minutos durante una derrota ante la tormenta de Seattle el martes.

Ella continúa rebotando dentro y fuera de la alineación inicial, dependiendo de las necesidades del equipo. Barker atribuye a los veteranos del equipo, especialmente de Kelsey Plum, por ayudarla a adaptarse.

“Ella ha sido una líder para mí desde que llegué a Los Ángeles”, dijo Barker. “Ella tiene mucha experiencia, así que escucho todo lo que dice”.

Cuando Barker llegó a Los Ángeles, se unió a los intensos entrenamientos de Plum, un desafío que la dejó sin aliento pero decidida, dijo Roberts. En la práctica, Plum adopta un enfoque práctico, guiando a Barker a través de cambios y tareas defensivas.

Fuera de la cancha, Plum’s está igual de involucrado. En clip ahora viral Plum reveló que Barker había jugado en el campamento de entrenamiento con un “viejo” par de zapatos característicos de Sabrina Ionescu: “un desastre”, bromeó Plum. Eso llevó a Plum a contactar a Ionescu, quien envió a Barker seis nuevas parejas.

“Ella siempre me dice que también me divierta con el juego”, dijo Barker. “Pero poder tener esa presencia y poder enseñarme de cualquier manera, significa mucho”.

Un viaje de bajo perfil

Sania Feagin, a la derecha, posa para una foto con la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert después de ser seleccionada 21 ° en general por las chispas en el draft de la WNBA en abril. (Pamela Smith / Associated Press)

La selección de segunda ronda de los Sparks, Sania Feagin, ha visto una pequeña acción del juego. Para Feagin, esto no es un territorio desconocido.

A pesar de ser el delantero de la escuela secundaria número 1 de la nación y una recluta de cinco estrellas, tuvo que esperar su turno como estudiante de primer año en Carolina del Sur detrás de algunos de los mejores talentos del país, incluidos Aliyah Boston, Laeticia Amihere y Victaria Saxton.

Enfrentando un Logjam de talento, al igual que su situación actual con las Sparks, Feagin no comenzó hasta su tercer año y no se convirtió en un habitual en la rotación de los Gamecocks hasta su temporada senior. Tal como lo hizo en la universidad, Feagin está usando el tiempo al margen para observar, aprender y prepararse, sabiendo que cuando se llama su nombre, no quiere desperdiciar los minutos que obtiene.

“Sabía que iba a ser diferente”, dijo Feagin sobre su año de novato. “Pero como estoy en el mismo barco, no puedo hacer nada más que aprender a confiar en el proceso”.

Feagin solo ha hablado una vez con Roberts sobre ganar más minutos. Roberts la alentó a seguir aprendiendo y le aseguró que las cosas eventualmente encajarían en su lugar. Ella ha dicho repetidamente que Feagin se está abriendo camino en la rotación y cree que será un titular en la liga algún día.

Por ahora, Roberts sabe que Feagin está ansioso por jugar, lo que hace que mantenerla comprometida y motivada durante este período de espera sea un delicado acto de equilibrio.

“No quieres que estén de acuerdo con no jugar”, dijo Roberts. “Tienen que entender que no controlan cuando los pongo, pero cuando te pones, controlas lo listo que estás … Esas son las conversaciones que hemos tenido con ella. Y, por supuesto, ella quiere jugar … se mantiene lista”.

Justo antes de los cortes de entrenamiento, el gerente general Raegan Pebley y Roberts le dijeron a Feagin que había formado el equipo, y se aseguró de que entendiera lo rara que era para una selección de segunda ronda.

Tratando de permanecer en la lista

El guardia de los Sparks, Liatu King, dispara sobre Maria Kliundikova de Minnesota durante un juego el 14 de junio. (Matt Krohn / Getty Images)

Las probabilidades de aterrizar un lugar en la lista se apilan fuertemente contra una selección de tercera ronda. Uno de los tres actualmente en una lista activa de la WNBA, delantera Rey liatuLa temporada de novato ha sido un torbellino.

El ex Pitt y Notre Dame Star fue seleccionado por Sparks con su selección de draft final y pasó el mes siguiente luchando por un lugar en la lista durante el campamento de entrenamiento. Cuando se revelaron los cortes finales, King se encontró en el exterior mirando hacia adentro, renunció y abordando un vuelo de regreso a South Bend, Ind.

Para muchos, ser cortado es una píldora difícil de tragar. Pero King eligió no detenerse en la decepción. En cambio, regresó a Notre Dame y regresó al gimnasio con el entrenador Carlos Knox.

Pebley y Roberts le dieron a King áreas específicas para trabajar: comentarios que ella tomó en serio. Y Pebley le dijo que se quedara junto al teléfono.

“Ella dijo que esta liga es tan loca que puede pasar cualquier cosa”, dijo King sobre Pebley. “Ella era fiel a eso. La gente se lastima. La gente tiene que ir a lugares. Lo desconocido siempre está sucediendo”.

El teléfono de King sonó una semana y media después. Los Sparks ya bajaron un contribuyente clave después de que Rae Burrell se lesionó la rodilla en el primer partido de la temporada. Luego, Rickea Jackson sufrió una conmoción cerebral en el siguiente juego y entró en protocolo, dejando al equipo en necesidad urgente de refuerzos.

La primera llamada fue para King, quien firmó un contrato de exención de dificultades de descanso de la temporada. El cambio de la exención al jugador de rol fue aún más rápido que del reclutado a corte.

“Ha sido surrealista, para ser honesto, y no sabía que sucedería tan rápido”, dijo King sobre su debut en las chispa, cuando jugó 13 minutos. “Me subí a Chicago [from South Bend, Ind.]. Luego volé de Chicago a LAX, y luego el mismo día, nosotros [flew] … a Phoenix para jugar el Mercurio al día siguiente. Estaba literalmente en tres zonas horarias diferentes “.

Sin inmutarse, King dijo que Roberts le dijo que estaría jugando en los tres puntos en lugar de Jackson y Burrell. Su rápida inserción en la rotación, dice, “es solo un testimonio de estar siempre listo, siempre manteniendo conexiones cercanas”.

Un futuro poco claro

Los movimientos de la lista en la WNBA vienen con una fuerte dosis de incertidumbre, y para los novatos, esa volatilidad es aún más aguda. Con el descanso de la WNBA All-Star a menos de un mes de distancia, casi la mitad de la clase de novato de este año (42%) ya ha sido liberado de los equipos de toda la liga. De ellos, algunos fueron inicialmente cortados y volvidos a firmar, como King, o fueron recogidos por otros equipos.

Ahora, King es uno de los 22 novatos aún activos en una lista de la WNBA y actualmente en la rotación. Pero su futuro permanece en el limbo. Con solo 12 colocaciones codiciadas y varios jugadores marginados que se espera que regresen, la oficina principal de los Sparks pronto tendrá que decidir qué firmes de dificultades serán despedidos.

Se espera que Julie Allemand regrese de Eurobasket a fines de junio. No está claro cuando Odyssey Sims, por razones personales, regresará. Cameron Brink, quien sufrió un ACL desgarrado la temporada pasada, había apuntado a un regreso alrededor del descanso de las estrellas. El factor más importante que afecta el lugar de King es el potencial regreso de Burrell. Se lesionó el 17 de mayo y esperaba perder de seis a ocho semanas, lo que hace posible su regreso entre finales de junio y mediados de julio.

King ha hecho lo suficiente para obtener elogios de compañeros de equipo y entrenadores, con Roberts diciendo: “Se ha ganado mi confianza, porque sé que cuando salga, me dará todo lo que tiene”.

Los próximos meses servirán como una prueba a largo plazo para que King demuestre su valor, no solo para las Sparks, sino para los equipos de la liga.

Al igual que King, su compañera de equipo Emma Cannon enfrentó desafíos similares casi una década antes. Sin reclutamiento de Florida Southern, pasó seis años saltando en el extranjero, en Australia, Alemania y Rusia, antes de finalmente hacer su debut en la WNBA a los 28 años con el Phoenix Mercury.

“Es muy difícil, especialmente cuando en ese momento, solo eran 144 lugares y estás tratando de obtener uno”, dijo Cannon, señalando los puntos de lista notoriamente limitados de la liga.

Con King en particular, Cannon ve un reflejo de su propio viaje, habiendo sido renunciado y firmado con contratos de dificultad varias veces a lo largo de su carrera. Cuando King fue dejado ir, Cannon fue uno de los primeros en llegar.

“He estado en los zapatos de Liatu antes”, dijo Cannon. “Quería que supiera que solo porque una puerta cerrada no significa que otra no se abra. Le dije que se asegurara de que se mantenga segura de cuáles son sus habilidades, que continúa trabajando duro … Mira, la llamamos de regreso”.

Cannon se relaciona con cada uno de los novatos, después de haber caminado en diferentes puntos de su carrera. Comenzó en la parte inferior, saliendo de la banca con minutos limitados, promediando solo 13 por juego como novato.

“Solo ese primer año, fue súper estresante, no voy a mentir”, dijo Cannon. “Finalmente llegas a donde querías, y está aquí, y solo quieres asegurarte de que hagas todo lo que esté en tu poder para quedarte”.

Cannon reconoce la rutina diaria y las pequeñas victorias que mantienen al trío en la lista. Ella ve a Barker abrazando un papel inicial inesperado, Feagin se mantiene lista y aprovecha al máximo los minutos limitados y el rey arraigando su camino de ser renunciado a registrar el tiempo significativo.

Solo tres novatos, Paige Bueckers, Sonia Citron y Kiki Iriafen, tienen más inicios que Barker esta temporada.

Barker admite que el comienzo de su carrera en el baloncesto profesional “definitivamente ha sido mucho”, pero dice que ha encontrado formas de mantenerse en tierra.

“Aprendí a estar donde están tus pies, estar exactamente donde estás en el momento”, dijo Barker. “Esa es la mentalidad en la que necesito estar, porque si lo haces solo sobre el baloncesto 24/7, te superará un poco”.