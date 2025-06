Por qué Shaquille O’Neal decidió unirse al equipo ejecutivo de Reebok

Shaquille O’Neal fue una fuerza dominante en la NBA, un gigante suave de 7 pies 1 que destrozó las tablas, acumuló cuatro títulos y dejó una marca indeleble como uno de los mejores centros de la historia del baloncesto. Pero desde su retiro en 2011, Shaq ha demostrado que su impacto va mucho más allá de los deportes.

Ahora, en el mundo de los negocios, desde oficinas y salas de juntas, Shaq se centra en seguir siendo el más dominante.

Más allá de su impresionante altura, uno de los rasgos más distintivos de O’Neal es su sentido del humor. En el “El poder se mueve con Shaquille O’Neal“Serie Netflix, que se estrenó el 4 de junio, reconoce que su mentalidad es” 80% de humor y 20% de gravedad “cuando se trata de administrar sus negocios. Eso no significa que no se tome en serio sus responsabilidades. De hecho, cree que algunas personas intentaron explotar su naturaleza extrovertida cuando comenzó sus empresas comerciales.

“Sí, mucha gente intenta aprovechar y eso me impulsa a hacer más cosas”, dijo O’Neal a LA Times en Español.

Shaquille O’Neal camina en la cancha antes del Juego 1 de las Finales de la NBA entre los Pacers y el Thunder en Oklahoma City. (Julio Cortez / Associated Press)

Está acostumbrado a las personas que intentan explotar sus debilidades percibidas.

“Siempre dijeron: ‘Con la forma en que dispara tiros libres, nunca ganará un campeonato’. Ok, tal vez eso sea cierto, pero voy a dominar tanto el juego que los tiros libres ni siquiera importan “.

Él aporta la misma mentalidad a su posición en Reebok, donde es presidente de baloncesto, un puesto que asumió en 2023, y está llevando un impulso para devolver la relevancia a una marca que una vez apostó a él como una estrella.

“Cuando fui a Nike, dijeron: ‘Sí, queríamos darte tus propias zapatillas, pero se los dimos a otro tipo’. Y dije: ‘¿Disculpe a este tipo?’ Y luego, cuando fui a Reebok, dijeron: “Creemos en ti, te daremos tus propios zapatos”, recuerda O’Neal.

Esa lealtad no fue olvidada. Hoy, 30 años después de firmar con Reebok como jugador, O’Neal está de regreso, no para lanzar actualizaciones retro de sus zapatos, sino para tomar decisiones, entrenar a una nueva generación de atletas y remodelar el lugar de la marca en un mercado ferozmente competitivo.

Shaq no se unió al equipo ejecutivo de Reebok solo por el bien de la nostalgia. Su visión es clara: arriesgarlo como si se arriesgaran con él en la década de 1990.

“Se arriesgaron con el joven Shaq. Se arriesgó con la joven IA. [Allen Iverson]. Se arriesgó con el joven Shawn Kemp. Y convertimos el plan en un número dos dominante. Nunca el número uno, pero nunca el número tres ”, explicó O’Neal.

Con esa lógica, el ex jugador decidió no apostar el actual presupuesto de marketing de la NBA de Reebok, todo en una superestrella.

“Quería ir a la ruta tradicional. ‘Oye, vamos por Shai [Gilgeous-Alexander]. Vamos por Jaylen Brown. Pero cuando hablas con los agentes, estos tipos quieren grandes números. … Vas a gastar el 85 o el 90% del presupuesto ”, dijo O’Neal.

Su equipo, incluido su hijo, Shareef, convenció a O’Neal de invertir en talento emergente con una fuerte presencia en las redes sociales y una mentalidad propia.

El caso en cuestión es el jugador de WNBA Chicago Sky, Angel Reese, quien firmó con Reebok en 2023.

“Angel me recuerda a Ai. Ella lo hará a su manera, la forma en que quiere hacerlo. No le importa lo que alguien más diga”, dijo O’Neal.

Shaquille O’Neal, a la izquierda, y Allen Iverson miran el desafío de novato de la NBA el 18 de febrero de 2005, en el Centro Pepsi en Denver. (Mark Terrill / Associated Press)

Él ve a Reese no solo como un gran atleta, sino como una figura influyente que encarna el espíritu disruptivo que quiere restaurar en la marca Reebok.

O’Neal no solo está impresionado por lo que ve en la cancha. Está buscando algo más.

“Estoy buscando a alguien que no reciba el reconocimiento que se merece”, dijo. “Vivimos en un mundo donde, una vez que se notan por uno o dos tipos, se quedan con ellos para siempre”.

Dijo que fue subestimado en sus primeros días. A pesar de ser seleccionado con la primera selección en el draft de 1992 y tener un impacto inmediato con el Orlando Magic, dijo durante las reuniones de negocios de carrera temprana “Nunca me miraron. Siempre miraron a mi gerente. Fue como, ‘¿Crees que entiende los negocios?'”

Eso lo llevó a estudiar la administración y gestión de empresas y tomarse en serio su educación financiera.

“Solo pensé: ‘Déjame obtener un título … para que sepas que entiendo que estoy a cargo de mi propio destino'”, dijo O’Neal.

Ahora, como presidente del baloncesto de Reebok, también valora los lazos familiares de los atletas, su ética de trabajo, su entorno y su deseo de representar algo más grande que ellos mismos.

“Me gusta la gente, las madres, los papás, los entrenadores. La gente quiere ser representada de cierta manera”, dijo O’Neal.

No presume tener todas las respuestas. Admite que ha tenido que adaptarse y aprender.

“Se trata solo de desafíos. Siempre he sido uno para darles un paso al frente … Tuve que aprender mucho, aprender sobre este negocio”, dijo.

Para atraer al grupo más amplio de clientes, se ha basado en un círculo cercano de asesores que incluye a su hijo, Shareef.

“Tuve que traer a mi hijo para ayudarme a identificarme con la loca Generación Z, porque hacen lo que quieren. Siguen su propio camino. Tienen sus propias reglas”, dijo O’Neal.

Si bien sigue siendo una figura fuerte y determinada, O’Neal ha aprendido a aceptar los comentarios de los demás.

“No creo que mi mejor calidad sea escuchar”, admite. Pero en su nuevo papel, tuvo que dejar de lado algunos de su estilo de la vieja escuela y confiar en su equipo.

O’Neal fue uno de los jugadores más dominantes que la NBA ha visto. Ahora es uno de los atletas más exitosos del mundo de los negocios. Su cartera de inversiones incluye franquicias de empresas como Papa John’s, Five Guys, 24 Hour Fitness y su propia línea de productos y ropa. También tiene contratos de aprobación comercial con marcas como Icy Hot, General Insurance y Carnival Cruises, entre otros.

Pero su éxito comercial no ha sido lineal.

“En el camino hacia el éxito, hay muchas fallas y simplemente tienes que tratar de tener más éxitos que fracasos”, dijo.

Su secreto ha sido rodearse de personas hábiles.

“Tengo grandes compañeros de equipo”, dijo O’Neal. “Mi amiga gana un campeonato sola. Se llama delegación”.

Shaq ha convertido su imagen en una marca global, pero insiste en que la clave se ha mantenido fiel a sus valores. Todo gira en torno a su familia.

“Soy quien crees que soy. Me di cuenta de que no podría haber hecho nada de esto sin mi familia y sus bendiciones”, dice.

Dijo que su fe y sus valores personales lo ayudan a manejar el impacto de su éxito.

“Lo dije hace unos siete años, nunca me llame famoso”, dijo O’Neal. “Las celebridades son idiotas. Solo quiero ser una persona normal. Soy una persona respetuosa. Amo a los niños. Amo a los ancianos. Me encanta ayudar a los necesitados. Me encanta hacer sonreír a la gente. Así que la respuesta a la pregunta de cómo mantengo mis pies en el suelo, sabes exactamente cómo lo hago: Salaam-Alaikum [Peace be upon you]hermano.”

La cadena de pollo frito de Shaquille O’Neal se expandió con una ubicación de Valencia que sirve sándwiches, lados y batidos de pollo frito. (Pollo grande)

Mucho antes de unirse al equipo ejecutivo, O’Neal jugó un papel importante en el éxito de Reebok. A principios de la década de 1990, mientras Nike y Adidas estaban construyendo imperios gigantes, Reebok apostó a O’Neal e Iverson, y lograron posicionarse como una alternativa seria, especialmente entre los jóvenes urbanos. Pero con el tiempo, la marca perdió terreno.

Ahora, con O’Neal liderando el renacimiento de su división de baloncesto, Reebok quiere recuperar ese espacio perdido. No tiene la intención de competir directamente con Nike o Adidas por grandes estrellas, sino crear un ecosistema propio.

“No se trata de una apuesta. Se trata de tomar la decisión correcta”, dijo O’Neal.

O’Neal ha sido muchas cosas: campeón de la NBA, jugador más valioso, All-Star, Entrepreneur, Comentador, DJ, Actor, Oficial de Policía Honorario, Filántropo. Pero quizás su faceta más poderosa es la de un hombre que construye puentes, empuja a los demás y se reinventa constantemente.

Este nuevo movimiento, dice, es estratégico y personal. Está disfrutando de una reunión con la marca que creía en él y una oportunidad para devolver el favor al ayudar a Reebok a conectarse con los clientes.

Este artículo Primero apareció en español Via LA Times en Español.