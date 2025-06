Julio César Chávez Jr. desafía el miedo, los trenes en Los Ángeles afectados por el hielo

Las redadas por la aplicación de la inmigración y la aduana han provocado miedo, protestas y la cancelación de varios eventos públicos en todo el área de Los Ángeles. En medio del clima tenso, más de 100 personas recientemente se reunieron en el Maywood Boxing Club para ver el tren de Julio César Chávez Jr. mientras se prepara para enfrentar a Jake Paul el 28 de junio en el Honda Center en Anaheim.

Chávez, visiblemente sorprendido por la participación, confesó que no esperaba ver a tantas personas dadas las circunstancias.

“Pensé que no habría gente aquí, debido a que todo sucedió, pero me alegro de que se hayan hecho el tiempo para venir”, dijo la estrella de boxeo mexicano a LA Times en Español momentos antes de comenzar su sesión de entrenamiento.

Si bien se sintieron atraídos por la oportunidad de ver un tren estelar de boxeo, el evento también unió una comunidad y mostró su resistencia ante la adversidad.

Los boxeadores Jake Paul, a la izquierda, hacen gestos hacia Julio César Chávez Jr. Durante una conferencia de prensa de boxeo en el Avalon Hollywood Theatre en Los Ángeles el 14 de mayo. Nakisa Berartary, CEO y cofundadora de las promociones más valiosas, el centro izquierdo y Oscar de La Hoya, de las promociones de Boy Golden, el centro, mira a la derecha, mira. (Damian Dovarganes / Associated Press)

Las últimas semanas han sido particularmente difíciles en Los Ángeles. Los testimonios y videos en las redes sociales han documentado arrestos de inmigrantes en el medio de las calles públicas, generando un estado generalizado de miedo. Chávez, que ha vivido en la ciudad durante más de una década, reflexionó sobre el impacto de las redadas.

“Incluso me asustó, decirte la verdad, es muy feo”, dijo. “No entiendo la situación, por qué tanta violencia. Hay muchas personas buenas y usted está dando un ejemplo de violencia a la comunidad”.

Chávez dijo que sus preocupaciones sobre las redadas tienen poco que ver con los debates políticos sobre la política de inmigración. Está más concentrado en el tratamiento de personas detenidas por agentes federales que usan máscaras que no se identifican y se dirigen a los trabajadores que parecen ser inmigrantes.

“Ver a los niños solos porque sus padres son agarrados … Eso es sentido común, somos personas y nos sentiremos mal cuando vemos esa situación”, dijo.

Aunque reconoce que las represiones de inmigración podrían afectar la venta de entradas para su lucha contra Paul, Chávez confiaba en que la pelea se disparará sin problemas.

“No creo que la pelea se vea afectada, tal vez los boletos, aunque puedes verla en pago por visión en casa, porque al final habrá una pelea”, dijo. “El apoyo para mí estará allí y si no van, sé que irán de otra manera. La gente quiere que venca a Jake Paul con mi corazón y quiero dar una pelea como no he dado en mucho tiempo”.

Sean Gibbons, presidente de Knucklehead Boxing y MP Promotions, fue más directo. Para él, la pelea del 28 de junio es segura.

“No creo que haya ningún cambio. La pelea sucederá en el Honda Center en Anaheim, y todo lo que sucede está sucediendo en Los Ángeles”, dijo. “Si hubiéramos hecho la pelea en Crypto.com Arena, podría haber sido un problema, pero creo que la gente envió un mensaje fuerte al estar aquí [at the training session]a pesar de todo lo que está sucediendo. Esperemos que las cosas se calmen mucho antes del 28 “.

Gibbons también enfatizó que la asistencia al entrenamiento es una prueba de que los fanáticos están dispuestos a salir y apoyar a Chávez, incluso en tiempos inciertos.

Entre los que asistieron al evento se encontraba Olaf Luevano, residente de Maywood de 38 años. Para él, estar en el gimnasio no fue solo una muestra de apoyo para el boxeador, sino también un acto de unidad.

“Esta fue una buena manera de salir y apoyar a la gente, para mostrar a todos que estamos juntos. Él es alguien de nuestra comunidad y que saldrá y peleará, representando a nuestra gente”, dijo Luevano, quien agregó que aunque tiene documentos legales, discriminación y miedo afectan a todos por igual. “Solo por el color de nuestra piel y cómo nos vemos, también nos afecta”.

Miguel Castañeda, originario de Sinaloa, México, vive en Lynwood y llegó a presenciar el entrenamiento de puertas abiertas. Castañeda compartió el mismo sentimiento nervioso, pero también la necesidad de resistir.

“Deshata a todos, incluso las celebridades están preocupadas”, dijo Castañeda, de 39 años. “Uno piensa en eso, pero tienes que salir y vivir. No tienes que vivir con miedo. No estar encerrado, no, todos tenemos que salir … tenemos que alentarnos”.

Castañeda también se sorprendió por el tamaño de la multitud en el gimnasio que ha visitado en el pasado.

“Nunca he visto tantos fanáticos en este gimnasio. Es bueno ver esto, que la gente sale a apoyar”, dijo.

A dos millas de distancia, el legendario padre de Chávez abrió las puertas del ahora desaparecido Azteca Boxing in Bell para conectarse con los fanáticos antes de algunos de sus combates históricos.

Julio César Chávez Jr. dijo que trabajar frente a un gran grupo de fanáticos no solo lo motiva, sino que también lo conecta con sus raíces.

“Es impresionante, la gente allí. Ha pasado mucho tiempo desde que he visto a muchas personas juntas y aún más en estos tiempos difíciles”, dijo.

“Es una motivación seguir trabajando duro. Además, llegando a este tipo de gimnasios, la gente recuerda los tiempos de antes y estoy muy agradecido”.

Chávez dijo que cuesta no solo con las redadas, sino que la forma en que los discursos políticos, especialmente los del presidente Trump, han atacado a los inmigrantes.

“Soy de Sinaloa, donde ves las cosas allí tan feas y para venir aquí, a un país tan hermoso, y ver a Trump atacando a inmigrantes, latinos, sin un propósito”, dijo Chávez. “… Tienes que acercarte a Dios y creo que Trump tomó una mala decisión”.

Chávez dijo que entiende el miedo que muchos en la comunidad se sienten como resultado de la reciente represión de inmigración, pero fue alentador ver a la gente reunirse en su gimnasio.

“Uno de mis entrenadores no quería venir por el miedo al hielo”, dijo. “… solo les pido que se cuiden, que se mantengan alejados del peligro. Sabemos … hay un conflicto muy grande y esperamos que no pase nada malo”.

Este artículo Primero apareció en español Via LA Times en Español.