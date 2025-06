Por qué los Dodgers no apresuran a la acumulación de lanzamiento de Shohei Ohtani todavía

Durante tanto tiempo, la pregunta más grande que rodea el futuro de Shohei Ohtani como lanzador fue simple.

¿Cuándo, después de una segunda cirugía de Tommy John, finalmente volvería al montículo? ¿Cuándo, después de un año y medio de golpear exclusivamente, ¿podría reanudar las tareas bidireccionales?

La semana pasada, esa respuesta finalmente llegó.

Dos veces en siete días, Ohtani subió el golpe como el titular de los Dodgers, lanzando una entrada en cada salida en su tan esperado regreso al lanzamiento.

En ambas ocasiones, dejó a sus compañeros de equipo y entrenadores asombrados asombrados, dándoles su primer vistazo de su conjunto de habilidades de doble rol.

“He visto [him throw] Bullpens, vidas y juegos simulados, o lo que sea “, dijo el manager Dave Roberts el domingo.” Pero para verlo en tiempo real, ir del montículo al círculo en el cubierta y luego ir a la caja del bateador, es bastante notable. Y solo lo está manejando de la manera correcta. Es simplemente imperturbable “.

Lo que viene después, sin embargo, permanece envuelto en cierta incertidumbre.

Ahora que Ohtani vuelve a lanzar en la acción del juego en vivo, nuevas preguntas persisten sobre dónde irá su acumulación desde aquí.

“Va a ser un proceso gradual”, dijo Ohtani a través del intérprete Will Ireton el domingo. “Quiero ver mejoras con la calidad de los lanzamientos que estoy lanzando, y luego también aumentando la cantidad de lanzamientos. Por lo tanto, será gradual”.

No fue una sorpresa que, en el regreso de Ohtani al lanzamiento el 16 de junio, estuviera limitado a una sola entrada. Era una compensación que él y el equipo hicieron para volver a un juego real antes, acordando darle un comienzo en vivo, incluso si supieran que no se extendería más allá de una entrada.

Al entrar en el segundo inicio de Ohtani el domingo por la tarde, sin embargo, la idea era que el derecho podría estar listo para empujar hacia el segundo, eso, para eventualmente estirarse para los inicios de larga duración, comenzaría a construir su carga de trabajo agregando otra entrada cada vez.

La forma en que Ohtani lanzó el domingo ciertamente justificó una segunda entrada.

Después de renunciar a dos hits y una carrera por una salida de 28 lanzamientos contra los Padres de San Diego seis días antes, recolectó dos ponches en una entrada de 18 lanzamientos sin goles contra los Nacionales de Washington, su único corredor de base alcanzó un volante pop por el campocorto Mookie Betts.

“En general, pude relajarme mucho mejor en comparación con mi última salida”, dijo Ohtani. “La forma en que mi cuerpo se mueve cuando lamento, es algo en lo que trabajé con los entrenadores de lanzamiento y esta vez me sentí mucho mejor”.

Sin embargo, en la parte superior del segundo, Ohtani fue reemplazado una vez más en el caucho. A pesar de su mejor ejecución y eficiencia, resultó que él y el equipo habían tomado una decisión predeterminada de no empujarlo por una segunda entrada todavía.

“Ese era el plan original”, dijo Ohtani al ser eliminado después del primero.

“Entrar en el juego de hoy”, agregó Roberts, “nos sentimos realmente cómodos con uno”.

Martió a casa la realidad de lo que se avecina para Ohtani; El cauteloso, metódico y, como Roberts también lo describió, el ritmo “gradual” con el que el equipo manejará su carga de trabajo de lanzamiento por el momento.

“Creo que es más solo tratar de obtener la base, los componentes básicos como está [pitching and] Tomando turnos al bate “, dijo Roberts.”[We are] Errando por precaución … no tiene sentido apresurarlo en este momento “.

A medida que Ohtani vuelve al lanzamiento, hay nuevos factores que los Dodgers tendrán que monitorear en su actuación general.

El MVP reinante ya ha reducido su robo de la base mientras aumenta como lanzador: después de deslizar 11 bolsas en sus primeros 50 juegos, ni siquiera ha intentado un robo desde que lanzó su primera sesión de práctica de bateo en vivo el 25 de mayo.

Su lugar en el lugar inicial podría modificarse en los días que también lanza, con Roberts dejando abierto la posibilidad de moverlo en el orden de bateo para darle más tiempo para pasar de la lanzadora al bateador (al menos en la primera entrada de los juegos en casa, cuando actualmente tiene que empujar desde el montículo al plato después de la mitad superior del marco).

Entonces, tal vez existe la mayor pregunta: ¿si la carga de los lanzamientos afectará la producción tan importante de Ohtani con el bate?

Esa dinámica quedó bajo escrutinio esta semana, después de que Ohtani fue solo dos por 19 en los cinco juegos después de su primer inicio de lanzamiento.

“No creo que sea una cosa de fatiga”, insistió Roberts el domingo por la mañana. “Pero lo manejaremos. Solo puedo llevarlo a su palabra, y la velocidad de swing y todo lo que estamos en línea todavía está en línea”.

Ohtani se desplomó después de su entrada en el montículo el domingo, terminando el día con un triple de tres carreras en el jonrón séptimo y dos carreras en el octavo.

“Siento que tengo que trabajar en algunas cosas”, dijo Ohtani. “Pero al mismo tiempo, siento que puedo desempeñarme mejor, incluso mejor de lo que solía realizar”.

Todo esto es decir, mientras que Ohtani ha dominado su papel de dos vías antes (dos veces ganador de MVP de la Liga Americana mientras lo hace con los Angelinos), los Dodgers no dan nada por sentado sobre su regreso de lanzamiento en este momento.

Antes de comenzar a agregar a su carga de trabajo de lanzamiento, quieren asegurarse de que hayan explicado cualquier efecto secundario involuntario.

“Todas estas conversaciones tenemos con él, obviamente”, dijo Roberts. “Está comprendiendo dónde está, dónde estamos y apreciando el hecho de que a medida que pasa el tiempo, llegaremos a cierto punto”.

Antes del partido del domingo, Roberts ni siquiera se comprometió a estirar por completo de Ohtani como un titular tradicional para la segunda mitad de la temporada.

“Eso es una especie de TBD”, dijo cuando se le preguntó cuándo Ohtani podría estar completamente acumulado para los inicios de longitud normal. “Creo que siempre vamos a ser cautelosos. Así que ni siquiera sé cómo se verá eso, estar ‘completamente acumulado’. No creo que nadie sepa cómo se ve. [innings] y 90 [pitches]Ni siquiera sé si llegaremos a ese punto “.

¿Podría eso significar usar Ohtani como solo un abridor glorificado para el resto de esta temporada? ¿O estirarlo solo si una rotación actualmente corta no se vuelve saludable?

El tiempo tendrá que contar sobre esas preguntas, sin los Dodgers ni Ohtani listos para comprometerse con cualquier respuesta hasta que vean cómo continúa respondiendo a su regreso a las tareas bidireccionales.

“A medida que construimos más una base, habrá cierta libertad”, dijo Roberts. “Creo que todavía nos estamos reuniendo [information]. Pero nuevamente, una vez que aumentamos más, podría ser una conversación diferente “.