Walker Buehler luchando en Boston después de la carrera de los Dodgers World

Walker Buehler era dueño de nuestra ciudad. Cuando los Dodgers se quedaron sin armas el otoño pasado, instantáneamente se reinventó como un cercano y mató a los poderosos Yankees de Nueva York en la entrada final de la Serie Mundial. En el Desfile del Campeonato, se puso la camiseta del compañero héroe clásico de otoño Orel Hershiser. Él y el receptor Will Smith subastaron la pelota utilizada para la final y donaron los $ 414,000 en ganancias hacia el alivio de los incendios forestales.

Desde el día en que llegó al Dodger Stadium como novato en 2017, Buehler exudó confianza. Tommy Lasorda tuvo que incitar a Hershiser para convertirse en un bulldog. Buehler siempre había sido uno.

Eso hizo impactante, francamente, escuchar a Buehler hablar después de que los Angelinos lo aturdieron en una primera entrada de cinco carreras el lunes en el Angel Stadium. Lo golpearon, él se golpeó, lo que sea.

Pero entre las palabras pronunciadas por el único as de los Dodgers con la confianza suprema estaban estas: “Creo que todavía puedo lanzar en las ligas mayores”.

El promedio ganado por Buehler es 6.29, el más alto de cualquier lanzador de la liga estadounidense con al menos 60 entradas.

Eso deja a los Medias Rojas con este inquietante dilema: son un juego y medio de un comodín de la Liga Americana, y solo un juego por delante de los Angelinos, entonces, ¿pueden permitirse mantener a Buehler en su rotación inicial?

“Hablaremos de eso”, dijo el gerente de Boston, Alex Cora.

El lanzador titular de los Medias Rojas de Boston, Walker Buehler, arroja su guante y su gorra al refugio cuando sale del campo después de renunciar a cinco carreras en la primera entrada de una derrota de 9-5 ante los Angelinos del Angel Stadium el lunes. (Jayne Kamin-Oncea / Associated Press)

Buehler no impide la responsabilidad, o por la cuestión de si le preocupa que los Medias Rojas puedan trasladarlo al bullpen, al menos por un hechizo.

“Sí, creo que tienes que hacerlo”, dijo. “En algún momento, hay 26 tipos que ayudarán a este equipo a llegar a los playoffs.

“Si no eres uno de ellos, realmente no creo que importe lo que has hecho en años pasados”.

En su inicio anterior, Cora señaló antes del juego, Buehler no había podido retirar ocho bateadores con conteos de dos golpes.

En este juego, después de que los Medias Rojas le entregaron una ventaja de 3-0, Zach Neto golpeó el primer lanzamiento de Buehler sobre la cerca del campo central. Los Angelinos anotaron las cuatro carreras restantes con dos outs. En total, los Angelinos anotaron cinco carreras en dos hits, dos bateadores y cuatro bases por bolas.

Buehler golpeó el bateador número 7 de los Angelinos con dos ataques, caminó por el bateador No. 8 con dos ataques y caminó el bateador No. 9 con dos ataques. Luego golpeó a Neto para forzar a casa una carrera.

“Es vergonzoso”, dijo Buehler. “No es lo que quiero ser como jugador de béisbol. Obviamente, prefiero que me pasen por ahí que hacer eso.

“De alguna manera, este año, he logrado hacer todas las cosas negativas que puedas. Seguiré trabajando. Es difícil decepcionar a nuestro equipo, especialmente con la primera entrada que tuvimos”.

Los Dodgers firmaron a Blake Snell y Roki Sasaki para reemplazar a Buehler y Jack Flaherty en su rotación. Snell y Sasaki están en la lista de lesionados. Flaherty tiene una efectividad de 4.83 y ocho derrotas de Al-High para el equipo con el mejor récord en las mayores, los Tigres de Detroit.

Buehler ha comenzado 13 juegos, más que nadie en los Medias Rojas, excepto Garrett Crochet y más que nadie en los Dodgers, excepto Yoshinobu Yamamoto y Dustin May. La efectividad de Buehler en siete juegos desde que regresó de una lista de lesionada para lo que los Medias Rojas llamaron bursitis del hombro: 8.59.

Cora insiste en que las cosas y la velocidad de Buehler están bien, y que la mecánica y la ejecución son los problemas. Buehler caminó un máximo de su carrera en sus cuatro entradas el lunes, más de lo que caminó en 15 entradas en la postemporada de 2024. Los bateadores opuestos tienen un OPS de más de 1.000 contra su bola rápida de cuatro costuras.

“Honestamente, sus cosas son buenas. Es realmente bueno”, dijo Cora antes del juego. “De lo único de lo que siempre hablamos es la falla. Si miras a su cuatro costas, cuando sube, en realidad es un lanzamiento no competitivo.

“Si podemos apretar eso, y eso es con más repeticiones, por supuesto, estará bien. Con suerte, comienza pronto”.

Después del juego, Cora dijo que es “100%” seguro de que Buehler no está doliendo. Buehler, le preguntó si está lanzando algo, dijo: “No quiero hablar de eso”.

Buehler está en su primera temporada completa después de su segunda cirugía de Tommy John. El historial para los lanzadores que regresan a su nivel de rendimiento anterior después de una segunda cirugía de este tipo no es alentador. Shohei Ohtani está intentando lo mismo esta temporada.

Para los Dodgers en octubre pasado, después de regresar para una temporada abreviada, Buehler lanzó 10 entradas blanqueadas en la serie de campeonato de la liga y la Serie Mundial. Le pregunté si el regreso podría ser más difícil en el transcurso de una temporada completa. Ese fue el contexto para ser voluntario en su comentario sobre su capacidad para lanzar en las mayores.

“Creo que, con toda honestidad, es mucho más fácil mantenerse bien que ser bueno”, dijo. “Los chicos del otro lado del campo de mí conducen autos bonitos, se les paga mucho dinero para ser realmente buenos en lo que hacen. Fuera de un par de columpios, creo que en gran medida me vencí, que no es algo que puedas hacer aquí.

“Creo que está ahí. Creo que mi brazo todavía se mueve bien. Creo que todavía puedo hacer que la pelota se mueva. Creo que todavía puedo lanzar en las ligas mayores.

“En algún momento, la creencia, es difícil seguir engañándose. En algún momento, tengo que poner algunos resultados allí, para mí, pero también para esta organización”.

Walker Buehler se sienta en el banquillo después de ser arrastrado en la cuarta entrada contra los Marineros de Seattle el 17 de junio. (John Froschauer / Associated Press)

Esa es la realidad, y la razón de la charla sobre si los Medias Rojas podrían eliminarlo de su rotación.

“Soy un tipo abierto a hacer lo que sea necesario”, dijo.

“Soy un lanzador inicial. He sido un lanzador titular toda mi vida. No necesariamente creo que cambiar eso de alguna manera arreglará mágicamente todo”.

Algo tiene que dar. Podría ser sus resultados, podría ser su papel. Cualquiera sea el caso, siempre tendrá en octubre pasado.