Tyrese Haliburton cita a Kobe Bryant después de su propia lesión en Aquiles

Un día después de tener que abandonar el juego más grande de su vida, la estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, compartió sus primeros comentarios públicos desde que rompió su tendón derecho de Aquiles al principio del Juego 7 de las Finales de la NBA.

“Las palabras no pueden expresar el dolor de esta decepción” Haliburton escribió En X (anteriormente Twitter) después de someterse a una cirugía el lunes para reparar el tendón. “La frustración es insondable. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento y así es como termina? No tiene sentido”.

Pero para la mayor parte de su publicación de cinco párrafos, que Haliburton acompañó con una foto de sí mismo sonriendo y formando un corazón con las manos de una cama de hospital, la dos veces All Star también entregó un mensaje de optimismo y determinación. Y lo hizo, en parte, citando a la leyenda de los Lakers. Kobe Bryantquien superó la misma lesión en 2013.

“Creo que Kobe lo dijo mejor cuando en esta misma situación”, escribió Haliburton. “‘Hay problemas/desafíos mucho mayores en el mundo que un Aquiles desgarrado. Deja de sentir lástima por ti mismo, encuentre el lado positivo y trabaje con la misma creencia, el mismo impulso y la misma convicción que siempre”.

“Y eso es exactamente correcto. Haré todo lo que esté en mi poder para volver bien”.

Las palabras de Bryant eran parte de Una larga publicación de Facebook Temprano en la mañana del 13 de abril de 2013, horas después de rasgar su tendón izquierdo de Aquiles mientras conducía a la canasta durante un partido contra los Golden State Warriors la noche anterior. Después de sufrir la lesión, Bryant se quedó en el juego el tiempo suficiente para hundir dos tiros libres.

En su publicación, Bryant describe sus emociones crudas e incluso expresa inusualmente algunas dudas antes de que su famosa mentalidad de Mamba inevitablemente surgiera.

“¡Todo el entrenamiento y el sacrificio salieron volando por la ventana con un paso que he hecho millones de veces!” escribió Bryant, que tenía 34 años en ese momento. “La frustración es insoportable. La ira está ira. ¿Por qué demonios sucedió esto?

“No tengo ni idea. ¿Tengo la voluntad constante de superar esto? Tal vez debería romper la mecedora y recordar la carrera que fue. Tal vez así es como termina mi libro. Tal vez el tiempo del padre me ha derrotado … ¡tal vez no!

Kobe Bryant se retuerce con dolor después de sufrir un tendón desgarrado de Aquiles durante un juego contra los Golden State Warriors el 12 de abril de 2013, en el Staples Center. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

“Son las 3:30 a.m., mi pie se siente como un peso muerto, mi cabeza está girando de los medicamentos para el dolor y estoy completamente despierto. Perdona mi ventilación, pero ¿cuál es el propósito de las redes sociales si no te lo traigo real?

Ahí es donde Bryant escribe las palabras que Haliburton citó.

“No renunciamos, no nos encogemos, no corremos”, escribió Bryant más adelante en la publicación. “Soportamos y conquistamos”.

Fiel a su palabra, Bryant regresó al piso con los Lakers el 8 de diciembre de 2013. Se ocupó de varias otras lesiones, incluida una lesión en la rodilla que terminó su temporada 2013-14 solo seis juegos después de regresar de los Aquiles, antes de retirarse al final de la temporada 2015-16, su vigésimo en la NBA.

Más de una década después, una estrella de 25 años está utilizando las palabras de Bryant como inspiración, días después de no poder ayudar a su equipo en una derrota por 103-91 ante el Thunder con el campeonato de la NBA en juego.

Aquí está la publicación completa de Haliburton:

“Hombre. No sé cómo explicarlo aparte del shock. Las palabras no pueden expresar el dolor de esta decepción. La frustración es insondable. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento y así es como termina? No tiene sentido.

“Ahora que me he sometido a una cirugía, desearía poder contar la cantidad de veces que la gente me dice que voy a” volver más fuerte “. Qué cliché jajaja, esto es, apesta. Mi pie se siente como una familia de peso muerta. Pero lo que más me duele es mi mente. Siento que estoy dambondeando, pero sé que esto es algo que lo miraré cuando estoy a través de esto, como estoy orgulloso de que estoy orgulloso.

“A los 25 años, ya he aprendido que Dios nunca nos da más de lo que podemos manejar. Sé que saldré al otro lado de este hombre mejor y un mejor jugador. Y honestamente, en este momento, desgarro a Aquiles y todo, no me arrepiento. Lo haría nuevamente, y nuevamente después de eso, para luchar por esta ciudad y mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial.

Tyrese Haliburton de Indiana cae ante la cancha con una lesión junto al Shai Gilgous-Alexander de la ciudad de Oklahoma durante el primer cuarto del Juego 7 de las Finales de la NBA el 22 de junio. (Nate Billings / Associated Press)

“Indy, lo siento. Si alguna base de fanáticos no merece esto, son ustedes. trabajar con la misma creencia, el mismo impulso y la misma convicción que siempre. Y eso es exactamente correcto.

“Mi viaje para llegar a donde estoy hoy no fue por casualidad, me he esforzado todos los días para ser genial. Y continuaré haciendo exactamente eso. La parte más importante de esto es que estoy agradecido. Estoy agradecido por cada experiencia que me ha llevado aquí. Estoy agradecido por todo el amor de The Hoop World. No tengo que pasar por esto. Me desempolvaré y volveré a ser la mejor versión de Tyrese Haliburton.

“Proverbios 3: 5-6 ‘Confíe en el Señor con todo su corazón, y no se apoye en su propia comprensión; en todos sus sentidos lo reconozca, y él hará sus caminos en orden’ ‘”.