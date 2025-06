La caída de disparos de Caitlin Clark continuó en Seattle. ¿Puede la WNBA soportar el blip?

Todos estamos despertando testigos del sueño de Caitlin Clark.

Sin embargo, el martes, algunas partes no eran bonitas.

En una victoria 94-86 dentro de la Arena de Compedia Climática, Clark, la sensacional guardia de la fiebre de Indiana, no pudo encontrar su tiro. Su característica de retroceso la tres le traicionaron, rebotando en el borde de la parte trasera. Una bandeja inversa de rutina demostró todo lo menos. Ella falló en tres posesiones consecutivas en un tramo del segundo trimestre, que recortaba tres de las alas y un flotador a quemarropa.

El anotador más imparable en la historia del baloncesto universitario se ha detenido.

Literalmente, después de que Clark fue llamado a una violación de viaje a mitad del último cuarto, se tumbó de espaldas, apopléctica en la pintura.

En sus últimos tres juegos, Clark se ha conectado en 13 de 47 goles de campo combinados (27.7%) y 1 de 23 intentos de tres puntos (4.3%). El martes, ella produjo más pérdidas de balón (8) que los puntos (6).

Ninguno de los cuales es motivo de pánico prematuro. Bona Fides de Clark: el Premio al Novato del Año de la WNBA, la selección del primer equipo en toda la WNBA, los 3,951 puntos de carrera en Iowa, el icónico logo de logotipo a tres, la bolsa que está llena de manijas, visión y rango y juego en abundancia de tres juegos.

La WNBA, por supuesto, necesita su activo más valioso para ser generacional.

Pero Clark, por mi parte, no puede permitirse pensar de esa manera.

“Soy un atleta que compite al más alto nivel. Soy un perfeccionista. Quieres ser realmente bueno todas las noches”, dijo Clark antes del partido del martes. “Cuando no lo eres, eso puede frustrarte. Pero para mí, solo te recuerda por qué juegas este juego y lo divertido que lo has tenido en el transcurso de cuántos años desde que eras un niño pequeño.

“No creo que eso haya cambiado en absoluto. Esa es la razón por la que todavía juego. Esto es lo que siempre he soñado. Para mí, es divertido. Es solo un juego al final del día”.

Es mucho más que un juego para la WNBA. Eso fue aparente el martes, dentro de una arena que se agotó por primera vez esta temporada. Dos horas y media antes del inicio, un hombre se paró en la calle, vendiendo camisetas de camiseta roja No. 22 por $ 30 cada uno. Un fanático frenético en una sudadera con capucha de Iowa Hoops me preguntó cuándo se abrieron las puertas.

Clark ya ha abierto tantas puertas, un testimonio de su talento. De esa manera, su sueño estaba en plena exhibición.

El martes, Climate Promedge Arena se llenó rápidamente de fiebre y fieles de Iowa. Una tripulación en un mono de Hawkeye negro y amarillo se reunió detrás de la canasta a lo largo de los calentamientos. Los niños gritando con letreros y toallas y baloncesto en miniatura pidieron autógrafos. A quién es quién de las celebridades deportivas de Seattle – Sue Bird, Megan Rapinoe, Lenny Wilkens, Isaiah Thomas, el alero de los Sounders Paul Rothrock, el mariscal de campo de UW Demond Williams Jr. y el corredor Jonah Coleman – vinieron a ver el espectáculo.

Para Seattle, fue un espectáculo.

Para Clark, no era nada nuevo.

“Cada vez que vamos a la carretera, la gente pasa mucho tiempo y dinero para venir a los juegos”, dijo. “No son solo de Seattle. Viajan desde diferentes partes del país para venir a vernos. Creo que es realmente especial. Intentas darles el mejor espectáculo que puedas”.

El show del martes fue entregado por 6-5 Center/Forward Aliyah Boston, quien llegó a 31 puntos en su carrera en un tiroteo 13 de 18 para sesgar efectivamente la tormenta. La nativa de Liberty Lake, Lexie Hull, agregó 15 puntos y 11 rebotes, su primer doble doble de carrera. La racha ganadora de tres juegos de la tormenta fue enterrada por el comité.

Claro, fue un espectáculo.

Simplemente no es el único que los fanáticos de la fiebre podrían haber estado esperando.

“Eso es algo que le hemos estado diciendo a todo este equipo todo este tiempo, que no será la misma persona todas las noches. Estamos comprando eso”, dijo Hull. “Caitlin hizo un trabajo muy, muy bueno al llevarnos y llevarnos a esas acciones que funcionaban. Eso es lo que será, el próximo hombre. Somos más grandes que yo. No importa de quién sea la noche, siempre que sea nuestra noche”.

La fiebre ganó.

Pero cuántos más de aquellos ¿Ganar la WNBA realmente quiere?

¿Puede una liga impulsada por la brillantez de Clark soportar el creciente Blip?

“Ella estará bien. No creo que estemos preocupados. No nos preocupa”, dijo Hull después del juego, cuando se le preguntó sobre la caída de disparos extendidos de su compañero de equipo. “Es una gran tiradora. Es una gran jugadora. Esto le sucede a todos los grandes jugadores. Estará bien. No preocupado por eso”.

Por supuesto, la WNBA no necesita bien. Necesita el fenómeno. Necesita las calificaciones y la venta de entradas que se aferran a Clark’s Cape. Necesita el yo, no el nosotros, el gigante generacional. Necesita el sueño de Clark para incluir el dominio total.

No necesita más noches como esta.