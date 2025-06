Ketel Marte llorando después de haber sido molesto por la madre difunta

El segundo base de Arizona, Ketel Marte, estaba llorando después de que un heckler hizo comentarios sobre su difunta madre durante el partido de los Diamondbacks contra los Medias Blancas de Chicago el martes por la noche en el campo de la tarifa.

Ese fan ha sido prohibido indefinidamente de todos los parques de MLB, el Times aprendió el miércoles por la mañana.

El gerente de Diamondbacks, Torey Lovullo, puso su brazo alrededor de Marte durante un cambio de lanzamiento en la parte inferior de la séptima entrada en un esfuerzo por consolar a la dos veces All Star. Según la transmisión de Diamondbacks, Marte también había estado llorando mientras se arrodillaba detrás de la segunda base.

Lovullo más tarde dijo En la transmisión de Diamondbacks, le dijo a Marte en ese momento: “Te amo y estoy contigo, y estamos todos juntos, y no están solo. Y no importa lo que pase, no importa lo que se haya dicho o lo que escuchaste, ese tipo es un idiota y no debería tener un impacto en ti”.

Según la República de ArizonaLovullo dijo que escuchó los comentarios hechos hacia Marte durante el turno al bate del jugador durante la parte superior de la séptima entrada y que él y el entrenador de banca Jeff Banister pidieron que el fanático responsable fuera eliminado.

MLB confirmó que el Heckler había sido expulsado del estadio.

“Elogiamos a los Medias Blancas por tomar medidas inmediatas para eliminar al fanático”, dijo la liga en un comunicado enviado por correo electrónico a The Times.

Los Diamondbacks y los Medias Blancas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de los tiempos.

Marte está en su undécima temporada de MLB. Jugó los primeros dos años con los Marineros de Seattle y ha estado con los Diamondbacks desde 2017. Su madre, Elpidia Valdez, murió en un accidente automovilístico en la República Dominicana el mismo año.

Marte no habló con los periodistas después de la victoria 4-1 de los Diamondbacks, durante el cual fue dos para cuatro con un jonrón en solitario en la primera entrada.

“Conozco a Ketel durante nueve años, y ha tenido algunos momentos increíbles e increíbles, y algunas dificultades también, y algunos momentos muy, muy difíciles en su vida, y los conozco”, dijo Lovullo, quien ha sido el gerente de Diamondbacks desde 2017. “Y el final del día, somos serias humanas, y lo hemos emocionado, y vi que lo ha hirido, y yo quise protegerlo.”