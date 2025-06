Jake Paul dice que estaba en línea para ganar $ 100 millones en la pelea de Canelo Alvarez y planeó apostar $ 2 millones para ganar

Jake Paul dice que estaba listo para ganar $ 100 millones contra Canelo Álvarez, y planeó apostar $ 2 millones para ganar.

El youtuber convertido en boxer y el gran mexicano estuvieron cerca de sellar un trato de choque para luchar el 3 de mayo en Las Vegas.

3 Jake Paul dice que estaba listo para ganar $ 100 millones contra Canelo Alvarez Crédito: Splash

3 Canelo y Jake Paul estuvieron en conversaciones para una pelea del 3 de mayo Crédito: Getty

Pero Canelo se alejó de las conversaciones para firmar un acuerdo de cuatro peleas con el Turki Alalshikh de Arabia Saudita, el gran día de pago de Koing Paul.

Dijo en el Hora de café helado Podcast: “¿Cuánto habría ganado? Como $ 100 millones (£ 73 millones)”.

Paul incluso planeó respaldar por $ 2 millones (£ 1.4m) en un intento por aumentar sus ganancias de 20 veces.

Él dijo: “Contra Canelo iba a apostar como $ 2 millones en mí …

“Probablemente hubiera sido como un perdedor de +1000 (10/1), así que sean las matemáticas, si hubiera apuesto a $ 2 millones, habría ganado como $ 20 millones”.

Los combatientes pueden apostar por sí mismos para ganar en el estado de Nevada, donde se programó la pelea.

La última pelea de Paul en noviembre vio a Mike Tyson controvertido salir de la jubilación de 58 años cuando 100 millones observaron en Netflix.

Pero después de las conversaciones con Canelo se derrumbó, Paul firmó para luchar contra el ex campeón mundial de peso medio Julio Cesar Chavez Jr, de 39 años, el sábado.

Canelo, de 34 años, venció a William Scull, de 32 años, en Riad en mayo para recuperar sus títulos mundiales indiscutibles de peso súper mediano.

Y ahora los defiende contra la invicta estadounidense Terence Crawford, de 37 años, en su súper pelea del 13 de septiembre en Las Vegas.

Paul, de 28 años, afirmó que fue bloqueado del boxeo de Canelo en un intento por restringir su potencial de ingresos.

Él dijo: “No quieren que se pelee conmigo porque tengo personas que no me gustan en el deporte y no quieren verme tener éxito y ganar y ser el nombre más grande en el deporte”.