2025 Draft de la NBA: Clippers Select Penn State Center Yanic Konan Niederhauser

Unas tres horas antes de que los Clippers usaron la selección 30 y final en la primera ronda del Draft de la NBA para seleccionar Penn State’s Yanic Konan Niederhauserlas dos opciones principales fueron como se predijo y luego el resto de la orden estaba por todo el lugar el miércoles.

En Konan Niederhauser, los Clippers obtuvieron un centro de 7 pies y esa fue una de las posiciones que necesitaban ayuda para respaldar el abridor Ivica Zubac.

“Siempre entramos en el tablero de draft en busca del mejor jugador disponible, y también coincide esta vez con una necesidad”, dijo Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers. “Hemos buscado a lo largo de los años un centro que complementa Zu, que hace algo diferente a lo que Zu lo hace. A veces se produce con los tipos de menor tamaño donde no hemos podido maximizarlo. Yanic tiene un tamaño posicional legítimo y creo que la amenaza de rodillos de llanta, combinada con lo que es el juego de Zu, creo que a su debido tiempo será realmente bueno”.

Como se esperaba, el talentoso Cooper Flagg de Duke fue tomado primero en general por los Dallas Mavericks. Dylan Harper de Rutgers, hijo de la ex estrella de la NBA y ex Laker Ron Harper, fue tomada en segundo lugar por los San Antonio Spurs.

El resto de la lotería comenzó a tomar forma con un cambio, cuando los 76ers tomaron el tercero de Baylor’s VJ Edgecombe.

Kon Knueppel de Duke fue cuarto a Charlotte; El as Bailey de Rutgers fue quinto al jazz; Tre Johnson de Texas fue sexto a los Wizards; Los temores de Jeremiah de Oklahoma fueron séptimos a los pelícanos; El egor de BYU, Dmin fue octavo a las redes; Collin Murray-Boyles de Carolina del Sur fue noveno a los Raptors; Khaman Maluach de Duke fue el décimo lugar de los Rockets (pero fue cambiado a los Suns); Cedric Coward del estado de Washington fue llevado 11º por los Blazers de los Trail (fue cambiado a los Grizzlies; Noa Esse de Francia fue el 12º a los Bulls, la reina Derik de Maryland fue 13 a los halcones (fue cambiado a los pelícanos); y el Carter Bryant de Arizona fue llevado 14 por los Spurs.

Flagg estaba en la cima de su clase de draft, un jugador que los Mavericks realmente necesitaban tomar después de que la favorita de los fanáticos comerciales, Luka Doncic, con los Lakers la temporada pasada, un intercambio que molestó a muchos de los fanáticos de Dallas.

Pero ahora obtienen Flagg, quien promedió 19.4 puntos, 7.5 rebotes y 4.2 asistencias en su única temporada con los Blue Devils.

Konan Niederhauser, de 22 años, que creció en Suiza, ha estado lidiando con una lesión en el tobillo que los Clippers no creen que sea un problema.

Promedió 12.9 puntos y 6.3 rebotes la temporada pasada en Penn State.

“Creo que la razón por la que decidimos con Yanic es que tiene un gran tamaño posicional”, dijo Frank. “También tiene algunos rasgos definitivos a corto plazo que se trasladará, como su capacidad para correr el piso, su capacidad para jugar detrás de la defensa en el lugar del dunker, su capacidad para jugar en pantalla y roll y ser una amenaza vertical. Esas son cosas que se llevarán más o menos el primer día”.

Los Clippers son un equipo cargado de veteranos dirigido por Kawhi Leonard y James Harden, y por eso, el entrenador Tyronn Lue dijo que cualquier jugador joven que tomen debería seguir su ejemplo.

“Creo que lo más importante es que, al entrar en el draft, si no eres un Cooper Flagg, una selección de uno, dos o tres, tienes que encontrar tu camino, encontrar tu nicho para subir al piso”, dijo Lue a un grupo de fanáticos en la fiesta de vigilancia del equipo en Intuit Dome el miércoles. “Jugar sin el baloncesto, porque cuando vienes a este equipo, o cualquier otro equipo, con Kawhi Leonards, James se endurece en el piso, no vas a [get a lot of time]. Tienes que aprender a jugar y mejorar a tus compañeros de equipo y cosas así. Y luego lo más importante es tu actitud “.

Cuando el draft de la NBA continúa el jueves con la segunda ronda, los Clippers elegirán 51º.

Los Lakers no tuvieron una selección de primera ronda, pero tienen una selección de segunda ronda en el número 55.

Para los Clippers, tienen algunas cosas para resolver.

Harden, quien promedió 22.8 puntos por juego, 8.7 asistencias y 5.8 rebotes y fue el tercer equipo All-NBA, tiene una opción de jugador por $ 36.3 millones y tiene que informar a los Clippers su decisión para el domingo.

El consenso alrededor de la NBA es que Harden optará por no participar y buscará una extensión de dos años de los Clippers.

Nicolas Batum tiene una opción de jugador para la próxima temporada que le paga $ 4.9 millones y tiene que informar al equipo el domingo de su decisión. Norman Powell tiene un año más en su acuerdo que le paga $ 20.4 millones la próxima temporada y también está buscando una extensión.