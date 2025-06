Magic Johnson: ‘Mark Walter es la persona adecuada’ para hacerse cargo de los Lakers

Los Dodgers que controlan al propietario Mark Walter, a través de su compañía global TWG, acordaron comprar una participación de propiedad mayoritaria en los Lakers la semana pasada y publicó información sobre la venta el miércoles en un comunicado que anunciaría que el acuerdo se completará a finales de este año.

Cuando se supo que Walter tomaría un interés controlador de los Lakers de la familia del autobús con una valoración de $ 10 mil millones, nos comunicamos con Magic Johnson sobre sus pensamientos sobre el asunto. Hablando desde un yate frente a la costa de Croacia, esto es lo que la leyenda de los Lakers tenía que decir sobre Walter, Jeanie Buss y la venta:

Sobre el enfoque de Walter

“Mark es un hombre al que le importa y le encanta ganar y siempre le importará invertir el dinero en hacer que el equipo sea mejor sino la organización mejor. Es alguien que está impulsado por la familia. Es un gran hombre.

“Viste lo que le sucedió a los Dodgers una vez que Mark y todos nos hicieron cargo”.

En la familia de los autobuses vendiendo a Walter

“Una cosa que Jeanie [Buss] iba a hacer es poner [the franchise] en las manos correctas. Si iba a vender, tenía que ser la persona adecuada, y Mark Walter es la persona adecuada para hacerse cargo y llevarnos durante los próximos 30, 40 años. Entonces, esta es la mejor noticia que podría haber sucedido para todos los fanáticos de los Lakers en todo el mundo. Mark ha tenido su ojo en los Lakers durante mucho tiempo. Por eso compró [Philip] Anschutz’s [minority ownership] Piece primero y luego estaba sentado allí, y Jeanie lo sabía.

“Si ella alguna vez quisiera vender, él quería ser el que compró el equipo. Y formaron una amistad, porque eso tenía que suceder primero. Jeanie tenía que saber que iba a hacer como su padre [Dr. Jerry Buss] Lo hizo y al igual que ella lo hizo y eso fue para asegurarse de que él también haría grandes cosas en la comunidad, como su padre y ella han podido hacer y también educarlo sobre cuánto significan los Lakers no solo para los fanáticos de los Lakers sino también para la NBA como para el mundo “.

Sobre la venta del equipo

“Creo que el [Buss] Los niños estaban listos antes. Creo que querían retirarse. Estamos viendo que esto sucede en todos los deportes. “A veces, deja que alguien más lo tenga”. Vimos a Mark Cuban hacerlo. Boston lo hizo. Entonces, estás viendo que sucede y tal vez ellos [Buss family] dijo: “Solo queremos el dinero y continúamos y vivimos nuestras vidas”.

“A Mark le encanta ser parte de Los Ángeles y ahora tiene el principal equipo de béisbol y ahora el principal equipo de baloncesto”.

Sobre el éxito de Walter

“Lo único bueno de Mark es que contratará a las mejores personas. Siempre tendrá muy buenas personas a su alrededor para ayudarlo a traer campeonatos a Los Ángeles y a los fanáticos de los Lakers. Estoy emocionado. Esto no podría haber ido mejor para los fanáticos de los Laker y la familia de los autobuses y la NBA. La NBA conoce a Mark. No podría haber sido mejor para la familia de los autobuses porque la familia de los autobuses.

“¿Qué hizo Mark por los Dodgers? Ha sido un gran cuidador de la marca y del equipo. Cuánto dinero puso en el Dodger Stadium. Siempre está dispuesto a hacer los movimientos grandes y audaces para ganar. Pero Mark es un visionario. Entonces, probablemente ya tiene una visión para la organización Laker y para el equipo. Entonces, eso es lo mejor de él.

“Lo curioso es que su personalidad es como Jeanie. No lo verás mucho en el frente, al igual que ahora no está frente a los Dodgers. Entonces, la gente necesita entender eso. Esa no es su personalidad. Al igual que la personalidad de Jeanie. Ella no ha estado al frente”.

Acerca de Jeanie Buss y la venta

“Viste a Mark dejar que Jeanie permanezca en la Junta de Gobernadores. Eso fue inteligente. Una cosa que es inteligente sobre Jeanie es que nunca iba a decir: ‘¡Oh, los Lakers están a la venta! Cualquiera puede ser dueño de ellos’. Eso no es quien es ella.

“Y creo que debido al éxito de los Dodgers y cómo ha dirigido la organización, ahora es fácil para los fanáticos. Ya lo conocemos. Ya hemos visto su trabajo. Hemos visto lo que ha podido hacer, nos llevó a un par de series mundiales [wins] e ir a la Serie Mundial cuatro veces. Ese es el éxito allí mismo. Eso es lo que los fanáticos de los Laker están buscando.

“Tiene un historial. Esto es lo que los fanáticos de los Laker querrían, alguien en quien puede confiar, al igual que confiaron en el Dr. Buss. Confiaron en Jeanie por su padre diciendo: ‘Esto es a quien quiero a cargo’. Entonces, esto es hermoso para todos los fanáticos de los Lakers “.

Al escuchar las noticias

“También me estoy volviendo loco. Estaba gritando por todo este yate, porque sé cuán grande es Mark y cuán grande es un hombre y lo inteligente que es. Tiene un gran corazón”.