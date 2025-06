Aaron Rodgers dice que jugará una temporada más, luego desaparecerá por completo

Parece que no tendremos a Aaron Rodgers para patear mucho más.

El cuatro veces MVP de la liga dijo el martes en “The Pat McAfee Show” que es “Bastante seguro” La próxima temporada de la NFL, la primera como mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers y el 21 en general, será la última.

Y después de eso, dijo Rodgers, no será visto ni escuchado de nunca más.

“Cuando todo esto esté hecho, es el llavero Söze. No me verás”, Rodgers dijorefiriéndose al esquivo villano en “los sospechosos habituales”. “No estaré en el público. No quiero vivir una vida pública … No voy a estar en el ojo público. Cuando esto termine, he terminado, y no me verás. Y estoy deseando que llegue eso”.

Puede parecer un poco difícil imaginar que Rodgers desaparezca voluntariamente de la conciencia pública durante un período de tiempo significativo. Además de ser uno de los grandes de todos los tiempos en el quarterback, Rodgers ha mantenido un perfil bastante alto en la cultura popular en las últimas dos décadas.

Ha estado en innumerables comerciales. Completó como anfitrión de “Jeopardy”. Hizo la breve lista de posibles compañeros de carrera durante la oferta presidencial de Robert Kennedy Jr. (ese lugar finalmente fue para Nicole Shanahan). Estaba en relaciones románticas con mujeres tan famosas como Olivia Munn, Danica Patrick y Shailene Woodley.

En los últimos años, Rodgers también se ha hecho conocido por sus opiniones a veces controvertidas que ha estado más que dispuesto a compartir durante sus apariciones regulares en el programa de McAfee y otras plataformas.

Pero, Rodgers insistió el martes, “No quiero la atención”, aunque reconoció: “Sé que es una narración por ahí”.

Después de 18 temporadas con los Green Bay Packers y dos con los New York Jets, Rodgers firmó un contrato de un año con los Steelers como agente libre este verano. En Minicamp este mes, el MVP XLV del Super Bowl dijo a los periodistas que se había casado recientemente. No ha revelado públicamente el nombre de su esposa.

El martes, Rodgers habló durante casi cuatro minutos sobre las invasiones percibidas de la privacidad de su esposa y su esposa. Acusó a los paparazzi de “acechar” a los dos y afirmó que los medios de comunicación no identificados habían estado publicando información confidencial sobre la pareja o simplemente inventando las cosas sobre ellos.

“Lo que sucedió con la decencia común sobre la seguridad y una vida personal que ahora tenemos que sumergir en sus datos sobre dónde vive y con qué está haciendo y con quién está y con quién es su esposa y si incluso tiene una esposa”, dijo Rodgers. “Debido a que mi esposa es una persona privada, no tiene redes sociales, no ha sido una persona pública, no quiere ser una persona pública. ¿Pero ahora que de alguna manera es algo extraño?”

Añadió: “Mi vida privada es mi vida privada, y se mantendrá así. Y estoy con alguien que quiere ser privado, y si y cuando quiere estar fuera, y hay una foto, ella elegirá eso. Y ella merece el derecho a eso.

“Pero el derecho a la información sobre mi vida privada es tan … ridículo y vergonzoso. Como, oye, haz lo que tienes que hacer. Pero solo trate de dejarme fuera de una conversación, el mundo del deporte, durante un mes. Intenta dejarme fuera, mi vida personal, mi vida profesional. Trate de no hablar de mí … solo mira si puedes hacer eso”.