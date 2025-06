Alijah Arenas de USC relata un escape desgarrador de Cybertruck

Cuando Alijah Arenas abrió los ojos, minutos después de que su Tesla Cybertruck golpeó un árbol una mañana en abril pasado, el fenómeno de cinco estrellas Chatsworth High Hoops no estaba seguro de dónde estaba o cómo había llegado allí. Su pensamiento inicial y desorientado era que se había despertado en casa. Pero cuando recuperó la conciencia, Arena sintió el cinturón de seguridad envuelto fuertemente alrededor de su cintura. Se dio cuenta de la aplicación Life360 en su teléfono, pitidos. Fuera del auto, podía escuchar sonidos crepitantes, como una fogata.

Luego sintió el calor como una sauna en su entorno más alto. El lado del pasajero del tablero, Arena podía ver, ya estaba envuelto en llamas. El humo estaba llenando la cabina delantera del automóvil. Ya no podía ver fuera de las ventanas.

Arenas buscó su iPhone, con la intención de usar su clave digital para escapar, solo para encontrar que la aplicación Tesla lo había bloqueado. El pánico comenzó a aparecer.

“Traté de abrir la puerta”, dijo Arenas, “y la puerta no se abre”.

Un desmenuzado Telsa Cybertruck descansa adyacente a un árbol después de un accidente que involucra al recluta de baloncesto de USC Alijah Arenas. (Folleto)

Se arrancó y se movió hacia el asiento trasero, lejos del humo, escaneando el auto desesperadamente para una estrategia de salida. Su corazón latía con fuerza. El calor se estaba volviendo insoportable. Entonces, se desmayó.

No más de 10 minutos antes, y a menos de dos millas por Corbin Avenue, Arenas acababa de concluir un entrenamiento de Pred Awn en el Dstrkt, un gimnasio en Chatsworth, donde había estado trabajando hasta 10,000 tiros esa semana.

Una de las principales perspectivas de aros en el sur de California, Arenas estaba semanas de graduarse de Chatsworth High después de tres años con la intención de unirse a USC un año a principios de 2025. Estaba haciendo todo lo posible para prepararse para ese extraordinario salto.

Alijah Arenas describe por primera vez públicamente cómo el volante de su Tesla Cybertruck se encerró y condujo a su ardiente naufragio de abril en Reseda. “La rueda no respondía como si estuviera en el auto”, dijo Arenas pic.twitter.com/oub2bbacft – Ryan Kartje (@ryan_kartje) 24 de junio de 2025

Se dirigía a casa desde el gimnasio, conduciendo hacia el sur por Corbin como lo había hecho tantas veces antes, cuando Arenas notó que el Cybertruck, que está registrado en su padre, la ex estrella de la NBA Gilbert Arenas, estaba actuando de manera extraña. El auto no estaba leyendo que dejó el gimnasio. El teclado seguía parpadeando y apagado.

Después de detenerse en una luz roja, trató de cambiar de carril, solo para notar que “la rueda no se movía tan fácilmente como debería”. A la deriva del carril derecho, se dio cuenta de que “no puede volver a la izquierda”.

“Entonces, un auto viene hacia mí, y creo que me detendré”, dijo. “Así que aceleré para detenerme a la derecha en un vecindario porque hay autos estacionados en la calle que estoy a la derecha. Pero cuando estoy acelerando para girar, no puedo parar. La rueda no me respondía, como si no estuviera en el auto”.

El Cybertruck se metió en una hidrante de fuego, luego en un árbol, antes de estallar en llamas.

Los minutos se sintieron como horas mientras intentaba escapar del auto ardiente. Entrando y saliendo de la conciencia, Arenas hizo todo lo posible para mantenerse alerta. Se mordió el labio lo más fuerte que pudo y apretó las uñas en su piel. Se puso con agua de una botella de agua para enfriar su cuerpo. Trató de hacer el mayor ruido posible, gritando y golpeando el vidrio. Pero las llamas se estaban calentando, el humo se volvió más grueso.

“Estoy en pánico”, dijo Arenas. “Estaba luchando en el tiempo”.

Se propuso romper una ventana, sabiendo que las ventanas Cybertruck están destinadas a ser “inquebrantables”. Cuando le dolían las manos por golpear el vidrio, comenzó a usar sus pies. Luego se desmayó de nuevo.

El estudiante de primer año de la USC, Alijah Arenas, quien sobrevivió a un accidente cibernético a principios de este año, habla con los periodistas el martes. (Ryan Kartje / Los Angeles Times)

Cuando se despertó, “me di cuenta de que todo mi lado derecho había incendiado”, dijo.

Pero cuando se arrancó y se rompió nuevamente en el agua, escuchó un ruido sordo fuera de la ventana del auto. Las sirenas lloraron en la distancia. Solo sigue adelantese dijo a sí mismo.

Pateó en la ventana del lado del conductor con todo lo que tenía. Finalmente, vio una grieta. Siguió pateando, saliendo brevemente fuera de la conciencia, antes de que la ventana se cayera y las manos comenzaran a sacarlo del vehículo por las piernas.

Lo siguiente que recuerda sintiendo fue una fría prisa, como si hubiera saltado en un río helado. Un video de la escena del choque obtenida por TMZ muestra arenas tendidas boca abajo en la calle en unas pocas pulgadas de agua, mientras que el hidrante roto continúa rociando en el aire, después de que un grupo de buenos samaritanos había venido a su rescate.

En total, las arenas pasaron al menos 10 minutos en el automóvil en llamas antes de que las personas que escucharon el accidente finalmente ayudaron a llevarlo a un lugar seguro. No le pierde lo afortunado que fue.

“Hay personas increíbles en este mundo que están dispuestas a ayudar y arriesgar sus propios cuerpos por usted”, dijo Arenas. “Para mí, fue como, nunca quiero pensar en a mí nunca más “.

Alijah Arenas, de Chatsworth High, conduce a la canasta. (Nick Koza)

Las siguientes horas y días todavía son nebulosas para Arenas, que fue llevado a un hospital cercano, luego otro. Fue puesto en un coma inducido médicamente, un enfoque común para lidiar con la inhalación de humo extrema.

Cuando finalmente se despertó, Arenas todavía no podía hablar. Pero de inmediato, el pánico se puso. Se preguntó si su auto había golpeado a otro, o si alguien más había sido herido.

Meses después, todavía no puede culpar a otro lugar por lo que sucedió. A pesar de que no hay indicios de que Arenas tuviera la culpa de que el volante se enciera.

“Honestamente, asumo toda la responsabilidad”, dijo Arenas. “Ya sea yo, otro auto, un mal funcionamiento. Realmente no quiero poner a nadie más en esta situación, quien haya hecho el auto, cualquier cosa. Quiero asumir toda la responsabilidad de lo que hago. Si hubiera lastimado a alguien, eso realmente me habría afectado”.

Arenas pasaron seis días en el hospital después del accidente, pero no sufrieron grandes lesiones a largo plazo. En las semanas que siguieron, pasó por el vecindario de su familia para recuperar su fuerza. En el camino, los vecinos lo bañaron con flores y buenos deseos. El mes pasado, la familia dio la bienvenida a los hombres que salvaron arenas en su hogar para compartir su gratitud.

Todavía está trabajando para unirse a USC para sus prácticas de Hoops de verano, con un trabajo de clase preliminar aún antes de que se complete su transición. Pero después de inscribirse oficialmente en la USC la semana pasada, Arenas se encontraba en la línea de martes de la cancha de práctica el martes por la mañana, compañeros de equipo de alto rendimiento y llamadas de tareas, luciendo cada parte de un estudiante de primer año de cinco estrellas que está listo para intervenir desde el primer día.

“Su perspectiva es realmente única”, dijo el entrenador de la USC, Eric Musselman. “Incluso antes del accidente, cuando hablas con Alijah, es un proceso de pensamiento único sobre cómo ve la vida y ve el juego del baloncesto y cómo ve a sus compañeros de equipo”.

Pero no hay un error, en la mente de Arenas, lo afortunado que es haber sobrevivido, y cuántas cosas tuvieron que ir bien para que ese fuera el caso. Está convencido de que se salvó de ayudar a alguien más de la misma manera que le ayudaron.

“Me enseñó mucho”, dijo Arenas. “Tengo mucha suerte, y ni siquiera solo estar aquí. Solo en general, en la vida”.