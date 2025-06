Draft de la NBA 2025: Los Lakers se negocian para adquirir Adou Thiero en el No. 36

Los Lakers estaban ocupados haciendo movimientos el jueves, haciendo todo lo posible para moverse en la segunda ronda del draft de la NBA.

Después de pasar al número 36 en el borrador con su segundo comercio del día, los Lakers adquirieron los derechos para Adou thiero fuera de Arkansas.

Para obtener lo que muchos con los Lakers y alrededor de la vista de la NBA como un “ala súper atlética” en el Thiero de 6 pies 8 pulgadas, los Lakers primero intercambiaron su 55ª selección y alrededor de $ 2.5 millones en efectivo a los Chicago Bulls por su 45ª selección. Luego, los Lakers enviaron esas consideraciones de selección y efectivo No. 45 a los Minnesota Timberwolves para adquirir el borrador de derechos a Thiero, la 36ª selección, según una persona con conocimiento del acuerdo no autorizado para hablar públicamente.

Thiero promedió 15.1 puntos en 54.5% de disparos desde el campo y 5.8 rebotes la temporada pasada para los Razorbacks.

Necesita mejorar su disparo, al igual que muchos jugadores de ala de segunda ronda, pero los Lakers piensan que Thiero mejorará con el tiempo.

Los Lakers y otros exploradores de la NBA comparan el Thiero de 220 libras con los Knicks hacia adelante Og anunobyun jugador de tres y d que los exploradores de LA pensaron que podría ser reclutado en la primera ronda.

Adou Thiero habla por teléfono después de ser seleccionados por los Lakers con la 36ª selección del draft de la NBA el jueves. (Jeff Haynes / Nbae a través de Getty Images)

Aunque los Lakers necesitan un centro, también necesitan atletismo en el ala para jugar junto a Luka Doncic, y Thiero ayuda a abordar esa necesidad.

Y los Lakers estaban felices de pasar del No. 55 al No. 36 y no renunciar a los activos futuros para redactar a Thiero. Los Lakers no tuvieron una selección de primera ronda en el draft del miércoles por la noche.

La gente alrededor de la liga dijo que los Lakers tuvieron sus ojos en Ryan Kalkbrenner fuera de Creighton, pero el centro de 7 pies 1 no duró en el tablero, yendo a los Charlotte Hornets en el número 34.

En otras noticias de Lakers, Austin Reaves rechazó la oferta máxima del equipo de cuatro años por $ 89 millones, según una persona con conocimiento de la situación no autorizada para hablar públicamente.

Reaves, de 27 años, todavía le quedan dos años en su acuerdo, por $ 13.9 millones la próxima temporada y $ 14.9 millones en la temporada 2026-27, y tiene una opción de jugador para el último año de su acuerdo.

Fue tercero en los Lakers en anotaciones la temporada pasada, promediando más rayos de carrera en anotaciones (20.2), asistencias (5.8), rebotes (4.5) y minutos por juego (34.9). Disparó 46% desde el campo y 37.7% desde el rango de tres puntos.