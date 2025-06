Dylan Harper, hijo del ex elogante Ron Harper, se une a la fraternidad de segunda generación

Los jugadores de la NBA de segunda generación abundan, ¿y por qué no?

Un padre puede pasar su altura, dedicación y atletismo. La hermosa compensación de papá puede permitirle a un hijo la oportunidad de seguir sus pasos. Y papá’s Drive puede servir como una hoja de ruta.

Dylan Harper, la segunda selección en el draft de la NBA el miércoles, es la última estrella en ciernes cuyo padre fue decorado antes que él. Ron Harper Con un límite de una carrera de 15 años en la NBA al ganar cinco campeonatos de la NBA en sus últimas seis temporadas, títulos consecutivos con los Lakers en 2000 y 2001 después de tres con los Chicago Bulls en 1996, ’97 y ’98.

Ron Harper, de los Lakers, conduce para una bandeja en el Staples Center. (Paul Morse / Los Angeles Times)

Dylan, un guardia de 6 pies 5 de Rutgers, fue reclutado por los San Antonio Spurs. Su hermano, Ron Harper Jr., también está en la NBA, después de haber jugado en 11 juegos para los Detroit Pistons y Toronto Raptors en los últimos tres años.

En cualquier otro deporte, la progenie de un ex jugador estrella que asciende al más alto nivel sería especialmente notable. Que los hijos de Ron Harper estén en la cúspide de carreras similares, ya que su padre no era nada fuera de lo común.

LeBron James Y su hijo mayor, Bronny, se convirtió en el primer dúo padre-hijo en tomar la cancha al mismo tiempo en el primer partido de la temporada de los Lakers en octubre pasado. Pero esa es solo una de las muchas dinámicas de un hijo que elige la misma carrera de carrera hacia la NBA que su padre.

El delantero de los Lakers, LeBron James, saluda a su hijo y su compañero de equipo Bronny James, a la derecha, durante los calentamientos. (Gerald Herbert / Associated Press)

El fenómeno se remonta a un largo camino. Dos hijos de la leyenda de los Lakers de Minneapolis, George Mikan, cinco veces Center All-NBA a principios de la década de 1950, fueron reclutados en la NBA, con uno, Larry, jugando 53 juegos en 1970-71.

Durante una carrera de 15 años que terminó en 1964, Centro del Salón de la Fama Dolph Shayes Promedió 18.5 puntos y 12.1 rebotes por juego. Su hijo, Danny ShayesOutd Dad Dad in Carry Longevity, jugando 18 años hasta 1999 para siete equipos, incluido un corto período con los Lakers.

Butch Van Breda Kolff Jugó cuatro temporadas en la década de 1940 y en 1976 su hijo, Jan, se convirtió en el primer jugador en enfrentarse a un equipo entrenado por su padre cuando Jan jugó para los New York Nets, mientras que Butch entrenó al Jazz de Nueva Orleans. Butch también entrenó a los Lakers a las Finales de la NBA en 1968 y ’69, donde perdieron ante los Boston Celtics las dos veces.

Otros hijos que enfrentaron equipos entrenados por sus padres, que también jugaron en la NBA, incluyen a Mike Dunleavy Jr. y Sr., Coby y George Karl, y Austin y Doc Rivers.

Austin Rivers también se convirtió en el primero en jugar para su padre en un juego de la NBA cuando fue cambiado a los Clippers en 2015. Al principio, no estaba emocionado cuando su padre llamó para alertarlo del acuerdo propuesto.

“Me llamó y me preguntó si ‘esto era algo en lo que te interesara porque te necesitamos'”, dijo Austin en su conferencia de prensa introductoria. “Cuando escuché eso, era una de esas cosas en las que tenía que pensar, tomar un día para mí y decir: ‘¿Podría esto funcionar?’

“Y lo hace, solo por la relación que tengo con él. Ya está orientado al baloncesto … no se parece tanto al padre-hijo. Es como un entrenador-jugador y luego fuera de la cancha, tratamos con eso de una manera diferente”.

Hijos que lograron más que su padre abundaba. Dell Curry no fue holgazán, con un promedio de 11.7 puntos y ganó $ 19.8 millones durante una carrera de 16 años en la NBA que terminó en 2002. Un hijo, Sethestá en su undécima temporada, después de haber promediado 10 puntos mientras ganaba $ 45 millones.

1 2 1. Dell Curry de Toronto Raptors aterriza en la cima de Damon Stoudamire de Trail Blazers mientras conduce al aro durante su juego de la NBA el miércoles 6 de diciembre de 2000, en Portland, Oreg. (Jack Smith/Associated Press) 2. El guardia de Golden State Warriors, Stephen Curry, pasa al delantero de los Houston Rockets, Amen Thompson (1) durante la segunda mitad del Juego 5 de una serie de playoffs de primera ronda de baloncesto de la NBA, el miércoles 30 de abril de 2025, en Houston. (David J. Phillip / Associated Press)

El otro hijo de Dell, Stephenes un cierto miembro del Salón de la Fama, reconocido como quizás el mejor tirador puro de la historia. Ha llevado a los Golden State Warriors a cuatro títulos de la NBA mientras promedia 24.4 puntos y ganó $ 357.8 millones en 16 temporadas.

Klay Thompson fue compañero de equipo de Steph Curry en los cuatro equipos de campeonato de Warriors, y promedió 19.1 puntos mientras ganó $ 268.8 millones en 12 temporadas. Eso eclipsa fácilmente las hazañas de su locuaz padre, Mychal Thompson, quien ganó dos títulos con los Lakers antes de convertirse en emisor del equipo, así como una personalidad de radio.

La lista de dúos padre-hijo es demasiado larga para mencionarlos a todos. Aquí hay un puñado.

Tres hijos de Guardia del Salón de la Fama Rick Barry Jugó en la NBA, con Brent disfrutando del mayor éxito. El producto de UCLA Mike Bibby superó a su padre jugando 14 años con Henry’s Nine. Kevin Love superó a su padre, pero la asociación de Stan Love con los Beach Boys se destacó.

The father-son combos include a host of juniors in addition to the Harpers and Dunleavys, among them the Larry Drews, the Patrick Ewings, the Rich Dumases, the Matt Guokases, the Tim Hardaways, the Gerald Hendersons, the Jaren Jacksons, the John Lucases, the Wes Matthewses, the Larry Nances, the Gary Paytons, the James Paxsons, the Scottie Pippins, Glen Rice, Glenn Robinson, Wally Szczerbiaks, Gary Trents y Duane Washington.

Y, por supuesto, hay más lakers lazos.

Luke Walton Emparejó a su padre con dos campeonatos de la NBA y también entrenó a los Lakers, pero no pudo alcanzar el estado de culto de Bill Walton, una leyenda de la UCLA cuya personalidad extraña y descomunal trascendió sus logros en la cancha.

El ex Laker que realmente trascendió no solo la carrera de su padre, sino la de casi todos los jugadores fue Kobe Bryant. Su padre, Joe (Jellybean) Bryant, murió en julio pasado, cuatro años después de que su hijo murió trágicamente en un accidente de helicóptero que también cobró la vida de su hija, Gianna, y otros siete.

La frenosa relación entre Kobe y su padre está bien criticada, y rara vez hablaban después de que Kobe se casó con su esposa, Vanessa.

La relación de Dylan Harper con su padre es más fuerte, aunque Ron Harper se divorció de la madre de Dylan en 2012. Levantó a sus dos hijos y una hija como madre soltera que también entró a entrenar baloncesto en la escuela secundaria y dirigir un programa de viajes.

Maria Harper, ex jugadora de la División I en la Universidad de Nueva Orleans, era entrenadora asistente de niños cuando sus hijos jugaban en Don Bosco Prep en Nueva Jersey.

“Ella era dura pero amorosa”, Dylan le dijo al atlético en 2023. “Tampoco era solo una dura para mí. Todos tuvieron un poco de eso”.

Ron Sr. se mudó cerca de su ex esposa en 2007. Sin embargo, señaló a los reclutadores a María cuando Dylan estaba siendo cortejado por las universidades.

“No me malinterpreten, estoy orgulloso de él, pero no quiero que esto sea sobre mí”, dijo en ese momento.

Sin embargo, como cualquier padre, Ron Sr. estaba orgulloso de los logros de su hijo.

“Cuando Dylan tenía 5 años, le dije a la gente que iba a ser realmente bueno”, dijo. “Me recordó a mí”.

Dylan Harper podría exceder los logros de su padre de la manera en que Bryant y Curry lo hicieron, o no lo hacen. Además de ganar cinco títulos, Ron Harper promedió 13.8 puntos y 3.9 asistencias en 1.009 juegos de la NBA.

De cualquier manera, Dylan está a punto de unirse a una larga lista de jugadores cuyos padres abrieron un sendero que siguieron.