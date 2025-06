Artista francés Vea su cartel de la Copa Mundial como una carta de amor a LA

Para Thieb Delaporte-Richardel café parisino a poca distancia de su casa en Santa Mónica fue el mejor lugar para una conversación temprana.

Mientras estaba en línea, el aroma de los cruasanes de hornear flotó, y el zumbido de las máquinas de café espresso reverberó los restos esqueléticos de una antigua iglesia que ahora alberga el café.

“Esto se siente como en casa, para ser honesto, y creo que esa es la razón por la que me gusta este lugar”, dijo Delaporte-Richard sobre el café y Santa Mónica.

Nacido en Estrasburgo, Francia, Delaporte-Richard pasó gran parte de su infancia rebotando, desde el este de Francia hasta París y la Guayana Francesa en América del Sur, nunca viviendo en un lugar durante más de unos pocos años y nunca seguro de cómo responder cuando se le preguntó qué lugar realmente llamó hogar.

Finalmente regresó a París para asistir Gobelins Escuela de diseño. Mientras estaba allí, tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para una pasantía de tres meses en Santa Mónica, su primer sabor de la ciudad junto a la playa, donde dice que “tenía esta visión de Hollywood, palmeras, el atardecer”, y quería tener la “experiencia en California”.

Una década después, Delaporte-Richard, de 30 años, no querría estar en ningún otro lugar. Todos los días, todavía se siente atraído por el muelle de Santa Mónica, la carretera de la costa del Pacífico, las montañas de Santa Mónica y las icónicas puestas de sol junto al mar.

“Cada ciudad, en todas partes, puedes ver la puesta de sol”, dijo. “Pero aquí, es tan único, sin nubes y esos colores. Por alguna razón, parece que solo veo esos colores aquí. La forma en que rebota, es tan rojo en la parte inferior, luego ves tonos de naranja, púrpura y luego azul, nada para esconderlo. Eso lo hace tan único”.

En un año, cuando los equipos y los fanáticos llegan a Los Ángeles para la Copa Mundial 2026, con Los Ángeles listo para organizar partidos de apertura y cuartos de final en el Sofi Stadium, la interpretación de Delaporte-Richard de esa puesta de sol cubrirá el sur de California. Desde muros hasta vallas publicitarias y pantallas, la sorprendente visual servirá como el punto focal del póster oficial de Los Ángeles para el torneo.

Pièce de résistance de Delaporte-Richard.

Como muchos en el condado de Los Ángeles, Delaporte-Richard es un trasplante atraído al área en busca de un sueño. Para él, ese sueño es el arte, y la Ciudad de la Región lo recibió. Su póster centrado en LA se erige como una carta de amor al lugar donde adora.

“Mi historia es LA”, dijo Delaporte-Richard. “Me mudé aquí, me di cuenta de lo más profundo que es: cómo es LA también todas las historias que la gente me contó. Eso realmente cambió mi visión y me hizo darme cuenta de que es mucho más de lo que pensé. Cuando me mudé aquí, se suponía que era por un corto tiempo. Y me di cuenta, bueno, me encanta este lugar”.

Delaporte-Richard no quería que su póster fuera solo una lista de verificación de puntos de referencia o símbolos: su instinto inicial era incluir todos los aspectos de la ciudad. Pero una vez que desechó esa idea, se centró en la sutileza: un equilibrio cuidadoso entre la representación y el cliché, con el objetivo de capturar una sensación auténtica de Los Ángeles.

Se decidió por el concepto de un futbolista siluitado a mitad de huelga, un compuesto inspirado en innumerables momentos de goles, incluido uno de su héroe de la infancia, Ronaldinho, lanzando un disparo de pie izquierdo contra el sol fijo sobre el horizonte del centro. Las palmeras exclusivas de la ciudad se mantienen altas, mientras que los huevos de Pascua como los reflectores de búsqueda de un estreno de Hollywood se revelan a una segunda mirada. El esquema del jugador sigue siendo lo suficientemente ambiguo como para permitir a los espectadores imaginar su estrella favorita en la escena.

“Mucha gente se acercó para decirme: ‘Oh, realmente captura el espíritu de Los Ángeles'”, dijo Delaporte-Richard. “No hay nada más significativo para mí que las personas que han vivido aquí toda su vida, durante generaciones, diciéndome que se siente como en casa. Un póster como ese no es solo un marketing visual. Para mí, es una cultura. Se convierte en parte de la historia”.

Sin embargo, la oportunidad de mostrar su arte casi se escapó. Delaporte-Richard se enteró del concurso cerca de la fecha límite de sumisión. Presionado por el tiempo, reunió un guión gráfico en unas pocas horas en su departamento. Durante los próximos días, bosquejó febrilmente y pintó digitalmente la pieza. Al final de la semana, terminó el proyecto y lo presentó con solo dos horas de sobra.

“Sabía que no tendría mucho tiempo”, dijo Delaporte-Richard, arrastrando su cuaderno negro lleno de bocetos originales y arte conceptual que explica su objetivo de capturar la energía y el movimiento que trae el fútbol. “Busqué una idea que funcionaría y creara esa conexión entre el fútbol y Los Ángeles”.

Cuando Delaporte-Richard golpeó a su sumisión, no estaba seguro de qué esperar. Al principio, todo lo que recibió fue un mensaje automatizado agradeciéndole y destacando que más de 900 personas habían ingresado al concurso de carteles.

Luego vino el juego de espera. En diciembre, se le notificó que era uno de los 16 finalistas cuyo trabajo fue evaluado por cinco expertos en el condado de Los Ángeles en artes públicas y exposiciones culturales. Varios meses después, Jason Krutzsch de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles contactó con un mensaje.

“Recibí un correo electrónico que decía: ‘Felicitaciones, su póster ha sido seleccionado'”, dijo Delaporte-Richard. “Tuve que enviar un correo electrónico solo preguntando: ‘¿Es real? ¿Es literal? ¿No estás bromeando?’ Y él dijo: ‘Estoy muy en serio’ “.

Tomó una llamada telefónica para que finalmente golpeara Delaporte-Richard, ganó. Fue un gran momento que compartió con su esposa, quien se mudó a California con él desde Francia, y con amigos y familiares en casa en París.

Por primera vez, el Delaporte-Richard de voz suave e introvertida se encontró en el centro de atención, con su primer proyecto importante ahora disponible para que el mundo lo compre, un territorio desconocido para él. Inicialmente, la liberación del póster lo dejó ansioso, inseguro de cómo reaccionarían las personas.

¿Les encantaría? ¿Lo odiarían? El peso se sintió más pesado debido a lo profundamente personal que era el proyecto.

La decisión de Delaporte-Richard de participar en el concurso proviene de un amor de por vida por el fútbol que comenzó en su juventud en Francia, donde aprendió por primera vez a patear una pelota. Para él, las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho, la estrella argentina Lionel Messi y el héroe francés Zinedine Zidane eran magos dedicados a su oficio, inspirando a Delaporte-Richard para seguir su camino.

Cuando tenía 16 años, sus primeros diseños fueron pancartas de fútbol y gráficos con photoshop. Una oportunidad de celebrar el fútbol provocó su amor por el arte.

Nunca ha estado en una Copa Mundial, Delaporte-Richard dice que es un honor que ahora su trabajo sea parte de los juegos. Planea asistir a partidos en el estadio Sofi, el lugar por el que pasó hace unos meses cuando el Comité Anfitrión de la Copa Mundial de LA exhibió por primera vez su obra de arte.

“Si le preguntas a la persona que se encuentra en el diseño, creando pancartas de fútbol, ​​sobre hacer el póster de la Copa Mundial, 15 años después, no lo creería”, dijo Delaporte-Richard. “No lo creería en absoluto. Así que esta experiencia en Los Ángeles y en los Estados Unidos lo hizo realidad”.