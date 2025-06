Darrell Doucette quiere que termine la narrativa de fútbol de la bandera de la NFL

Darrell Doucette No significó ninguna falta de respeto. Toda la estrella del fútbol de la bandera estadounidense quería hacer en una entrevista que se volviera más viral que cualquiera de sus numerosos aspectos destacados era luchar por su deporte.

Entonces cuando Le dijo a TMZ en 2024 Que es “mejor que Patrick Mahomes” en Flag Football para su IQ del deporte, la Doucette generalmente de voz suave no estaba tratando de emitir ningún desafío. Mire al dos veces campeón mundial lanzar touchdowns, atraparlos, romper la pelota y jugar a la defensa, todo en el mismo juego y está claro que prefiere dejar que su juego hable.

“No se trataba de mí frente a ellos”, dijo Doucette, conocida en el mundo del fútbol de la bandera por su apodo “Housh”. “Se trataba de fútbol de bandera, mirando este juego”.

Con los preparativos aumentando para los Juegos Olímpicos 2028, Flag Football solo quiere su respeto.

Respeto por el deporte que ya no es solo el trampolín de un niño para enfrentar al fútbol.

El respeto por sus jugadores establecidos que ya han ganado todos los tornos allí son y tienen ojos por más.

La receptor abierto de los Estados Unidos, Isabella “Izzy” Geraci, corre con el balón durante un partido contra Australia en la serie de verano de fútbol de EE. UU. En Dignity Health Sports Park el domingo. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

“Ya no es el fútbol de la bandera de tu madre”, dijo Callie BrownsonDirector senior de alto rendimiento y operaciones del equipo nacional de USA Football.

Flag Football se ha graduado de los patios traseros y en los Juegos Olímpicos, donde el deporte debutará en Los Ángeles más de 750 atletas de 10 países desde el nivel juvenil hasta equipos nacionales senior reunidos en Dignity Health Sports Park el pasado fin de semana para obtener una vista previa del futuro olímpico en Serie de verano de USA Footballdonde los equipos nacionales masculinos y femeninos de los Estados Unidos jugaron amistosos contra Canadá, Australia, Alemania y Japón.

El crecimiento del deporte a nivel nacional e internacional fue en parte a través de una gran inversión de la NFL, y la liga podría desempeñar un papel importante en los Juegos Olímpicos: los jugadores de la NFL pueden participar en la competencia olímpica. El mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, se encontraba entre las estrellas de la NFL que inmediatamente se dieron cuenta como el jugador más valioso de la NFL dijo que “amaría absolutamente” jugar si se le dio la oportunidad.

“Así que no somos nosotros contra ellos o ellos contra nosotros. Somos nosotros juntos como uno que se enseñamos mutuamente”. – Darrell Doucette, estrella de fútbol de bandera, sobre jugadores de la NFL que potencialmente compiten en el deporte en los Juegos Olímpicos de LA 2028

A DoCette le encantaba escuchar la conversación. El nativo de Nueva Orleans creció practicando el deporte cuando aparentemente a nadie más se molestó en preocuparse. ¿Escuchar a los jugadores de la NFL interesarse ahora? Se siente como todo lo que siempre quiso.

“Estamos dando la bienvenida a esos tipos”, dijo Doucette. “No tenemos ningún problema con eso. Solo queremos una oportunidad justa. Queremos que esos tipos salgan y aprendan porque hay cosas que vamos a necesitar para enseñarles … y hay cosas que pueden enseñarnos. Nos pueden enseñar cómo administrar las rutas y cómo cubrir y hacer otras cosas diferentes. Por lo tanto, no somos nosotros o ellos o nosotros. Nos juntas como uno que nos enseñamos a los demás”.

El receptor abierto de EE. UU. Ja’deion High evade a un defensor australiano durante la “Serie de verano” de fútbol de EE. UU. En Dignity Health Sports Park el domingo. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

El fútbol de bandera olímpica se juega con cinco jugadores por lado en un campo de 50 por 25 yardas. Los equipos tienen cuatro bajas para llegar al centro del campo y cuatro más para anotar desde el centro del campo. Los principios básicos del fútbol ofensivo siguen siendo los mismos de su contraparte de tackle: lanzar, atrapar, correr.

Pero los jugadores no se juke no de la misma manera que pueden sus homólogos de aparejos, dijo el receptor abierto Ja’deion High. Cuando el ex receptor de tecnología de Texas estaba aprendiendo el deporte, se sorprendió cuando los defensores aún sacaban su bandera después de lo que creía que eran sus mejores movimientos. Tuvo que aprender las salsas de cadera únicas del fútbol de la bandera para mantener sus banderas alejadas de los defensores.

El ajuste en la defensa podría ser aún más difícil. Los defensores no pueden obstaculizar el progreso del avance de un jugador contrario. La verificación a mano más mundana de la NFL atraería una penalización en el fútbol de la bandera.

“La habilidad atlética [of an NFL player]No estoy cuestionando “, dijo el defensivo Mike Daniels, un ex esquinero de West Virginia.” Pero el aspecto del coeficiente intelectual, la velocidad del juego es completamente diferente “.

El fútbol de EE. UU., El órgano gobernante del fútbol de la bandera estadounidense responsable de seleccionar el equipo nacional, no ha esbozado cómo los jugadores de la NFL encajarán en el proceso de prueba para el ciclo olímpico 2028. Pero con los juegos programados para el 14 al 30 de julio, la competencia de bandera de una semana podría superponerse con el comienzo de los campos de entrenamiento de la NFL. Incluso los preparativos para aprender el nuevo deporte y practicar sus esquemas únicos requerirían un valioso tiempo fuera de temporada de los jugadores de la NFL.

El receptor abierto estadounidense Laval Davis, a la izquierda, intenta atrapar un pase cuando un jugador australiano defiende durante la serie de verano de fútbol de EE. UU. El domingo. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

El apoyador de los Chargers, Daiyan Henley, estaba listo para estallar en una canción patriótica ante la mención de representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, pero cuando recordó que podría tener que perderse parte del campo de entrenamiento, retrocedió de inmediato. Habló directamente en una cámara de video para asegurar al entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, que el trabajo que le paga $ 5.4 millones en un contrato de novato de cuatro años es todo lo que necesita.

USA Football ha permanecido en contacto con la NFL sobre cómo integrar a los profesionales, dijo Brownson, quien trabajó para los Cleveland Browns durante cinco temporadas, incluidos tres como entrenador asistente de receptores abiertos. Con los juegos aún a tres años de distancia, USA Football se centra en mantener las puertas abiertas a todas las perspectivas y ofrecer oportunidades educativas para que los jugadores potenciales se familiaricen con el fútbol de bandera.

“Lo bueno de nuestro proceso es cuando sales a las pruebas, no hay nombre en la parte posterior de tu camiseta”, dijo Brownson. “Obtienes un número y tienes la misma oportunidad de probar que la persona a tu lado … estaremos emocionados de tener el mejor equipo que podamos, pero siempre lo hago y siempre defenderé a quién nos presentamos actualmente.

“Son los mejores jugadores de fútbol de bandera del mundo, tanto hombres como mujeres, y también merecen sus flores”.

El equipo nacional masculino de los Estados Unidos es el cinco veces defensor Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) Campeones del mundo. Desde que Doucette hizo su debut en el equipo nacional en 2020, los hombres estadounidenses están invictos en torneos internacionales con medallas de oro en dos campeonatos mundiales (2021, 2024), los Juegos Mundiales de 2022 y el Campeonato Continental de 2023.

El receptor abierto de EE. UU. Amber Clark-Robinson anota un touchdown contra Australia en la serie de verano de fútbol de EE. UU. En Dignity Health Sports Park el domingo. (Carlin Stiehl/Los Angeles Times)

Liderado por el quarterback Vanita Krouchel equipo femenino tiene 33-1 en los últimos seis años. Las mujeres estadounidenses han ganado tres campeonatos mundiales consecutivos de IFAF y el título continental de 2023 mientras terminan segundo en los Juegos Mundiales de 2022.

Krouch se ha convertido en una estrella de fútbol de bandera internacional después de una carrera de baloncesto de cuatro años en Southern Methodist. Examinar las transferencias de talento de otros deportes ha ayudado a fortalecer la tubería de atletas de fútbol de EE. UU. Mientras la organización investiga las mejores cualidades para el fútbol de banderas.

Los jugadores de béisbol y softbol que pueden batir pases desde ángulos de brazo impares pueden prosperar en un juego que presenta múltiples quarterbacks. Los equipos nacionales de EE. UU. Tienen ex estrellas de baloncesto, fútbol y atletismo.

El deporte valora la agilidad y la elusividad. Si bien el tablero de 40 yardas de la NFL es la prueba principal de velocidad, puede ser menos valiosa en el fútbol de bandera, dijo Brownson. El jugador de fútbol de bandera perfecto combina esa velocidad en línea recta con rapidez.

“Hay un arte y un oficio y un estilo de baile diferente que hacemos”, dijo Krouch. “Digo que el fútbol de aparejos es como el hip hop, el baile de Krump … Ballet Dance. Es delicadeza, está limpia, es creativa”.

El mariscal de campo sirvió como coordinador ofensivo en el 2023 NFL Pro Bowl, la primera versión del Juego de Estrellas que presenta un formato de fútbol de bandera. Al llevar al equipo de la NFC a la victoria, a Krouch le encantó compartir las combinaciones de ruta únicas del fútbol de la bandera. Ella notó cómo lo mejor de la NFL mostró su respeto por su deporte aprendiendo con entusiasmo los diferentes matices.

La experiencia del Pro Bowl fue uno de los muchos momentos surrealistas para Krouch en su carrera de casi dos décadas de jugar al fútbol de bandera. Desde jugar en una liga local, el hombre de 44 años se ha convertido en medallista de oro en varios tiempos. Nunca pensó que este deporte que a veces enseña en sus clases de educación física primaria podría convertirse en tan grande.

La defensiva de los Estados Unidos, Laneah Bryan, a la izquierda, intenta sacar una bandera de un jugador australiano durante la serie de verano de fútbol de EE. UU. El domingo. (Carlin Stiehl / Los Angeles Times)

El anuncio de que Flag Football debutaría oficialmente en los Juegos Olímpicos de 2028 lo llevó a alturas aún mayores. No hay duda de que Krouch quiere jugar en los juegos.

Pero la competencia en las pruebas cada año se vuelve 10 veces más dura, dos veces miembro del equipo nacional Cenisea klam dicho. El jugador de 19 años juega al fútbol de bandera en una beca para la Universidad Keizer de nivel NAIA y reconoce que nadie tiene garantizado un lugar cada año a medida que crece el grupo de talentos. Será aún más difícil hacer la lista olímpica de 10 personas.

A medida que las pruebas de cada año se vuelven más competitivas, Doucette ve su esperanza para que el deporte se haga realidad. Él sabe que las mejores perspectivas son una señal de que más personas están prestando atención al fútbol de banderas. Si en tres años en el estadio BMO, los ojos están obsesionados con otro mariscal de campo liderando a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, Doucette considerará esa misión aún cumplida.

“No importa si soy parte del equipo o no, todavía estaré en el juego”, dijo Doucette. “Ese es que mi objetivo aún debe estar allí, en general, no importa si estoy jugando o mirando”.