Por qué Mookie Betts y Freddie Freeman han luchado en el plato

Cuando los Dodgers completaron un barrido de los Rockies de Colorado el jueves, fueron dos de sus bateadores fundamentales los que ayudaron a liderar el camino.

En lo que fue un puntaje de empate en la parte superior de la sexta entrada, Mookie Betts lideró con un doble en la brecha, Freddie Freeman lo trajo a casa con un viaje en línea a la derecha, y los Dodgers tomaron una ventaja que no renunciaron, completando un barrido de tres juegos que los mantuvo empatados en el mejor récord en el béisbol.

Durante gran parte de los últimos cuatro años, habría sido una secuencia no notable. Shohei Ohtani podría ser el bateador más potente en la alineación de los Dodgers, pero Betts y Freeman han sido durante mucho tiempo la base de su ofensiva; All-Stars en cada temporada que han jugado en Los Ángeles, y los candidatos de MVP la mayoría de las veces.

El jueves, sin embargo, sus heroicos de la sexta entrada tenían una sensación diferente. Porque, durante las últimas tres semanas, ambas superestrellas se han sumido en las caídas sorprendentemente marcadas.

Durante los últimos 17 juegos de Betts, el antiguo MVP está bateando .191 con solo un jonrón y ocho carreras impulsadas, dejando caer su producción de toda la temporada a solo un tono por encima del promedio de la liga (tiene 106 OPS+, una estadística que lo abarca todo en la que 100 se considera el promedio de la liga).

Los últimos 20 juegos de Freeman han sido aún peores, destacados por un promedio de .160 que marca el más bajo de cualquier estiramiento de una temporada y 20 juegos en toda su carrera, lo que disminuye los números estelares que tuvo este año antes.

Tales luchas coincidentes no han provocado ninguna “preocupación a largo plazo”, dijo el gerente Dave Roberts esta semana. El juego del jueves proporcionó una producción tan esperada, un suspiro de alivio para dos veteranos sluggers que a menudo no necesitan una.

Pero aún así, los números son los números. Un viaje a Coors Field incluso amigable para los bateadores no pudo devolverlos a la vida. Y hasta que se recuperen, las preguntas externas sobre sus murciélagos permanecerán, mientras que su búsqueda personal de respuestas continuará.

“He estado frustrado durante unas seis semanas”, dijo Freeman recientemente.

“Si supiera [what was wrong]”Betts se hizo eco esta semana:” Te prometo que no seguiría haciéndolo “.

Mookie Betts de los Dodgers se mantiene firme en que jugar un campocorto no es la razón por la que sus números están en el plato esta temporada. (Luke Johnson / Los Angeles Times)

No hace mucho tiempo que tanto Betts como Freeman estaban en trayectorias polares opuestas, surgiendo la mayor parte de mayo y principios de junio en calentadores ofensivos que evaporaron sus lentos (y obstaculizados físicamente) comienzan a la campaña.

El 28 de abril, Betts estaba bateando solo .230 con un OPS casi por debajo de .700, claramente afectado por un virus del estómago que lo drenó durante las dos semanas previas al día de apertura.

Luego, en un tramo de 32 juegos del 29 de abril al 7 de junio, sus niveles típicos de producción reaparecieron repentinamente. Bateó .312 con cuatro dobles, cuatro jonrones y un OPS de .835. Y lo hizo todo mientras mostraba el dominio defensivo del campocorto, calmando una narración creciente de que el costo de su nueva posición estaba frenando sus capacidades en el plato.

“No se trata de campocorto”, dijo Betts el mes pasado. “Porque recuerda, el año pasado, estaba jugando bastante bien [offensively while] Jugando en el campocorto. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Ahora, tengo mucha más confianza en cómo me presento y preparo todos los días. El argumento del campocorto no puede ser así “.

Sin embargo, dado su reciente skid, tal especulación ha vuelto.

“Voy a aferrarme a no”, dijo Roberts cuando se le preguntó sobre la dinámica nuevamente esta semana. “Creo que es un debate justo. Pero todo lo que puedo ir es lo que Mookie está diciendo, en cuanto a la separación de los golpes a la defensa, el nivel de comodidad con la defensa … así que no creo que haya una correlación”.

En cambio, Roberts señaló la falta de poder como un factor más grande. El porcentaje de slugging de .392 de Betts hasta ahora es 50 puntos peor que su carrera de carrera anterior (que llegó en su temporada 2014). Se ubica por debajo del promedio de la liga en métricas subyacentes, como la velocidad de salida, el porcentaje de afectación dura y la velocidad de la murciélago, sobre todo (deslizándose al percentil 11 entre los bateadores de la MLB en esa categoría).

“Creo que es la falta de golpear la pelota en el barril”, dijo Roberts. “Es un tipo que sabe cómo encontrar el barril. Pero hay momentos en que está persiguiendo un poco más de lo que suele hacer. Y luego hay muchas más ventanas emergentes de lo típico. Por lo tanto, para obtener poder, tienes que encontrar el barril. Eso es lo que estamos tratando de hacer”.

Freeman ha soportado aún más latigazo cervical en medio de su temporada de montañas rusas.

A finales de mayo, lideraba la Liga Nacional con un promedio de bateo de .374. Aparentemente, estaba compensando por cualquier dolor persistente que permaneciera en el tobillo derecho que había reparado quirúrgicamente en la temporada baja, luego volvió a agravar con un desliz en la ducha a fines de marzo.

Incluso a los 35 años, parecía preparado para una posible temporada de carrera, bien en camino de un primer título de bateo elusivo.

“Él solo ha sido implacable”, dijo Roberts el mes pasado.

Ahora, sin embargo, uno de los mejores coleccionistas de éxito del juego parece que no puede comprar un éxito la mayoría de los días. Su promedio de bateo ha caído a .309 entrando el viernes. Antes de su sencillo del jueves por la tarde, tenía 0 por 11 en la serie Rockies y en general de un solo 22.

“He visto algunas señales en las que ha golpeado algunas bolas y no ha tenido nada que mostrar”, dijo Roberts, buscando positivos en medio de la depresión altamente poco característica de Freeman. “Eso es desalentador para él. Pero sé que va a encontrar su salida”.

Sin embargo, hasta este punto, no lo ha hecho, con su rutina habitual de simulacros de caída, desde un ejercicio neto diseñado para promover un camino de bate de adentro hacia afuera, hasta señales mentales destinadas a ayudarlo a permanecer en su swing, aún no ha realineado su mecánica.

“He pasado por cada señal 16 veces más en las últimas seis semanas”, dijo. “Así que solo espero que haga clic”.

Aunque Freeman, quien también luchó contra una lesión menor en cuádriceps en las últimas semanas, todavía parece cojeó mientras dirige las bases y a la defensa a veces, insistió en que los problemas no están relacionados con las lesiones.

“El único dolor es el columpio”, dijo.

Y a pesar de sus mejores esfuerzos para ocultar tales frustraciones durante los juegos, Roberts ha notado que el costo que su depresión ha comenzado a tener.

“Creo que solo quiere consistencia de su swing”, dijo Roberts. “Quiere sentirse bien constantemente”.

Un poco sorprendente, los Dodgers no se han perdido un ritmo incluso con su emparejamiento superestrella claramente fuera de sintonía. El equipo tiene 13-4 en sus últimos 17 juegos. La ofensiva ha anotado seis carreras por juego en ese lapso, media de una carrera mejor que su promedio de temporada ya líder de MLB. Otros murciélagos a mediados de orden, desde el actual líder de bateo de la Liga Nacional, Will Smith, hasta el candidato del jugador del mes de junio, Max Muncy, y la estrella de segundo año en ascenso Andy Pages, han ayudado a recoger la holgura.

Ohtani, mientras tanto, lidera la Liga Nacional con 28 jonrones incluso mientras regresa a las tareas de dos vías.

Pero a la larga, gran parte del éxito de los Dodgers todavía considera atravesar Betts y Freeman. Siguen siendo los dos productores más veteranos y experimentados en una alineación llena de talento de calibre All-Star.

Por lo menos, Roberts insistió, el jueves ofreció “algo para construir”.

Pero con la forma en que el último mes ha ido para cada uno, queda mucho trabajo por hacer.