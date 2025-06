Julio César Chávez Jr. y Jake Paul insisten en que su pelea no está escenificada

Mientras que el nombre y el linaje de Julio César Chávez Jr. evocan historia, disciplina y gloria, el nombre de Jake Paul está vinculado a un fenómeno moderno que ha desafiado los códigos tradicionales de boxeo.

La llegada de Paul a la atención del boxeo no fue por medios convencionales y, aunque su combate con Chávez puede parecer un espectáculo de marketing, ambos luchadores podrían beneficiarse de una victoria.

A los 39 años con 61 peleas profesionales (54-6-1, 34 KOs), Chávez regresa al Centro Honda en Anaheim el sábado para enfrentar a Paul, ofreciendo discursos previos a la pelea que mezclan confianza, madurez y un sentido del deber. Lejos del programa, el mexicano dice que se centró en la preparación seria y profunda.

“Nos estamos preparando al máximo, a fondo, llegar mejor que nunca físicamente, bien centrado. Tenemos que ser 100% para la pelea”, dijo Chávez a La Times en Español, dejando en claro que esto no es solo otra aventura, sino una pelea que podría abrir más oportunidades.

Jake Paul, a la izquierda, y Julio César Chávez Jr. se enfrentarán en el Honda Center en Anaheim el sábado. (Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images)

Hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez Sr., sabe que muchos lo ven como el último trampolín para catapultar a Paul en la legitimidad del boxeo, pero no comparte esa opinión.

“No me va a vencer. Soy un mejor boxeador que él”, dijo Julio César Chávez Jr.

El respaldo que recibió de la estrella de boxeo mexicana Saúl “Canelo” Álvarez se interpretó como un voto de confianza en su habilidad.

“Es importante escucharlo”, dijo Chávez. “Creo que Canelo sabe que soy el mejor boxeador que Jake Paul … vamos a golpearlo con fuerza”.

Paul dijo que si derrota a Chávez, cerrará la puerta del regreso del luchador mexicano después de un período en rehabilitación.

“Se va a retirar”, dijo Paul.

Desestimó el respaldo de Álvarez de su oponente.

“Definitivamente es una señal de respeto por Canelo, pero me mostró el mayor respeto al rechazar $ 100 millones para no pelear conmigo”, dijo Paul, aludiendo a una posible lucha contra Álvarez que se estaba negociando tan recientemente como mayo antes de que la estrella mexicana eligiera a otro oponente. “Él sabe que no es una pelea fácil”.

Con una docena de peleas en su haber, Paul (11-1, 7 KOs) ha sido criticado constantemente por enfrentar oponentes más débiles, con el último que plantea fuertes sospechas de que los oponentes aceptan limitaciones que favorecen a Paul.

En noviembre de 2024, Paul se enfrentó a la leyenda del envejecimiento Mike Tyson, a quien derrotó por una decisión unánime. Los críticos en las redes sociales inmediatamente estaban en desacuerdo con ambos luchadores. Parecía que Tyson podría haber terminado a Paul, pero luego parecía retroceder y evitar arrojar golpes cruciales.

Chávez dejó en claro que esta pelea no es parte de una configuración ni tiene un guión acordado.

“No me presto a ese tipo de cosas”, dijo Chávez. “La pelea es normal y eso es todo lo que puedo decirte”.

Para el luchador mexicano, este combate representa algo más que un bolso o una oportunidad para ganar fama viral.

Jake Paul, a la izquierda, y Julio César Chávez Jr. se burlan entre sí después de un pesaje antes de su partido de boxeo de peso crucero el viernes en Anaheim. (Chris Pizzello / Associated Press)

“Es como una activación”, dijo. “Existe la oportunidad de luchar por el campeonato mundial, incluso una revancha con Canelo”.

Y aunque algunos han sugerido que una pérdida de Chávez significaría el final de su carrera, lo descarta enfáticamente,

“No me ha pasado por la cabeza, no voy a perder”, dijo. “Estoy pensando en ganar y tener algunas peleas después de eso”.

Pablo, por su parte, ha hecho de la controversia una herramienta promocional, pero también ha buscado, en sus palabras, dejar en claro que su ambición es grave.

En respuesta a los rumores, los potenciales oponentes cancelados antes de que se finalizara la pelea con Chávez, Paul explicó que “un cobarde mexicano tenía miedo de pelear conmigo … otro gran boxeador no entregó. Hablamos con [influencer and boxer] KSI, Tommy Fury … eso nos llevó a Chávez y a seguir en el camino de enfrentar oponentes reales, ex campeones mundiales y seguir activos en mi camino para convertirme en campeón mundial “.

Paul, como es su costumbre, no perdió la oportunidad de atacar psicológicamente a su rival. Esta vez, señaló el peso simbólico del apellido Chávez.

“Se agregó presión para Chávez Jr., no maneja bien la presión”, dijo Paul. “… su padre quiere esto para su hijo, más de lo que su hijo lo quiere. Eso puede crear muchos problemas e inseguridades que voy a exponer”.

Paul defiende su historia como boxeador autodidacta que vino a cambiar las reglas del juego.

“Nunca quise el respeto. Se trata de demostrarme a mí mismo, crear una de las mejores historias deportivas para inspirar a la próxima generación”, dijo. “Sin mí, el boxeo estaría muerto”.

Para Paul, la pelea es otro paso en su intento de silenciar a los puristas y reafirmar a sí mismo como más que una celebridad de YouTube con guantes. Para Chávez, representa la oportunidad de reclamar su lugar perdido, para demostrar que su linaje no es solo un apellido sino un talento legítimo.

Los boxeadores Jake Paul y Julio César Chávez Jr. asisten a una conferencia de prensa en el Teatro Avalon Hollywood en Los Ángeles el 14 de mayo. (Damian Dovarganes / Associated Press)

“No estoy preocupado, me estoy preparando para ganar … Agarré la pelea porque la voy a ganar”, insistió Chávez, minimizando cualquier riesgo.

Ante las dudas que rodean los enfrentamientos, ambos luchadores aseguraron que los fanáticos verán una pelea real el sábado.

“Al final del día, sobre el ring, todos somos iguales”, dijo Chávez.

Paul no está preocupado por lo que la gente piensa de él.

“No presto atención a lo que dice el mundo del boxeo”, dijo. “Naturalmente, a este mundo le encanta dispararse en el pie y quiere seguir criticándome, pero lo que nos hemos dado cuenta es que obviamente no tienen poder, ningún control, no hay peso porque todavía estoy involucrado en los eventos más grandes”.

Este El artículo apareció por primera vez en español Via LA Times en Español.