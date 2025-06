Los ángeles no pueden capitalizar las posibilidades de pérdida ante los nacionales

Juego 81. El punto intermedio de la temporada llegó al Angel Stadium, y los Angelinos, aunque directamente en contienda a .500, estaban lidiando con un poco de incertidumbre organizacional.

El gerente general de los Angelinos, Perry Minasian, anunció antes del juego del viernes que el manager Ron Washington permanecería con licencia médica por el resto de la temporada debido a un problema de salud no revelado.

El entrenador de banca, Ray Montgomery, se hizo cargo el 20 de junio como el gerente interino, ahora interino, ya que los Angelinos ingresaron a los ganadores del viernes en siete de sus últimos 10 juegos.

Los Angelinos están en un lugar mucho mejor que 2024. Esta vez la temporada pasada, después del Juego 81, fueron 11 juegos por debajo de .500, directamente fuera de la cacería de la postemporada.

Viernes, sin embargo, incluso después Perder 15-9 En un despliegue de tres horas y 11 minutos de un primer partido de la serie contra los Nacionales de Washington (34-48), los Angelinos (40-41) todavía están a solo dos juegos del tercer lugar de comodín de la Liga Americana.

En un juego donde los Angelinos y los Nacionales se combinaron para 24 carreras y 30 hits, con los 19 hits y 15 carreras cedidos por el personal de lanzadores de los Angelinos que representan las calificaciones de la temporada, lo que finalmente separó a los equipos fue la incapacidad de los Angelinos para llegar a los corredores en la base.

En las entradas sexta y séptima, una y dos carreras, respectivamente, los Angelinos tuvieron la oportunidad de tomar la delantera o empatar el puntaje con los corredores en posición de anotación, pero no pudieron capitalizar. A partir de ahí, el liderazgo de los Nacionales creció, con Hunter Strickland dando cuatro carreras en la novena como parte de un aluvión de 10 carreras contra el bullpen.

“Se sintió como una noche fuera de la noche durante todo el camino hacia arriba y hacia abajo”, dijo Montgomery. “A esos tipos se les ha pedido que haga mucho en las últimas semanas, y han respondido. Así que esta noche no fue la noche”.

El gerente interino de los Angelinos, Ray Montgomery, segundo desde la izquierda, espera en el montículo con el receptor Logan O’Hoppe durante un cambio de lanzamiento en la quinta entrada el viernes. (Jayne Kamin-Oncea / Associated Press)

En las primeras entradas, los Angelinos tuvieron muchas oportunidades contra el lanzador titular de los Nacionales Jake Irvin, quien luchó contra el corazón de la alineación.

Jo Adell llegó a un alto de 92 mph Fastball y lejos al jardín derecho para un jonrón en solitario, su 18º en general y 11 de junio, en el segundo. Una entrada más tarde, Nolan Schanuel y Taylor Ward recibieron bolas de ruptura colgantes, una bola curva alta y un control deslizante, respectivamente, y tiraron de la pelota para jonrones cortos.

“La idea es que si estamos cazando los lanzamientos que queremos hacer daño con el lanzador al lanzador, evitaremos la persecución y podremos obtener mejores lanzamientos para golpear”, dijo Adell, quien ha ayudado a los Angelinos a publicar cuatro o más caminatas en los últimos cuatro juegos. “Sabes, lo nuestro es que eres solo un bateador tan bueno como los lanzamientos que obtienes”.

Tres jonrones en tres entradas ayudaron a los Angelinos a construir una ventaja de tres carreras. En 4 ⅓ entradas de trabajo contra Irvin, la alineación de los Angelinos continuó haciendo clic. Contaron nueve carreras (ocho ganadas para Irvin) en nueve hits, lo suficiente para una ventaja temprana cuando José Soriano caminó a través de su peor salida de la temporada.

Soriano no pudo salir del quinto contra los Nacionales. El lanzamiento de cierre que había presentado en sus últimas tres aperturas, renunciar a solo dos carreras en 20 entradas, parecía un recuerdo lejano. El diestro ponchó a cuatro y caminó dos, mientras dio ocho carreras ganadas y nueve hits.

“Quiero decir, eso no es lo que hubiéramos esperado, dado lo que hizo en sus últimas tres salidas y de lo que hablamos un poco ayer”, dijo Montgomery. “Simplemente no era agudo, no se sentía crujiente desde el principio”.

Se agregó Soriano en español a través del intérprete del equipo Manny del Campo: “Me siento un poco molesto por mi desempeño esta noche … Me siento molesto porque no pude ayudar a ganar esta noche”.

El campocorto de los Angelinos Zach Neto (hombro) volvió a la acción, golpeando en la séptima entrada como un bateador de pellizco.

Antes del juego, Neto dijo que probablemente podría golpear antes de tirar, algo que aún no ha hecho, después de golpear su hombro en un intento de base robado el martes.

“Él me demostró, demostró al personal médico, demostró a todos los demás en los que era capaz de entrar”, dijo Montgomery. “Pensamos que era un buen momento para darle una oportunidad justo allí”.

Los Angelinos intentarán incluso la serie el sábado con el derecho Kyle Hendricks (5-6, 4.83 promedio ganado) en el montículo.