El gerente general de los Kings, Ken Holland, prefiere cómo solía celebrarse el borrador de la NHL

Para Ken Holland, el gerente general decididamente de la vieja escuela de los Kings, New no es necesariamente mejor. Tome el borrador de la NHL, por ejemplo.

Holland presidió más de un cuarto de siglo de borradores con los Detroit Red Wings y Edmonton Oilers, y generalmente se celebraron en un solo lugar, con todos, desde los ejecutivos, que realizan la redacción hasta los jugadores reclutados en el sitio.

El viernes, por primera vez en un entorno no pandémico, el draft se realizó semi-remotamente, con los 93 jugadores elegibles para el draft top y sus familias llenando algunos de los asientos en el Teatro Peacock medio vacío en Los Ángeles, mientras que los representantes del equipo hicieron sus selecciones desde sus mercados locales.

Y lo que sea que la liga intentara lograr con el formato descentralizado, aparte de ahorrar en viajes, no funcionó.

Después de que se anunció cada selección en un tablero de video gigante que ocupó dos tercios del enorme escenario del teatro, los jugadores subieron el pasillo para ser recibidos por el comisionado Gary Bettman. Luego se pusieron en la camiseta y el sombrero del equipo antes de ser llevados a la “casa de draft”, una pequeña sala de realidad virtual en el centro del escenario, por lo que equivalía a una llamada de zoom de felicitación con el latón del club.

El Peacock Theatre en el centro de Los Ángeles recibe el Draft de la NHL. (Juan Ocampo / NHLI a través de Getty Images)

Los jóvenes celebraban el momento más grande de sus vidas, pero salieron como Dorothy hablando con The Wizard of Oz. Gran parte de eso fue incómodo, especialmente cuando James Hagens, la octava selección, se quedó saludando en el gerente general de Boston Bruins, Don Sweeney, después del audio en la sala de guerra de los Bruins en Boston se quedó mudo. Ese fue solo uno de los múltiples fallas técnicas que incluían ecos y retrasos en el tiempo que dejaron a los jugadores y ejecutivos que hablaban unos de otros.

Cuando se hizo obvio, el evento dolorosamente lento pasaría más allá de las 4½ horas, la casa del draft estaba cerrada a algunos equipos.

Brady Martin, la quinta selección, ni siquiera se molestó en venir a Los Ángeles, así que cuando Nashville anunció su selección, a través de un video de celebridades grabado en un campo de golf, la NHL mostró un video de Martin trabajando en la granja de su familia. El portero ruso Pyotr Andreyanov ni siquiera obtendría ese tratamiento. Cuando fue anunciado como el vigésimo selección general, la NHL no tenía nada que mostrar, convirtiendo a Andreyanov en el primer no show del draft de no show.

Matthew Schaeferun defensa de 17 años de Hamilton, Canadá, a quien fue tomado con la selección número 1 por los isleños de Nueva York, dijo que ser parte del video draft no estropeó su gran día.

Matthew Schaefer se interpone entre Michael Misa, a la izquierda, y Anton Frondell después de ser seleccionado 1-2-3, respectivamente, en el Draft de la NHL en el Peacock Theatre en Los Ángeles el viernes. (Bruce Bennett / Getty Images)

“Me siento honrado de ser elegido”, dijo Schaefer, quien lloró, junto con su padre y su hermano, cuando se llamó su nombre. “Soñé con eso toda mi vida. Es un gran honor. Especialmente la primera elección en general”.

Para Holanda, sin embargo, nada de eso cuenta como progreso.

“Soy viejo y soy anticuado. Así que me gusta la vieja manera”, dijo el gerente general de los Kings, cuya opinión fue compartida por otros GM en la liga. “Redacta a un jugador en la sexta ronda y de repente escuchas ‘¡sí!’ muy arriba en la esquina. [his] Nombre anunciado por un equipo de la NHL.

“Este fin de semana, para mí, se trata de los jugadores jóvenes”.

Además de las dificultades técnicas, el borrador real fue en gran medida a formarse. Los patos, como se esperaba, tomaron Roger McQueenun delantero de 18 años de Saskatchewan, con su mejor selección, la décima selección general. Los Kings, mientras tanto, cambiaron su primera selección, No. 24 en general, a los Penguins de Pittsburgh. Después de bajar siete lugares tomaron a los defensores del diestro de disparar Henry Brzustewicz18, nativo de Michigan, con la penúltima selección del primer día.

La segunda ronda a siete del draft se llevará a cabo el sábado.

Roger McQueen, segundo de la derecha, posa para fotos con el comisionado de la NHL Gary Bettman, a la derecha, y a los actores Joshua Jackson, a la izquierda, y Marguerite Moreau, segundo desde la izquierda, después de ser reclutados por los Ducks en el número 10 en general. (Damian Dovarganes / Associated Press)

Los Ducks, que tuvieron una selección entre los 10 mejores durante un séptimo año consecutivo, ven el McQueen de 6 pies y 5 pulgadas como un talento crudo que puede convertirse en un centro de primera línea.

“Tiene un gran cuerpo. Pero lo que acompaña a eso es su habilidad y habilidad de patinaje”, dijo el gerente general Pat Verbeek, cuyo equipo tiene 10 selecciones este fin de semana.

Para los Kings, este borrador fue el primer movimiento público en lo que podría ser un par de semanas intensas. El defensa Vladislav Gavrikov y el extremo Andrei Kuzmenko son agentes libres sin restricciones y el equipo desea volver a firmar antes de llegar al mercado abierto el martes.

“Si volvemos a firmar a Gavrikov, no habrá un montón de cambios”, dijo Holland. “Si no lo hacemos, entonces habrá un cambio”.

Gavrikov, de 29 años, surgió como una presencia sólida en la línea azul, jugando 82 juegos en su carrera y publicando el mejor promedio de goles de los 17 defensores para jugar al menos 1,500 minutos. El ex gerente general de los Kings, Rob Blake, hizo de Gavrikov una oferta de contrato en marzo pasado, dijo Holland, quien desde entonces ha endulzado el acuerdo dos veces. Reemplazarlo, dijo el GM, podría requerir un par de fichajes.

Kuzmenko, de 29 años, revitalizó la ofensiva después de venir de Filadelfia en la fecha límite de intercambio, con los Kings yendo 17-5 y promediando casi cuatro goles por juego en la recta final.

Los fanáticos de los Kings animan después de que Henry Brzustewicz es reclutado por el equipo en el número 31 en general. (Damian Dovarganes / Associated Press)

“Nos gusta Kuzmenko. A Kuzmenko le gusta aquí; le gusta su papel”, dijo Holland. “Estoy hablando con él. Hablé dos, tres, cuatro veces esta semana con su agente. Así que ya veremos”.

Firmar a ambos jugadores pondría una gran abolladura en los $ 21.7 millones de los Kings en espacio salarial.

“Tenemos mucho espacio en la tapa, pero no se necesita mucho y se ha ido”, dijo Holland. “Tenemos que descubrir cómo queremos gastar nuestro dinero y deben descubrir cuánto dinero pueden obtener”.

Además de Gavrikov y Kuzmenko, los Kings no tienen muchos cabos sueltos para atar. El equipo confía en que puede llegar a Alex Laferriere, un agente libre restringido, aceptar un acuerdo a corto plazo y tiene que decidir si volver a firmar a David Rittich, un agente libre sin restricciones, como la copia de seguridad del portero titular Darcy Kuemper.

Dos jugadores que podrían estar avanzando son el delantero Tanner Jeannot y el defensa Jordan Spence, quienes buscan más tiempo de hielo y pueden tener que irse para obtenerlo.