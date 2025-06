Pelinka y Redick deberían estar a salvo bajo el régimen de los Dodgers ... por ahora

Memo a Mark Walter:

Revise su swing.

Ahora que es el propietario mayoritario de los Lakers, todos esperan que le guste a sus dos líderes más destacados con la esperanza de transformar al equipo de baloncesto en su equipo de béisbol, pero en su lugar debe actuar inicialmente en términos de que sus Dodgers lo entendan.

Toma un lanzamiento.

Mantenga a Rob Pelinka y JJ Redick en sus trabajos … por ahora.

De acuerdo, esta podría ser una decisión difícil, y ciertamente podría haber tentado de inmediato a los dos empleados de los Lakers que más personifican las decisiones incestuosas que han arrastrado a la organización del campeonato que una vez brillaba a la mediocridad aburrida.

Pelinka, presidente de operaciones de baloncesto y gerente general, fue contratado hace ocho años porque era el agente y confidente de Kobe Bryant.

Redick, el entrenador en jefe, fue contratado el verano pasado porque era el Podcast de LeBron James.

Ninguno de los hombres llegó a sus posiciones actuales con fuertes calificaciones. Ambos hombres eran beneficiarios de una cultura posterior a Jerry Buss en la que su hija Jeanie se rodearía de amigos y familiares.

Es una cultura que condujo a roles de toma de decisiones descomunales para personas como Linda y Kurt Rambis. Es una cultura que se opone diametralmente a la meritocracia que ha hecho que el otro equipo glamoroso de esta ciudad sea tan grande.

Ahora que los Dodgers básicamente se han tragado a los Lakers enteros, podría ser una conclusión inevitable que Pelinka y Redick estarían entre los primeros en desaparecer.

Memo a Mark Walter:

Mark Walter, el propietario controlador de los Dodgers, recientemente se convirtió en una parte interesada mayoritaria en los Lakers. (Emma McIntyre / Getty Images)

Sostenga el redondeo tercero.

Tanto Pelinka como Redick se han ganado la oportunidad de mostrar sus fortalezas en un nuevo sistema en el que ciertamente habrá una mayor exploración, análisis avanzados y una nueva profesionalidad para una infraestructura que había sido difícil para cualquier funcionario tener éxito.

Ned Colletti fue el gerente general de los Dodgers cuando el grupo de Walter compró el equipo en la primavera de 2012. Duró dos temporadas más, Guggenheim Partners invirtió dinero en el equipo y le dio todas las oportunidades de tener éxito antes de despedirlo.

Pelinka merece al menos la mitad de esa oportunidad.

Don Mattingly fue el gerente cuando Walter compró el equipo. Duró cuatro temporadas más, finalmente separándose después de la temporada 2015.

Redick merece al menos una parte de esa correa.

Aunque ambos hombres han sido vistos como superados tanto en este espacio como por los expertos de la NBA en todo el paisaje, cada uno lo ha hecho lo suficientemente bien como para no ser decapitado sumariamente en el momento en que Walter camina por la puerta.

Comience con Pelinka. Sabes que tiene un campeonato de la NBA en su currículum, ¿verdad? Mientras que Alex Caruso desestimó el título de 2020 como falso la semana pasada después de que ganó otro anillo con Oklahoma City, ese primero todavía cuenta, y Pelinka aún merece crédito por supervisarlo.

Sí, Pelinka es el villano que arruinó todo al dejar que Caruso caminara mientras destripaba al equipo del título para adquirir Russell Westbrook. Pero también es quizás el único ejecutivo en la historia de la NBA en adquirir tres jugadores como LeBron James, Luka Doncic y Anthony Davis.

Tenía mucha ayuda allí: Magic Johnson reclutó a James, y James reclutó a Davis, y Nico Harrison le entregó Doncic, pero aún así, fue el engranaje final para que esto sucediera.

Pelinka también diseñó la espléndida firma de agente libre no reclutado que fue Austin Reaves, lo que llevó a los Lakers a terminar esta temporada como la tercera semilla en el oeste.

No disparas a un tomador de decisiones el mismo año en que su equipo reconstruido termina tercero en el vecindario más competitivo del baloncesto. No disparas a un tomador de decisiones dos años después de que su equipo llegó a las finales de la Conferencia Oeste. Y ciertamente no dispara a un tomador de decisiones hasta que sepa lo que está sucediendo con su mejor empleado.

Parece claro que James optará por su contrato de $ 52.6 millones esta semana y permanecerá con el equipo, y su hijo Bronny, durante al menos una temporada más. Si ese es el caso, entonces Pelinka debería tener la oportunidad de agregar el protector RIM que ha estado buscando maximizar a Doncic y darle a James una oportunidad más en un anillo.

Sin embargo, si James inesperadamente rechaza el dinero para buscar mejores oportunidades de títulos en otro lugar, no una mala decisión para los Lakers, sinceramente, entonces el caos de la lista resultante no será el momento adecuado para hacer un cambio en la parte superior.

De cualquier manera, la situación es lo suficientemente fluida como para que Pelinka se le permita verla.

Lo mismo ocurre con Redick, quien hizo un trabajo admirable en su primera temporada regular antes de derretirse en los playoffs.

De acuerdo, algunos considerarían la gestión del juego de su serie de primera ronda contra los Minnesota Timberwolves una ofensiva encendible, particularmente en el Juego 4 cuando usó a los mismos cinco jugadores para toda una segunda mitad. No se hizo ningún favor cuando luego reaccionó a las críticas a esa decisión de eructos ante la pregunta de un periodista antes de alejarse de una conferencia de prensa previa al juego.

Durante los momentos más importantes de la temporada, Redick estaba sobre su cabeza. Pero como admitió, aprenderá, crecerá, mejorará y lo hizo lo suficientemente bien durante la temporada regular para creerle.

Redick entrenó a un equipo antes de la llegada de Doncic y la partida de Davis. Entrenó a otro equipo después. Manejó hábilmente a ambos equipos mientras desarmaba inteligentemente la distracción potencialmente divisiva que era Bronny. Redick también capacitó a Reaves para convertirse en una tercera amenaza legítima antes de que Reaves se uniera a su entrenador en un acto de desaparición de playoffs.

Todo lo cual trae esta pieza sorprendentemente azucarada a esta próxima semana, el comienzo de la locura de verano de la NBA y la presión está sobre.

Nos guste o no, Pelinka y Redick son un par ahora, un tándem unido por la aparición de un nuevo propietario con nuevas expectativas.

Pelinka necesita encontrar un hombre grande que pueda ayudar a llevarlos profundamente en los playoffs. No importa quién adquiera Pelinka, Redick tiene que planear alrededor de Doncic y hacer que todo funcione.

No tendrán muchas oportunidades bajo un nuevo régimen de los Dodger que exigan un éxito sostenido, pero merecen al menos una oportunidad para aprovechar los cambios masivos que este nuevo grupo de propiedad seguramente creará para devolver la mejor franquicia de baloncesto a las nuevas glorias.

Memo a Mark Walter:

Mantenga los nombres de Pelinka y Redick en la tarjeta de alineación.

En lápiz.