D. Wayne Lukas, entrenador del Salón de la Fama que dio forma a las carreras de caballos, muere

Darrell Wayne Lukas, conocido por el público en general como D. Wayne y para amigos simplemente como Wayne o como “el entrenador” si estabas en el negocio, murió el sábado después de una breve enfermedad. Tenía 89 años.

La carrera de Lukas, que comenzó en el sur de California en 1968, no solo construyó una marca reconocible, sino que ayudó a dar forma a las carreras de caballos durante más de 50 años. Ganó 15 carreras de triple corona entre su victoria de por vida en un total de 4,953, después de haber corrido caballos en 30,436 carreras. Sus caballos obtuvieron más de $ 300 millones.

Murió en su casa en Louisville, Kentucky, después de ser diagnosticado con una infección sanguínea grave de MRSA que afectó su corazón, el sistema digestivo y empeoró las afecciones crónicas preexistentes. Lukas decidió contra un plan de tratamiento agresivo que involucraba cirugías y asistencia las 24 horas. En cambio, regresó a casa e ingresó a Hospice Care.

“Es con corazones pesados ​​que compartimos el fallecimiento de nuestro amado esposo, abuelo y bisabuelo D. Wayne Lukas. Quien dejó este mundo pacíficamente [Saturday] noche a la edad de 89 años rodeada de familia ”, dijo la familia Lukas en un comunicado publicado por Churchill Downs.

“Sus últimos días los pasó en casa en Kentucky, donde eligió la paz, la familia y la fe. Mientras lloramos por su fallecimiento, encontramos la paz sabiendo que ahora se reúne con su amado hijo, Jeff, cuyo recuerdo llevaba en su corazón siempre.

“Estamos profundamente agradecidos por la efusión del amor, las oraciones y el apoyo de todos los rincones de la comunidad de carreras, desde Ractetracks en todo el país hasta amigos de toda la vida y rivales respetados, y de los fanáticos que nunca se perdieron un desfile posterior cuando ‘Lukas’ figuraba en el programa”.

Su enfermedad se anunció el 22 de junio junto con la decisión de que no volvería a la capacitación. Todos sus caballos fueron transferidos a su antiguo asistente Sebastian “Bas” Nicholl.

“Wayne construyó un legado que nunca se combinará”. dijo Nicholl al aprender a Lukas no regresaba a las carreras. “Cada decisión que tomo, cada caballo que silla, escucharé su voz en el fondo de mi mente. No se trata de llenar sus zapatos, nadie puede, se trata de honrar todo lo que ha construido”.

Lukas era tan bueno que estaba en no uno sino en dos salones de la fama. Fue incluido en el Salón de la Fama del Barrio Americano en 2007 y el Salón de la Fama de las Racing de los Estados Unidos en 1999.

“Wayne es uno de los mejores competidores y figuras más importantes en la historia de la carrera de pura sangre”, dijo Mike Anderson, presidente de Churchill Downs Racerky en Kentucky, después de que la familia Lukas anunció la gravedad de su enfermedad. “Trascendió el deporte de las carreras de caballos y llevó a la industria a nuevos niveles. El impacto duradero de su carácter y sabiduría, desde su aguda equitación hasta su inigualable atención al detalle, será realmente perdido”.

La historia de Lukas comenzó en una pequeña granja en Wisconsin.

Bill Dwyre, quien anteriormente fue el editor deportivo de LA Times y el Milwaukee Journal-Sentinel, recientemente relató las raíces de Lukas.

“Lukas no creció en una granja en Kentucky, mezcló establos cuando era adolescente y se frotaba los codos todo el día, todos los días, con jinetes cañidos”, escribió Dwyre el año pasado después de que Lukas ganó el Preakness con Sape the Gray. “Lukas creció en una granja, muy bien, pero en el estado de Wisconsin, donde no hay apuestas parimutuel, y donde las carreras de caballos se limitan a las ferias del condado. Su lugar de nacimiento, Antigo, Wisconsin, una hora y media al noroeste de Green Bay, tenía una Feria y D. Wayne … me gustaban los caballos.

El entrenador D. Wayne Lukas mira mientras el ganador de Preakness Stakes se enfrenta a los grises después de un entrenamiento antes de la carrera 156 de Belmont Stakes en 2024. (Julia Nikhinson / Associated Press)

“Pero ese tipo de carrera no estaba en lo más importante en su mente. Fue a la Universidad de Wisconsin, obtuvo su maestría en educación, comenzó a enseñar y pronto fue un entrenador de baloncesto en la escuela secundaria. Durante un tiempo, fue un entrenador asistente en el Big Ten para John Erickson. La dureza y el impulso para ganar del legendario entrenador de la Universidad de Indiana “.

Lukas decidió probar suerte en el entrenamiento y comenzó en Los Alamitos en 1968 trabajando con cuartos de caballos. Le llevó 10 años darse cuenta de que las estrellas reales, y el dinero, estaban en carreras de pura sangre. Antes de dejar las filas de cuartos de caballos, ganó 739 carreras y sortea 24 campeones mundiales.

Ganó su primera carrera de pura sangre el 20 de octubre de 1977 en Santa Anita. Ganó su última carrera en Churchill Downs el 12 de junio con el jugador Colt Tour de 4 años.

En el medio, ganó el Derby de Kentucky cuatro veces, el Preakness siete veces y el Belmont apuestas cuatro veces. Ha ganado 20 carreras de criadores. Ganó el premio Eclipse para Top Trainer cuatro veces y fue el entrenador líder por victorias en cuatro años consecutivos de 1987 a 1990. En 1995, ganó las tres carreras de Triple Crown pero con dos caballos diferentes; Thunder Gulch ganó el Kentucky Derby y Belmont Stakes y Timber Country ganaron el Preakness. Fue la primera vez que un entrenador logró esa hazaña.

“Los legados deportivos más duraderos y esenciales también pueden ser los más complicados”, escribió Tim Layden de NBC, un periodista galardonado con el eclipse múltiple, al enterarse de la enfermedad de Lukas. “Los mejores no solo están impulsados, sino obsesivos. No solo creativos, sino ingeniosos. No solo hambriento, sino voraz. Jordan. Woods. Ali. Armstrong. Rose. Uno de los favoritos de Lukas, y un amigo cercano: Bob Knight. Por nombrar algunas. … La transcendencia exige una excentración egoísta; No he recibido como un hombre más joven, pero ese abrazo solo no cuenta lo suficiente de su historia descomunal y su lugar en la historia de las carreras, donde se encuentra muy solo ”.

Lukas primero dejó su marca de pura sangre en 1980 cuando ganó el Preakness con Codex. No fue una victoria popular ya que Codex venció al riesgo genuino ganador de Derby y luego tuvo que resistir una investigación para darle oficialmente a Lukas su primera victoria en la Triple Corona.

Representar esa victoria fue su última victoria en la carrera de la triple corona, cuando ganó el Preakness el año pasado con Sape the Gray.

“Una de las cosas que fue muy significativa para mí [that day] – y tal vez sea porque me estoy haciendo un poco mayor, pero cuando salí de la tribuna y salí a través de la pista de carreras, cada uno de los muchachos que estaban en esa carrera se detuvieron y me abrazó y me dio un apretón de manos ”, dijo Lukas al Times después de la carrera.

“Eso significaba más para mí que cualquier cosa. [Bob] Baffert, Kenny McPeek, justo al final de la línea “.

Lukas no consiguió el entrenador de apodo debido a sus días como entrenador de baloncesto, sino por el árbol de entrenamiento que estableció durante su mandato.

Entre los que fueron sus asistentes estaban el miembro del Salón de la Fama Todd Pletcher, el futuro miembro del Salón de la Fama Brad Cox, Kiaran McLaughlin, Dallas Stewart, Mike Maker, Mark Hennig, Randy Bradshaw, George Weaver y Bobby Barnett.

Entre esos que Lukas estaba más cerca, pero nunca trabajó, está Baffert.

“Le pedí un trabajo una vez fuera de la escuela secundaria, y él me rechazó”, dijo Baffert al Times en 2018, mientras estaba en su triple corona con Justify. “Le digo: ‘Estoy seguro de que me alegra que me hayas rechazado porque tomarías todo el crédito por esto’. Pero probablemente me habría despedido después de dos semanas porque trabaja demasiado duro ”.

Más tarde, Lukas presentó a Baffert en su ceremonia de inducción del Salón de la Fama de las carreras estadounidenses.

“Me dijo que todos se estaban riendo y bromeando [when they heard I was inducting him,]”Lukas le dijo al Times en 2018.” Estaban diciendo que no va a hacer que Wayne lo haga porque pensaron que éramos rivales. Sin embargo, vino a mí y yo le dije: ‘Bob, me honraré de presentarte’. Y lo hice. “

“Los medios de comunicación nos retrataron como rivales y todo, así que nos acompañamos y luego íbamos a cenar más tarde”, dijo Lukas sobre Baffert.

“Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Tengo un gran respeto por su habilidad. Tiene un ojo excelente para un caballo. Es uno de los pocos tipos en la venta que cuando elijo uno que me gusta, sé que también sé que también estará ofertando”.

Aprovecha el entrenador de Gray, D. Wayne Lukas, se fue, se da la mano con Bob Baffert, entrenador de Imagination, después de que el caballo de Lukas ganó las apuestas de Preakness en 2024. (Julia Nikhinson / Associated Press)

De hecho, este año en el desayuno de la Alibi de Preakness, un asunto anual en Pimlico, donde los entrenadores, propietarios y otros cuentan historias y comercian con púas sobre su carrera y caballos, Lukas y Baffert secuestraron el evento con ingeniosos réplicas y bromear para el deleite de los que asisten. Su amistad fue confirmada como genuina.

“Los caballos eran todo para Wayne” Baffert publicó en X después de enterarse de la muerte de Lukas. “Eran su vida. Por la forma en que los trabajaba, cómo los cuidaba y cómo mantuvo su cobertizo tan meticulosamente como lo hizo sus caballos. Sin detalles era demasiado pequeño. Muchos de nosotros obtuvimos nuestros grados de posgrado en el entrenamiento estudiando cómo lo hizo Wayne. Detrás de sus famosos tonos, era un tremendo jinete, probablemente el mejor que jamás haya vivido”.

La vida de Lukas en la pista de carreras tuvo un inconveniente significativo, cuando su hijo y su asistente, Jeff, fueron atropellados y permanentemente heridos por un caballo suelto en Santa Anita en 1993.

“Tengo un teléfono con uno de esos cables largos”, dijo Lukas a Dwyre del Times en 1999: “Y así, estaba despierto y caminando y cerca de la puerta cuando sucedió. Fui el primero en llegar a él”.

“Una de las perspectivas de Triple Crown de Lukas, Tabasco Cat, se había salido atornillada y estaba suelta”, escribió Dwyre. “Jeff Lukas, un jinete veterano bien educado en los procedimientos para tales situaciones, había entrado en el camino de Tabasco Cat y agitaba los brazos. Los caballos siempre se detienen o se desvían. Pero esta vez …

“Es como cuando conoces a alguien en un pasillo estrecho”, dijo Lukas. “Vas a la derecha y él va a la derecha, y luego ambos van al otro lado. Pero finalmente, uno va a la derecha y a la izquierda. Bueno, Jeff y el caballo fueron de la misma manera”.

“Los testigos dicen que el sonido de la cabeza de Jeff Lukas golpeó un terreno duro y compacto después de que la colisión se podía escuchar a varios graneros lejos. No había sangre, solo un hombre inconsciente y gravemente herido de 36 años”.

Al año siguiente, Jeff Lukas se había recuperado lo suficiente como para regresar a la pista de carreras, pero le resultó demasiado difícil trabajar alrededor de los caballos de manera segura. Jeff finalmente se mudó a Oklahoma y vivió en una casa que su padre lo compró hasta la muerte de Jeff en 2016 a los 58 años.

Santa Anita emitió esta declaración el domingo después de enterarse de la muerte de Lukas.

“Santa Anita se une a la comunidad de carreras para llorar el fallecimiento de D. Wayne Lukas.

Los arreglos fúnebres para Wayne Lukas no se anunciaron de inmediato.

A Lukas le sobreviven su quinta esposa, Laurie; nietos Brady Wayne Lukas y Kelly Roy; y bisnietos Johnny Roy, Thomas Roy, Walker Wayne Lukas y Quinn Palmer Lukas.