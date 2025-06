Justin Wrobleski le da a los Dodgers un impulso sorprendente durante la victoria sobre

En verdad, hubo muy poca acción notable el domingo por la tarde en el estadio Kauffman.

Lo cual, en efecto, es exactamente cómo le gustó a Justin Wrobleski.

En la victoria 5-1 de los Dodgers sobre los Kansas City Royals, una victoria que aseguró la serie de fin de semana y le dio al club un récord de 5-1 en el viaje por carretera de esta semana pasada, Wrobleski continuó impresionando en silencio como una opción de lanzamiento de profundidad para los Dodgers, lanzando seis entradas sin goles que fueron cortos pero largos en la sustancia; Sirviendo como la última salida productiva en su repentina temporada de segundo año.

“La confianza de Justin está en su punto más alto”, dijo el gerente Dave Roberts. “Y ya es un joven seguro”.

Al entrar en el juego detrás del abridor Lou Trivino al comienzo del segundo, Wrobleski hizo un trabajo fácil de una ofensiva de Kansas City, que cedió solo tres hits y una caminata en una exhibición de seis golpes cuando los Dodgers (53-32) se alejaron en el plato.

Kiké Hernández golpeó un jonrón de dos carreras en el segundo. Will Smith agregó un disparo en solitario en el sexto. Y para cuando el equipo agregó dos carreras más en la séptima, dicho seguro adicional ya parecía innecesario.

En cambio, Wrobleski aumentó aún más su stock en lo que ha sido un rejuvenecimiento sorpresa de mitad de temporada, girando en su mejor desempeño profesional a nivel de grandes ligas.

Durante su salida de 83 Pitch, los Reales (39-45) solo lograron incluso poner a un corredor en posición de anotación. Expulsaron a los tres bateadores iniciales que llegaron a la base. Y durante su mejor oportunidad de reunirse en el tercero, Wrobleski cortó el corazón de su orden, intercalando un ponche de Jonathan India y el castigador de Choice Fielder de Vinnie Pasquantino con un golpe de expansión de la estrella de los Reales Bobby Witt Jr., lo que le puso a Whiff en un rápido bolas rápidos de 96 mph y un deslizamiento de dos pistas.

“Bobby Witt es uno de los mejores bateadores del juego”, dijo Roberts. “Y para que él lo venciera con la bola rápida, no lo hizo el año pasado”.

De hecho, pocos vieron el aumento de Wrobleski esta temporada.

Después de un debut entrecortado de ocho juegos el año pasado, cuando tuvo una efectividad de 5.70, la primera oportunidad del zurdo de 24 años en las mayores esta temporada fue un desastre total, cediendo ocho carreras en cinco entradas a los Nacionales de Washington el 8 de abril.

Wrobleski fue elegido de regreso a las ligas menores después de eso, e hizo solo una aparición de MLB en los próximos dos meses: una salida de cuatro entradas en el deber de alivio de Mop-Up durante un reventón del atletismo del 15 de mayo.

Sin embargo, a principios de junio, fue llamado a Realizar para comenzar en St. Louis, girando en un decente esfuerzo de seis entradas y cuatro carreras. Y desde entonces, ha seguido mejorando cada vez. En sus últimas 20 entradas, todas ellas en alivio a granel, ha concedido solo cuatro carreras ganadas mientras pone a 21 bateadores. Su efectividad general en cinco apariciones en junio fue de 2.73.

“Tener ese malo en Washington, sinceramente, me retrasó en el buen sentido”, dijo Wrobleski. “Tuve que volver a bajar, hacer algunos ajustes”.

Y ahora, bromeó, que DC comienza “parece que fue hace tres años”.

La mayor diferencia con Wrobleski últimamente ha sido su bola rápida. En ese inicio de abril contra los Nacionales, promedió solo 93 mph. En cada salida desde entonces, se ha sentado alrededor de 96-97 mph y superado por encima de 99 mph.

Wrobleski acreditó la mejora con algunos pequeños ajustes mecánicos, después de haber adoptado una base más amplia en su postura previa a la presentación e incorporó un movimiento de balanceo en su entrega para ayudarlo a dirigir su impulso hacia el plato.

Pero también, dijo que simplemente ha encontrado una manera de lanzar con el máximo esfuerzo de manera más consistente, acoplándolo con una mayor dependencia de su plomada para atacar la zona e inducir salidas rápidas.

“Creo que solo se me remonta a ser yo”, dijo Wrobleski, una elección de la undécima ronda del estado de Oklahoma en 2021. “Así es como llegué aquí estaba haciendo eso. Me alejé un poco, intenté citar” huelgas de lanzamiento “, y cuando lo haces, lleva a los resultados que no son deseables. Pero al final del día,,, al final del día,, en [I just want to] Lanza mis mejores cosas todo el tiempo que pueda hasta que tomen la pelota. Creo que ha sido una clave importante “.

Como resultado, el nombre de Wrobleski está aumentando rápidamente entre la jerarquía de los jóvenes Dodgers lanzando.

El hecho de que incluso estuviera en este viaje por carretera fue una señal de la creciente confianza de la organización en sus habilidades.

Durante la última granja del equipo, el joven talento joven Emmet Sheehan regresó de la cirugía de Tommy John con cuatro entradas agudas, y parecía preparado para ocupar un lugar abierto en la rotación de los Dodgers en el futuro. Sin embargo, con Sheehan aún no acumulado, el club eligió optarlo de regreso al Triple A y tener un lanzamiento de Wrobleski dos veces en un lapso de seis días esta semana, con una salida de cinco entradas y dos carreras en Colorado el martes que precede a la gema del domingo en la ciudad de Kansas.

Sheehan debería volver a las mayores pronto, habiendo lanzado seis entradas perfectas con 13 ponches en un comienzo con Oklahoma City el miércoles (el manager Dave Roberts dijo que la próxima salida de Sheehan también será con OKC, aunque aún podría unirse a los Dodgers antes del final de su próxima granja).

Pero ahora, él no es el único prospecto anterior que muestra destellos de ser una opción de impacto en las mayores.

“Ha cambiado mucho”, dijo Roberts sobre la evaluación del equipo de Wrobleski. “Siempre lo hemos valorado y pensamos mucho de él en cuanto al talento. Pero en este momento, está sacando a los bateadores de las Grandes Ligas … y en el espíritu de obtener oportunidades mientras los ganaba, lo está haciendo”.