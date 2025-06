Plaschke: La maldición de Candace estaba en exhibición completa en otra debacle de Sparks

La maldición Candace golpeó temprano.

En un día, los Sparks retiraron la camiseta de la superestrella cuya partida ha coincidido con su funk de cinco años, Candace Parker Casi se perdió su conferencia de prensa previa al juego.

Con una habitación llena de tipos de medios ansiosos por escribir esa rara historia positiva de Sparks, Parker quedó atrapado en el tráfico de convenciones y llegó tan tarde que el juego estaba comenzando y tomó solo cinco minutos de preguntas.

La maldición Candace golpeó tarde.

En el cuarto cuarto contra el Chicago Sky en Crypto.com Arena, frente a una multitud que ondeaba camisetas amarillas de Candace Parker, los Sparks hicieron algo que han estado haciendo en racimos desde que Parker se saltó la ciudad después de la temporada 2020.

Perdieron.

Una triste estrella del equipo de Sky, Kamilla Cardoso, todavía logró vencer a un equipo de Sparks lleno de inspiración de Parker, ganando 92-85 con un rally del cuarto trimestre y convertir lo que debería haber sido el mejor día del año en la peor pérdida de la temporada.

“Es difícil”, dijo el cañón Emma de Sparks.

Difícil de jugar, más difícil de ver, esta es la duodécima derrota de los Sparks en 17 juegos a medida que espiralizan hacia su lugar familiar en el inferior de la clasificación de la WNBA.

Esta alguna vez fue una franquicia especial, como la elegante ceremonia de jubilación de jersey de medio tiempo para Parker les recordó a todos, con Lisa Leslie presentando y Parker abrazando y la multitud en pie un poco llorosa.

Esto es ahora una plaga de una franquicia, ya que los 40 minutos de baloncesto circundantes les recordaron a todos, las chispas que juegan duro pero carecen de talento, dirección y cualquier tipo de futuro de playoffs.

En las últimas cinco de las 13 temporadas de Parker aquí, el equipo tuvo 108-50 y llegó a la final dos veces mientras ganaba su tercer campeonato.

En los cinco años desde entonces, tienen 55-110 y no han llegado a los playoffs.

Si eso no es una maldición, es una poderosa coincidencia poderosa.

La historia muestra que podría haber sido, y debería haber sido muy diferente.

Parker, dos veces MVP y siete veces All-Star, debería haber jugado toda su carrera aquí. Ella nunca debería haberse ido como agente libre. Al igual que Leslie, debería haber sido una chispa para siempre.

“No tengo idea de cómo la dejaron escapar”, dijo Leslie a Anthony de Leon del Times.

La camiseta del ex jugador de Sparks Candace Parker se exhibe durante su ceremonia de jubilación de jersey. (Jessie Alcheh / Associated Press)

Se fue debido a problemas con el entonces entrenador Derek Fisher, debido a la controversia de Penny Toler Postjame-Tirade, porque la organización ya había comenzado su espiral descendente.

Si el grupo propietario dirigido por Mark Walter hubiera estado prestando atención, ella se habría mantenido una chispa. Si los propietarios hicieran el mismo esfuerzo que pusieron en administrar los Dodgers, los problemas se habrían manejado y Parker habría sido priorizado. Ella no lo estaba, y luego se fue.

“La cultura era tóxica … Fui parte de esa cultura y había sido absorbida en esa toxicidad”, escribió Parker en su libro, “La mentalidad de poder y la duda”.

También se fue porque quería jugar cerca de su ciudad natal del área de Chicago, y más tarde se atornilló allí para Las Vegas, y ganó títulos en ambos lugares cuando debería haberlos ganado aquí. Aquí supongo que preferiría haberlos ganado aquí, ya que el domingo reconoció que Los Ángeles se había convertido en su hogar.

“LA no se trata solo de pelota”, dijo a la multitud durante la ceremonia de medio tiempo. “Para mí más, ahora es donde llamamos hogar y siempre llamaremos a casa. Así que muchas gracias, los amo a todos, estoy muy agradecido y no puedo creerlo. Gracias a todos. Gracias”.

Uno no puede culparla si ya no reconoce a su antiguo equipo. Los Sparks ya no tienen una superestrella, un banco profundo, una esperanza de campeonato en el infierno.

Divulgación completa: soy una bocina de chispas. Soy tan fanático que mi hija MC y yo tenemos boletos de temporada parcial.

También divulgación completa: al elegir nuestros asientos para esta temporada, tuvimos la opción de sentarnos detrás de cualquier banco, por lo que tomamos los que detrás del banco de visitas. Los visitantes siempre tienen más estrellas, los visitantes siempre son más divertidos.

Ciertamente, estas chispas tienen algunos momentos brillantes. Kelsey Plum trabaja tan duro como cualquier estrella en cualquier deporte local, Azurá Stevens es una de las fuerzas subestimadas de la liga y Dearica Hamby es sólida.

Pero una serie de pésimas selecciones de draft y la falta de una infraestructura atractiva, ¡esa instalación de práctica permanente imaginaria se está construyendo en cualquier momento! -les han impedido adquirir el tipo de superestrellas que llevan equipos en tiempo de crujido, el tipo de diferencia de diferencia que esta ciudad merece.

“Siento que estamos allí”, me dijo Plum antes del partido del domingo. “Somos jóvenes, nos faltan profundidad y cohesión, esas cosas llevan tiempo, tengo fe en que durante la temporada continuaremos construyendo”.

Plum ha sido una adición sobresaliente desde que llegó aquí el invierno pasado en un intercambio, trabaja más duro en calentamientos previos al juego que a algunos jugadores durante todo el juego, pero lo que dice, hemos escuchado antes.

Candace Parker fue dos veces MVP, Novato del Año y llevó a los Sparks al título de 2016 en sus 13 temporadas con el equipo. (Associated Press)

El último giro es que la selección general de draft de los Sparks, Cameron Brink, hará una gran diferencia cuando regrese de la cirugía de rodilla a finales de este verano. Pero ella no hizo una gran diferencia a principios de la temporada pasada cuando jugó. Su otra selección de draft de la temporada pasada, Rickea Jackson, anotó seis puntos el domingo y básicamente ha sido un busto.

Salvo la firma de un gran agente libre: ¿quién quiere jugar en un equipo sin hogar permanente? -No hay mucha ayuda para llegar el próximo año porque han cambiado su selección de primera ronda.

Entonces su lema debería estar … ¿esperando a Juju?

Todo es tan deprimente, especialmente en un día que debería haber sido tan estimulante.

Antes del juego, la nueva entrenadora Lynne Roberts, su luna de miel ya ha terminado, llamó a esto un “imprescindible”.

Desde la maldición de Candace, eso ha significado “a punto de perder”.