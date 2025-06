Por qué los ángeles que usan solo cinco lanzadores iniciales hasta ahora es una rareza

Kyle Hendricks sabe lo que se necesita para hacerlo en Major League Baseball.

La caminata de 162 juegos de la temporada regular es familiar para el nativo de 35 años del sur de California en su carrera de 12 años. Con Joe Maddon como su gerente durante la primera mitad de su carrera, Hendricks recibió espacio para arruinar, jugando con su mecánica y arsenal de lanzamiento, para convertirse en un lanzador titular de primera gama que ayudó a los Cachorros de Chicago a reclamar la Serie Mundial 2016.

“Estableció mucha confianza en mí”, dijo Hendricks, quien comenzó más de 30 juegos cuatro veces en cinco temporadas entre 2015 y 19. “La organización te entrega la pelota cada quinto día, teniendo esa confianza en ti para darle al equipo la oportunidad de ganar. Así es como aprendes”.

El aprendizaje ha llegado a espadas para el equipo de lanzadores de los Angelinos. La rotación inicial posee un promedio de 4.22 administrados, fomentando una cosecha de lanzadores intermedios que no presentan un as tradicional, ni ex ganadores del premio Cy Young. (La era general del personal de los Angelinos de 4.58 ocupa el puesto 24 en MLB que ingresa el lunes).

Pero hay algo que hace que este grupo se destaque del resto de la liga: lanzar cada quinto día.

Los Halos cuentan con el único equipo de lanzadores en el béisbol que tiene su rotación de apertura de la temporada, de Yusei Kikuchi, Jack Kochanowicz, José Soriano, Tyler Anderson y Hendricks, hacen cada comienzo de la temporada a medida que se acerca el Break All-Star. Los Angelinos (41-42) establecieron un récord de equipo durante el fin de semana para que la mayoría de los juegos comiencen una temporada usando no más de cinco titulares, superando la marca de los 80 juegos establecidos en 1999.

¿El único otro equipo cercano a los Angelinos? Los Rays de Tampa Bay, que han usado solo seis lanzadores para comenzar, un comienzo singular mezclado para los contendientes de East.

A medida que la epidemia del ligamento colateral cubital ha crecido en la última década, obligando a los jugadores con lesiones en el codo debajo del cuchillo para la cirugía de Tommy John, y a medida que los abridores y los juegos de bullpen se han normalizado en MLB, tener los mismos cinco lanzadores lanzados cada quinto día se ha convertido en una rareza.

Por ejemplo, en la carretera en el Dodger Stadium, los Dodgers han usado 13 lanzadores iniciales tradicionales en 2025.

“Eso es enorme”, dijo el receptor Travid D’Arnaud, y agregó que es útil para él y Logan O’Hoppe trabajar con la misma cosecha de lanzadores titulares semana a semana, construyendo camaradería y química. “Los juegos iniciados son una de las cosas más valiosas que podrías hacer durante un año, especialmente cuando obtienes 30 a 35 aperturas. Para que todos no se pierdan una y sigan adelante cada quinto día, especialmente cuando las cosas no van bien, creo que es cuando aprendes más, independientemente de lo bueno o malo”.

Kochanowicz, por ejemplo, tiene un promedio de carreras de 6.44 en sus últimas ocho aperturas y solo ha ponchado a 61 bateadores en 86 entradas, mientras que los oponentes han bateado .289 contra él esta temporada.

Pero para el gerente interino de los Angelinos, Ray Montgomery, la capacidad del sincronizado de 6 pies y 7 pulgadas para aprender del fracaso y aprender a ajustarse en el entorno de las grandes ligas ha hecho que Kochanowicz muestre un temple adicional en el montículo.

Contra los Medias Rojas el 22 de junio, Kochanowicz vaciló en la primera entrada, renunciando a tres carreras. Pero el titular de los Angelinos de segundo año lanzó al quinto, dio solo una carrera más y trabajó más tiempo que el veterano de las grandes ligas que Walker Buehler hizo por Boston.

Kochanowicz, de 24 años, no tenía sus mejores cosas, ponchando una, pero luchó contra la adversidad temprana para mantener a los Angelinos en el juego de pelota, un juego que finalmente ganarían, 9-5.

“Creo que esta es la época del año en su punto en el que van a ver la diferencia”, dijo Montgomery, y agregó que cada lanzador de la liga está lidiando con el desgaste o la rotura en los mediados de los meses. “Creo que mentalmente es donde tienes que verlo. Y ahí es donde atribuyo a Jack … por pasar por cinco [innings]. Solo eso fue una rutina mental de él “.

No es solo Kochanowicz. Soriano ha producido una campaña astuta en su tercera temporada de MLB, y segundo en la rotación inicial. El derecho de 26 años, nacido en Dominican, tiene un promedio de 3,99 carreras ganadas en 17 aperturas. En cuatro de sus últimas seis aperturas, ha permitido una o menos carreras.

Salir cada cinco días, sin importar los resultados, ha comenzado a mostrar sus dividendos. Contra el atletismo el 10 de junio, Soriano ponchó a 12 en una salida de siete entradas y una carrera. Lanzando contra los Astros el 21 de junio, ponchó a 10 en 6 entradas. Sin embargo, ha habido momentos irregulares, como cuando dio ocho carreras en cuatro entradas el viernes contra los Nacionales.

“Simplemente mantengo la cabeza en alto”, dijo Soriano en español a través del intérprete del equipo Manny del Campo cuando se me preguntó después del partido sobre cómo conocimiento Regresará en cinco días lo ayudará a prepararse después de apariciones menos que ideales. “No te frustres con ese tipo de salidas y seas bien, y sigas trabajando duro y prepárate para esas grandes salidas”.

La velocidad está ahí para Soriano, con un promedio de 97 mph en su bola rápida y placas, pero la lanzabilidad es una habilidad que viene con el tiempo, dijo Hendricks.

El ángel de primer año y la gran jugadora de mucho tiempo agregaron que la construcción de rutina lleva tiempo y para Soriano y Kohcanowicz, se les ha proporcionado un fugitivo para la experimentación, lo que puede conducir al éxito.

“Realmente ayuda a su confianza”, dijo Hendricks. “‘Puedes ver este año con Jack y José, solo están aprendiendo cómo hacer su rutina. Lo que necesitan en entre comienza: cambia dependiendo de cómo te sientas y en qué estás trabajando desde el último comienzo. Así que ver todos esos ajustes que están haciendo es realmente cómo aprendes tú mismo”.

Continuó: “Creo que lo están haciendo muy bien en este momento, pero será aún mejor para ellos cuanto más duren en sus carreras”.