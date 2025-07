Lejos de la copa de oro, Christian Pulisic se conecta con jugadores jóvenes

Se suponía que Christian Pulisic estaría en St. Louis el martes, preparándose para jugar en la semifinal de la Copa de Oro del Equipo de Fútbol Nacional con Guatemala. En cambio, estaba parado debajo de un paso elevado de la autopista en Culver City jugando con un montón de niños.

“Esto es lo que yo era, ya sabes, nacido”, dijo el ex capitán anterior y quizás futuro del equipo nacional. “Tener esta plataforma y estar aquí para inspirar, con suerte, a la próxima generación y hacer esto para los niños, es especial”.

Pulisic, de 26 años, no está lejos de ser un niño, uno que creció aprendiendo el juego en mini campos no muy diferentes de la que estaba abriendo el martes. Pero para Pulisic Soccer ya no es un juego para niños, es un negocio. Y eso se ha divertido mucho.

Entonces, cuando Pulisic, el líder activo del equipo nacional en apariciones (78) y goles (35), decidió dejar pasar la Copa de Oro de este verano, la última competencia importante antes de la Copa Mundial del próximo año, fue ampliamente ridícula como egoísta y egoísta por los ex jugadores del equipo nacional, incluidos Clint Dempsey, Tim Howard y Landon Donovan.

Héctor Cuellar de Bolivia atrapado mientras persiguen el balón durante un partido de la Copa América en Arlington, Texas, el 23 de junio de 2024. (Julio Cortez / Associated Press)

“No puedo entender rechazar el privilegio de representar a mi país”, agregó Alexi Lalas, quien jugó en dos equipos de la Copa Mundial para Estados Unidos.

Sin embargo, Pulisic dice que simplemente estaba agotado.

Jugó un máximo de 3,650 minutos en toda la competencia para AC Milan la temporada pasada, liderando al equipo con 11 goles y nueve asistencias en la jugada de la Serie A mientras aparecía en 118 juegos para clubes y países en los últimos 22 meses. Necesitaba un descanso para descansar tanto el cuerpo como la mente antes de la Copa del Mundo, cuando será el foco de un equipo estadounidense que juega el torneo en casa por primera vez en 32 años.

Entonces, después de consultar con el fútbol estadounidense y al entrenador del equipo nacional Mauricio Pochettino, lo tomó, ofreciendo jugar en dos amistosos de junio, una oferta de Pochettino declinó, pero rechazando una invitación para jugar en la Copa de Oro.

La reacción fue rápida y perjudicial, con muchos críticos acusando a Pulisic de darle la espalda a su país.

“Para cuestionar mi compromiso, especialmente con el equipo nacional, en mi opinión, eso está fuera de línea”, dijo Pulisic en su defensa en un podcast de Golazo Network el mes pasado.

“No me arrepiento de mi decisión. Creo que es lo correcto para mí”.

Christian Pulisic de AC Milan celebra con su compañero de equipo Tijjani Reijnders después de que Reijnders anotó contra Como en Milán, Italia, el 15 de marzo. (Antonio Calanni / Associated Press)

Dada la oportunidad de expandirse ese martes, Pulisic declinó.

“Dije lo que necesitaba decir. No creo que sea algo en lo que quiero insistir”, dijo.

Pero eventos como el martes reavenan claramente su pasión por el fútbol al recordarle cómo se ve el juego a través de los ojos de un niño.

“Ver la alegría que trae a las caras de los niños y darles un espacio libre para venir a jugar y disfrutar del juego como solía hacerlo cuando era niño, de eso se trata”, dijo. “Cuando tenía alrededor de su edad, fue cuando realmente crecí el amor por el juego”.

Su padre, Mark, era un ex jugador de fútbol interior y entrenador de toda la vida, por lo que Pulisic pasó gran parte de su infancia en lugares como el de Culver City. Volver a los conceptos básicos después de lo que han sido uno de los meses más difíciles de su carrera profesional ha sido un soplo de aire fresco y se demostró porque Pulisic, cuyas sonrisas son raras y generalmente sarcásticas, llevaban un martes ancho y sincero.

El espacio de juego que estaba visitando es la segunda instalación de Grounds de Christian Pulisic Pisping en los EE. UU., Una desarrollada junto con la marca deportiva global Puma. El primer pisado se abrió hace dos años en Miami y hay planes para construir un tercero en Texas.

Colocada en una zona industrial llena de instalaciones de almacenamiento y almacenes debajo de una rampa de entrada a la autopista 405, el espacio, el hogar del Culver City Football Club, fue renovado para incluir mini campos de césped interior y exterior, un juego de ajedrez de tamaño verde y un juego de ajedrez de tamaño natural.

La costosa actualización fue agradable, dijo Krist Colocho, presidente y director ejecutivo del Culver City Football Club. Pero tener al capitán del equipo nacional masculino venga a bautizar el sitio, luego involucrar a unas tres docenas de jugadores, de 9 a 13 años, en ejercicios de entrenamiento, no tenía precio.

“No hay palabras para eso”, dijo. “¿El mejor jugador de los Estados Unidos? Es increíble. ¿Jugar con él? Esa es una cereza en la cima”.

El club sin fines de lucro, dijo Colocho, se dedica a poner fin al modelo de pago por juego que ha hecho que el fútbol sea demasiado caro para muchos niños. La asociación Pulisic-Puma ayudará con eso.

“Este es un comienzo”, dijo. “Viniendo de un fondo donde el fútbol es difícil de pagar, este será uno de esos pisos [stones] con el que trabajamos “.

Christian Pulisic de AC Milan celebra después de anotar contra Cagliari en Milán, Italia, el 11 de mayo de 2024. (Antonio Calanni / Associated Press)

Fuera de Pulisic retrocedió hacia un mini gol cuando Arih Akwafei, de 6 años, cargó hacia adelante, empujó la pelota alrededor de Pulisic y la metió en la red, luego se celebró como solo un niño de 6 años.

“Fue divertido hacer todo y usar nuestros cuerpos para tratar de jugar fútbol con él para ver si era bueno o no”, dijo Arih, tragando aire entre las palabras en un esfuerzo por controlar su emoción. “Me anoté sobre él”.

Cameron Carr, de 9 años, estuvo de acuerdo.

“Es un gran problema”, dijo sobre la visita de Pulisic.

Cuando se le preguntó si sería más feliz si Pulisic estuviera en St. Louis practicando con el equipo nacional, como muchos críticos habían exigido, Cameron se confundió. Para él, la respuesta era tan obvia como la pregunta era estúpida.

“Estoy muy feliz de que se esté tomando su tiempo para reunirse con los niños cuando pudiera estar entrenando”, dijo.