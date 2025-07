Jake Paul ahora es un boxeador clasificado elegible para luchar por un título mundial

Jake Paul era un niño actor.

Una vez fue conocido principalmente como influencer de YouTube.

Cuando comenzó a boxear, fue visto en gran medida como un acto de novedad que no se enfrentó a luchadores serios.

Hasta el lunes por la noche, sin embargo, Paul está clasificado por World Boxing Assn. Y tan imposible como puede haber sonado en el pasado no tan lejano, eso lo hace elegible para luchar por un título mundial.

“He trabajado duro para llegar aquí, pero no hay nada que celebrar” Paul escribió en x Después de que la AMB lo enumeró en el número 14 en la última edición de sus clasificaciones de peso crucero. “Un largo camino por delante y estoy más comprometido con eso todos los días. Puedo desviarme del camino de vez en cuando, pero ser un campeón mundial es mi destino final deseado”.

La clasificación se produjo días después de la victoria de Paul por una decisión unánime sobre el ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr., el oponente más exitoso que la ex estrella de Disney Channel “Bizaardvark” se ha enfrentado a un récord de 12-1 con siete nocauts en una carrera de boxeo que ha abarcado menos de siete años.

Durante gran parte de ese tiempo, los oponentes de Paul incluyeron compañeros YouTubers, un jugador de la NBA y varios artistas marciales mixtos. En el otoño, derrotó al ex campeón de peso pesado de 58 años Mike Tyson por una decisión unánime en una pelea que alcanzó su punto máximo en 65 millones de corrientes concurrentes en Netfilix y anotó una puerta récord de $ 18,117,072 en el estadio AT&T en Arlington, Texas.

La única pérdida de Paul llegó en 2023 contra Tommy Fury, un boxeador profesional y estrella de reality shows. Reflexionó sobre esa pelea el sábado por la noche después de su victoria sobre Chávez.

“No creo que fuera un luchador en ese momento”, dijo Paul a los periodistas. “Llevaba apenas 2 años y medio en el deporte. Realmente no sabía lo que estaba haciendo. No tenía el equipo correcto a mi alrededor, el condicionamiento correcto. Mi estilo de vida fuera del ring todavía era como el de un YouTuber, un actor famoso o lo que fuera en ese momento. No estaba completamente enfocado en el boxeo.

“… La gente todavía tiene la lucha de Tommy Fury contra mí, pero ahora he vencido a un ex campeón mundial y estoy llegando a acumular esa pérdida ante Tommy”.

El actual campeón de peso crucero de la AMB es Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien estaba en el mismo proyecto de ley que Paul el fin de semana pasado y derrotó a Yuniel Dorticos en una decisión cercana pero unánime. Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea, Paul y Ramírez se miraron.

“Quiero luchadores más duros. Quiero ser un campeón mundial”, dijo Paul a los periodistas. “Zurdo parecía lento … esta noche. Ese también sería un trabajo fácil”.