Los Dodgers tienen el mejor récord de béisbol, con espacio para mejorar

Con una aniquilación de 6-1 de los Medias Blancas de Chicago Olrodden el martes por la noche, los Dodgers extendieron su ventaja en la Liga Nacional Oeste a ocho juegos.

Ocho juegos, a pesar de las caídas de Mookie Betts y Freddie Freeman.

Ocho juegos, a pesar de las lesiones a Tyler Glasnow y Blake Snell.

Ocho juegos, a pesar de ser menos de tres semanas que se eliminaron de compartir el liderazgo de la división con los Gigantes de San Francisco.

Casi todo lo que podría salir mal esta temporada para los Dodgers ha salido mal, y están por delante del segundo lugar de San Diego Padres por ocho juegos y los gigantes del tercer lugar por nueve. Los Dodgers no se parecen en nada a la gigante de 120 victorias que se esperaba que fueran, y tienen el mejor récord en las ligas mayores.

“Todavía creo que nuestro mejor béisbol está por delante de nosotros”, dijo el manager Dave Roberts.

Quedan tres meses en la temporada regular, más que suficiente tiempo para que los Dodgers se vuelvan completos, más que suficiente tiempo para que se transformen en la versión del Ejército Mongol.

Roberts dijo que los Dodgers “realmente no están jugando nuestro mejor béisbol”, y tiene razón. No han superado a sus oponentes tanto como los han superado.

“No hemos estado en plena fuerza todo el año”, dijo Roberts. “Muchos equipos pueden decir lo mismo. Pero para nuestro crédito, nadie ha tenido excusas al respecto”.

Los Dodgers y los Gigantes estaban incluso en la clasificación el 13 de junio. Los Dodgers ganaron 13 de sus próximos 16 juegos. Los Gigantes perdieron 12 de sus próximos 16, su exitoso comercio por Rafael Devers sacudió la división, pero no de la manera que querían.

Desde mediados de mayo hasta mediados de junio, los Dodgers jugaron 26 juegos consecutivos contra equipos con récords ganadores, pero los Gigantes y los Padres no pudieron aprovechar eso. El equipo de Roberts salió de ese tramo en primer lugar y ha seguido aumentando su liderazgo de división desde entonces.

Lo que debería ser desconcertante para los Gigantes y Padres, así como para los Yankees y Mets de Nueva York, y cualquier otro aspirante a contendiente, es que los Dodgers han logrado distanciarse de la competencia sin parecer particularmente imponentes.

Su victoria sobre los Medias Blancas el martes por la noche marcó el raro juego en el que dominaron todos los aspectos del juego, con Yoshinobu Yamamoto renunciando a solo una carrera en siete entradas, la ofensiva anotó cuatro carreras en la primera entrada, Shohei Ohtani lanza su 30 ° Homer en el cuarto, y Jack Dreyer y Anthony Banda cada una de las cosas que se están lanzando en un alivio sin alivio.

Necesitan más juegos como este, pero no solo para ganar la división o asegurar un adiós de primera ronda en los playoffs. Los necesitan para crear el impulso requerido para hacer otro campeonato.

“Una cosa que he aprendido”, dijo Roberts, “es lo más importante es una vez que estás [in the playoffs]tienes que jugar tu mejor béisbol porque puede pasar cualquier cosa “.

Ohtani ha reanudado el lanzamiento, aunque en una capacidad limitada. Tanto se habla sobre cómo su regreso de montículo afectó su bateo, Ohtani todavía jonronó siete veces el mes pasado.

Los Dodgers no cuentan con Ohtani para hacer inicios de siete u ocho entradas en la postemporada, pero creen que podría contribuir con cuatro o cinco entradas a la vez sin comprometer su producción ofensiva.

Betts se mantuvo fuera de la alineación el martes, Roberts categorizando el día libre como “más un día mental”. Betts no ha encontrado mucho ritmo ofensivo esta temporada, pero su historial indica que está obligado a salir de su depresión.

“Es un tipo fácil de apostar”, dijo Roberts sobre el ocho veces All-Star.

Lo mismo podría decirse de Freeman.

Los Dodgers también recibieron noticias edificantes en el frente de la lesión.

Roki Sasaki jugó capturas el martes y fue registrado a 91 mph, una señal de que su temporada podría no haber terminado.

Snell y el relevista Blake Treinen lanzarán sesiones de práctica de bateo en vivo el miércoles, marcando su primera vez enfrentando a los bateadores desde que aterrizaron en la lista de lesionados. Un día después, Glasnow está programado para hacer lo que podría ser su inicio final de una tarea de rehabilitación de ligas menores, con los Dodgers con la esperanza de poder lanzar alrededor de 75 lanzamientos en cinco entradas. Si la gerencia continúa dudas si Snell o Glasnow estarán disponibles en octubre, siempre puede hacer un movimiento antes de la fecha límite de comercio del 31 de julio.

Como el equipo con el mejor récord en el béisbol, los Dodgers técnicamente no tienen a dónde ir sino deprimidos. En realidad, solo pueden mejorar desde aquí. Este es su piso. Cuando llegan los playoffs, deberían ser un mejor equipo de lo que son ahora.