Vea el Savannah Bananas Live este fin de semana festivo, a través de Roku

Los Savannah Bananas, el equipo que se volvió viral jugando una marca hilarante de béisbol, vendrán este domingo a un streamer cerca de usted.

¿Podría haber un fin de semana más emocionante del cuatro de julio, América? No. No, no podría haber.

Domingo a las 12:30 p.m. hora local, 3:30 pm Este, los plátanos tienen una revancha contra los bomberos, el equipo que jugaron en el estadio Anaheim a fines de mayo. Ese juego se convertirá en el Fenway Park de Boston, hogar de los Medias Rojas, y se transmitirá en vivo en el canal Roku.

“¡No podemos esperar para llevar el juego de ritmo rápido de Banana Ball a nuevos fanáticos en todo el país en Roku!” El propietario de Savannah Bananas, Jesse Cole, dijo en un comunicado de prensa. “¡Y es mejor que creas que tenemos algunas sorpresas para Fenway!”

Supongo que hay poca o ninguna razón, excepto tal vez no tener acceso a Internet, para esperar hasta que el CW haga su propia transmisión de los plátanos que interpretan a los Taxas Tailgaters el 27 de julio en Citizens Bank Park en Filadelfia.

“Banana Ball”, para aquellos que no tienen Tiktok, Instagram, Reels de Facebook, X o cualquier amigo del mundo real amante de los plátanos, incorpora humor, gimnasia, sincronización de labios y coreografía de danza ágil en un juego de béisbol de exhibición con reglas que definitivamente no coinciden con los de las grandes ligas de béisbol (aunque muchos de los jugadores tuvieron aspiraciones de MLB).

El Savannah Bananas, un club de béisbol de ligas menores, realizó su primera “gira mundial” este año, llevando su marca única de béisbol a varias ciudades de América.

Solo los plátanos entregan carreras para bebés, un árbitro bailando y los volteretas antes de que las bolas sean atrapadas en el jardín. No puedo conseguir eso en Oklahoma City. Además, los juegos se limitan a dos horas al máximo, algo que incluso el muy querido reloj de lanzamiento de MLB no puede entregar.

Este año, el equipo ha vendido 18 estadios de grandes ligas, más tres estadios de fútbol con capacidades de más de 70,000.

Los boletos generalmente están disponibles solo a través de una lotería, y la última vez que revisamos la lista de espera para esa lotería, duró más de 3 millones de nombres. Intenta unirte a él ahora y el sitio web de Bananas te dirá seguro, adelante, pero prepárate para sostener tus caballos hasta la próxima temporada, amigo. Los juegos de la temporada pasada obtuvieron un millón de fanáticos en total.

“Realmente no hay experiencia deportiva con la misma acción que un juego de Savannah Bananas”, dijo Joe Franzetta, jefe de la división deportiva de Roku Media, en el comunicado de prensa. “Esperamos usar el poder de nuestra plataforma para amplificar el juego directamente tanto al público acérrimo como a millones de nuevos fanáticos a punto de descubrir algo especial”.

Como el propietario Cole le dijo a The Times en 2022: “Siempre hemos sido muy claros sobre nuestro objetivo. Existimos para hacer que el béisbol sea divertido”.

La gente con un Roku TV o que transmiten a través de un dispositivo Roku debería ser bueno para la transmisión gratuita del domingo. El canal Roku también se puede acceder en línea en Therokuchannel.com y en dispositivos iOS y Android y varios y diversos televisores inteligentes.

Y recuerde establecer su DVR para registrar el CW el 27 de julio.

El ex compañero de informes de los tiempos Anthony de Leon contribuyó a este informe.