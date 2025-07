Preparados para establecer un récord para la popularidad del jugador y la producción de élite, los Dodgers tuvieron ocho finalistas para la alineación inicial de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de 2025 como votado por los fanáticos.

Los votantes tuvieron 48 horas para elegir entre los dos jugadores en cada posición que habían acumulado la mayor cantidad de votos durante el último mes en lo que MLB llamó la Fase 1. El bateador designado de los Dodgers, Shohei Ohtani, ya estaba en la alineación inicial porque lideró a los jugadores de NL en los votos de la Fase 1.

¿Quién en azul se uniría a él después de la fase 2?

MLB anunció a los ganadores el miércoles por la tarde, y el receptor de los Dodgers, Will Smith, y el primera base Freddie Freeman comenzarán junto con Ohtani. Los otros cinco finalistas de los Dodgers, el segunda base Tommy Edman, el campocorto Mookie Betts, el tercera base Max Muncy y los jardineros Teoscar Hernández y Andy Pages, fueron superados y no comenzaron.

El Registro de cinco jugadores iniciales Entendido por los Reds de Cincinnati de 1976, el Cincinnati Redlegs de 1956 y 1957, y los Yankees de Nueva York de 1939 siguen en pie. Los Dodgers se quedaron cortos, a pesar del grupo de finalistas.

Es el noveno puesto de All-Star para Freeman, que está bateando .308 con 21 dobles, y el tercero para Smith, quien lidera la NL con un promedio de bateo de .320 y porcentaje de .419 en base. Ambos jugadores tienen 10 jonrones.

Once Time All-Star Mike Trout fue el único jugador de los Angelinos entre los finalistas de la Liga Americana, y no terminó entre los tres mejores jardineros en la Fase 2. Mil Oaks High Product and Athletics Novato Jacob Wilson fue votado como el abridor de la Liga Americana, golpeando a Bobby Witt Jr.

Los finalistas no votaron, ya que los titulares no tienen garantía de hacer el juego All-Star como reserva. Los lanzadores y reservas para las listas de 32 hombres estarán determinados por un voto de los jugadores de MLB y la oficina del comisionado.

Las listas completas de 20 jugadores de posición y 12 lanzadores se anunciarán a las 2 pm PDT el domingo en ESPN. El Juego de Estrellas tendrá lugar el 15 de julio en Truist Park en Atlanta. Los gerentes Dave Roberts de los Dodgers y Aaron Boone de los Yankees no tienen voz en las selecciones.

Los equipos que contaban con cinco titulares incluyeron el Salón de la Fama y también jugadores menos conocidos.

Los Yankees ’39 tenían a los titulares de estrellas Joe DiMaggio, George Selkirk, Bill Dickey, Red Rolfe y Joe Gordon. Red Ruffing fue nombrado lanzador titular por el manager Joe McCarthy, convirtiendo a los Yankees del 39 en el único equipo con seis jugadores titulares.

El equipo más reciente en aterrizar a cinco titulares de estrellas fue los Cincinnati Reds ’76, conocidos como The Big Red Machine, dirigido por el futuro miembro del Salón de la Fama Johnny Bench y Joe Morgan. Pete Rose, Dave Concepción y George Foster también comenzaron.

Los Rojos se llamaron Redlegs de 1953 a 1959 debido a un período de intenso anticomunismo en los Estados Unidos para distanciarse del susto rojo, los Rojos cambiaron temporalmente su nombre.

Los fanáticos de Cincinnati amaban a su equipo con cualquier nombre, emitiendo un diluvio de votos de último minuto dos años seguidos que eventualmente intervención requerida del comisionado de MLB Ford Frick y causaron que MLB eliminara la votación de los fanáticos por más de una década.

Frick se mantuvo en la votación en el ’56 a pesar de las quejas de que se votaron cinco rojizos, diciendo: “Todos tuvieron la oportunidad de votar, por lo que no debería haber graznidos”.

Un año después, cambió su tono cuando la votación de último minuto, recuerde, todos los votos fueron escritos a mano y tabulados manualmente, dio como resultado una alineación de todos los rojos. Frick intervino rápidamente y reemplazó a tres rojizos con los futuros miembros del Salón de la Fama Stan Musial, Willie Mays y Hank Aaron.

Los fanáticos de Redlegs estaban indignados, algunos hicieron una efigie del comisionado y la llevaron a través de Cincinnati atado a un camión. La reacción de los jugadores fue más apagado, con el jardinero central de Redlegs, Gus Bell, diciendo: “No estoy exactamente quemado por ser reemplazado por Willie”.

Los Dodgers que terminaron en segundo lugar probablemente tendrán poca disputa con los resultados. Los jugadores que los superaron en la votación están teniendo excelentes temporadas: tercera base Manny Machadocampocorto Francisco Lindorsegunda base Ketel Marte y jardineros Ronald Acuña Jr., Kyle Tucker y producto de Harvard-Westlake High Pete Crow-Armstrong.

Yoshinobu Yamamoto (8-6, 2.51 promedio ganado) de los Dodgers es un candidato fuerte para hacer el equipo de lanzadores de la NL. Al menos un jugador de los Angelinos debe ser elegido como reserva o lanzador, y el asentimiento podría ir a Trout, que tiene 13 jonrones pero está bateando .230.

Otras posibilidades para los ángeles resurgentes son el receptor Logan O’Hoppe (17 jonrones), campocorto Zach Neto (12 jonrones, 2.7 guerra de 2,7 del equipo), jardinero Jo Adell (18 jonrones, 44 carreras bateadas) y lanzador titular Yusei Kikuchi (2.79 era en 96.2 entradas).

Alineaciones iniciales de MLB All-Star

Liga Nacional

C: Will Smith, Dodgers

1B: Freddie Freeman, Dodgers

2B: Ketel Marte, Diamondbacks

SS: Francisco Lindor, Mets

3B: Manny Machado, Padres

De: Pete Crow-Armstrong, Cachorros

De: Kyle Tucker, Cachorros

De: Ronald Acuña Jr., Bravos de Atlanta

DH: Shohei Ohtani, Dodgers

Liga americana

C: Cal Raleigh, Marineros

1B: Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays

2B: Gleyber Torres, Tigres

SS: Jacob Wilson, Atletismo

3B: José Ramírez, Guardianes

De: Aaron Judge, Yankees

De: Riley Greene, Tigres

De: Javier Báez, Tigres

DH: Ryan O’Hearn, Orioles