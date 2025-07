Todos a bordo del tren Hype de Cal Raleigh: la leyenda de Big Dumper crece con el jonrón Derby Win

El resto del mundo del béisbol se ha subido a bordo del tren exagerado de Cal Raleigh, como se hizo obvio el lunes cuando los jugadores All-Star y los medios nacionales de la MLB expresaron su fascinación y asombro sobre la temporada que está teniendo hasta ahora.

La mayor parte de la charla que rodea a Raleigh se centró comprensiblemente en su temporada histórica en el plato. Con sus 38 jonrones líderes de la MLB y 82 carreras impulsadas a través de sus primeros 96 juegos de la temporada, el Monster Year de Raleigh tiene personas en todo el mundo del béisbol hablando, y los otros All-Stars estaban ansiosos por echar un vistazo a la superestrella de los Marineros, que se convirtió en el primer receptor en ganar el derroby del jonrón.

Como Raleigh Entré en el edificiofue recibido por apretones de manos de una línea de jugadores que incluía a los ex marineros de Marineros, Edwin Díaz y el campocorto de los Rojos, Elly de La Cruz. Luego recibió abrazos de los ex compañeros de equipo Robbie Ray y Eugenio Suàrez, quienes miraron hacia el cielo y dijo: “Hazme como Cal, por favor. Quiero ser como Cal, por favor. Quiero golpear a todos esos jonrones”.

Pero hasta ahora no ha habido nadie como Cal, ya que Greg Amsinger de MLB Network declaró que si Raleigh ganara el Derby de jonrones, limitaría la mejor primera mitad en la historia de MLB debido a que Raleigh es un receptor.

El ex marinero Harold Reynolds estaba dispuesto a ir un paso más allá.

“Ni siquiera creo que necesite ganar el Derby”, dijo Reynolds. “Esta puede ser la mejor primera mitad que hemos visto, porque es un receptor. Los números de Aaron Judge siempre hablarán, así que Griffey.

La increíble actuación de Raleigh tiene incluso leyendas de béisbol emocionadas de ver qué viene después.

Durante la disponibilidad de medios de jugadores el lunes, el lanzador de los Dodgers, Clayton Kershaw, dijo el nombre de Raleigh cuando la reportera de MLB Network, Lauren Shehadi, estaba con ansias ver en el derby de jonrón, lo que provocó una sonrisa del All-Star Catcher de los Marineros.

“Ese tipo es una leyenda”, dijo Raleigh. “Para que él diga que es genial”.

Esa emoción solo aumentó cuando Raleigh dio la noticia de que jugará para el Equipo de EE. UU. En el World Baseball Classic del próximo año.

“Es como el sueño de todos los niños, ¿verdad?” Dijo Raleigh. “Quiero decir, creces viendo ‘Milagro’ y todo y entiendes el ‘USA’ en tu pecho, es como un sueño, ir a jugar para tu país”.

Está a punto de cumplir 16 años, podría obtener un automóvil “. Cal Raleigh podría tener algo especial para su hermano después de ganar el derby de recursos humanos 🚘 pic.twitter.com/j1sw0yp4wp – SportsCenter (@SportsCenter) 15 de julio de 2025

Cuando el Derby finalmente comenzó varias horas después, las cosas tuvieron un comienzo fuerte y enérgico cuando el anfitrión de ESPN Pat McAfee presentó a los participantes del evento. Siempre llena de intensidad vocal, McAfee presentó a Raleigh bromando una oración que se refiere a los cuartos traseros de Raleigh a la noche de Georgia.

“Un hombre que está haciendo algo que ningún receptor ha hecho alguna vez en la historia del deporte”, dijo McAfee a la multitud de Park Truist. “Con el más gordo (trasero) en todos los deportes profesionales … Damas y caballeros, Big Dumper. Cal Raleigh”.

Una vez que Raleigh llegó al plato, los anfitriones de ESPN Karl Ravech, Todd Frazier y Eduardo Pérez hablaron extensamente sobre la situación de la familia Raleigh en el Derby, ya que el padre de Raleigh, Todd, era su lanzador, y su hermano menor, Todd Jr., atrapó las pocas bolas que no se estrellaron en la noche.

Reaccionaron con emoción cuando Raleigh cambió del lado izquierdo al lado derecho de la placa a mitad de la ronda, reflejando lo que hizo el receptor de Orioles Adley Rutschman hace dos años en el Derby de jonrones en T-Mobile Park.

Tampoco pudieron evitar compararlo con quizás el mejor golpe de cambio de todos los tiempos.

“Mickey Mantle posee el récord de la mayoría de los jonrones de un bateador de interruptores, eso es 54”, dijo Ravech. “Este tipo aquí tiene tanto en la mira, con 38”.

Raleigh bateó 17 en la primera ronda, con su distancia más larga llegando a 470.61 pies empujándolo hacia la segunda ronda pasando el toletero de atletismo Brent Rooker por solo una fracción de pulgada.

Luego alcanzó 19 en la segunda ronda, avanzando a las finales después de que Pittsburgh Slugger Oneil Cruz logró solo 13 en respuesta.

Raleigh se clubó 18 en la ronda final. Después de tomar un descanso después de su 15º, Frazier se sorprendió por la tranquilidad con la que Raleigh envió a Homers a las gradas.

“No me digas que no hay resistencia en el Big Dumper”, dijo Frazier. “Es fácil allí y no está usando todas sus fuerzas. Los fanáticos de Mariner lo están disfrutando, y hay una razón por la que tiene 38 (jonrones)”.

Una vez que Junior Caminero se quedó corto en la ronda final, Raleigh, sus compañeros de equipo de los Marineros, y su padre y su hermano sonreblaron ampliamente y celebrados como un sueño de la infancia se hizo realidad para el Slugger de los Marineros.

“Un asunto familiar aquí en Truist Park esta noche”, dijo Ravech. “Papá y sus dos hijos se van con un título. Eso fue increíble”.

Después de decir las palabras “Soy el jonrón Derby Champ” cuando era niño, Raleigh finalmente tuvo la oportunidad de decirlas de verdad. Con su increíble primera mitad limitada por un campeonato de Derby de jonrón, está teniendo una temporada que se compara con algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos.

“Ver Cal ganar el derby de recursos humanos con su padre, su hermano y sus compañeros de equipo muestran al mundo exactamente quién es: un competidor de clase mundial que no ha olvidado de dónde vino y es amado por sus compañeros de equipo”, el gerente general de los Marineros, Andy McKay, publicó en X. “Felicidades a Cal y la familia Raleigh. Agradecido de que seas un marinero”.

Todd Jr., quien Raleigh sugirió que podría obtener un automóvil para su próximo cumpleaños número 16 como recompensa por sus esfuerzos de Hype Man durante el Derby, tuvo una respuesta sucinta y adecuada cuando el reportero de ESPN Jeff Passan le pidió lo que vio de su hermano mayor el lunes desde su lugar detrás de su lugar.

“Grandeza.”