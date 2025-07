Battery Atlanta: Siguiente frente en guerra entre los propietarios de la MLB, jugadores

En 2021, el columnista del Times Bill Plaschke incurrió La ira de Atlanta Al blasfemar el distrito de entretenimiento que rodea el estadio de los Bravos como un “centro comercial estéril”. El distrito, llamado la batería, prefiere el gran descriptor de “El destino de estilo de vida preeminente del Sur”.

Demos un paseo por la batería, para que pueda entender por qué podría convertirse en uno de los puntos de inflamación en la próxima guerra santa entre propietarios y jugadores.

Si deja el estadio a través de las puertas de campo derecho, está en la batería. Verás una plaza frente a ti, y a tu alrededor se ubica para montar un toro mecánico, ir a bolos, navegar por una sala de escape o tomar un concierto.

Puedes comer, beber, comprar, bailar, quedarte en un hotel. Puedes vivir aquí, en apartamentos sobre los escaparates. Puede trabajar aquí, en torres de oficinas que albergan gigantes corporativos.

“Para crear un entorno en el que pueda pasar ocho, nueve horas en la batería y el campo, y aún así que tiene que tener todo el tiempo en el mundo, creo que han hecho un trabajo maravilloso para construir este lugar”, dijo Freddie Freeman, la primera base de los Braves, Freddie Freeman.

Truist Park, hogar de los Bravos de Atlanta, es parte de la batería, un área de uso mixto diseñado para ser rentable para el equipo mucho más allá de la temporada de MLB.

Los Bravos construyeron todo esto, no solo para atraer a los fanáticos que lleguen temprano y permanezcan hasta tarde en los días de juego, sino para ganar dinero con la propiedad 365 días al año en lugar de 81. En ese frente, es un éxito espectacular: nueve millones de personas vienen aquí cada año, y los Bravos generaron $ 67 millones en ingresos de la batería el año pasado.

Esto, según los funcionarios de las Grandes Ligas, es la plantilla para el equipo moderno. Los Angelinos habían planeado un pueblo de estadio dos veces más grande que la batería. Imagine lo que los Dodgers podrían construir y cuántos ingresos podrían generar, en la propiedad dos veces más grande que el sitio del estadio Angel.

Y, hablando de ingresos, Rob Manfred tiene algo que le gusta decirle a los jugadores al respecto. El comisionado de la MLB habló en el Día de los Inversores de los Bravos el mes pasado y dijo que les dice a los jugadores que su parte de los ingresos del deporte ha disminuido del 63% en 2002 al 47% en la actualidad.

El béisbol es el único deporte importante en Estados Unidos sin un sistema de tope salarial, en el que los propietarios aceptan gastar un porcentaje designado de ingresos en los salarios de los jugadores.

“Si hubiéramos hecho un trato hace 10 años para compartir 50-50, habrías ganado $ 2.5 mil millones más de lo que hiciste”, dijo Manfred, dijo a los jugadores, en comentarios primero Reportado por Sports Business Journal.

Los jugadores y su unión pusieron sus ojos colectivos ante esos comentarios. No es ningún secreto que muchos propietarios quieren un límite salarial y la certeza de costos que viene con él.

“Es todo táctico”, dijo Will Smith, el receptor de la estrella de los Dodgers. “Todo es cosas de negociación temprana”.

El jardinero All-Star de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll,: “Los propietarios no quieren poner dinero en nuestros bolsillos. Para que enfaticen cómo necesitamos tanto esto, hay una razón para eso”.

Tony Clark, director ejecutivo del sindicato, dijo que los números de ingresos que comparte la liga con el sindicato no son consistentes con las declaraciones de Manfred. Y, cuando considera un porcentaje de ingresos, debe definir lo que cuenta como ingresos: ¿qué entra en el grupo para compartir con los jugadores?

Tony Clark, director ejecutivo de la Unión de Jugadores de MLB. (Brynn Anderson / Associated Press)

Así que volvamos a la batería y a las oportunidades de ingresos que tales aldeas de estadio crean para los equipos.

Un informe publicado en abril por Klutch Sports, la agencia con sede en Los Ángeles, calificó a tales aldeas “el motor de crecimiento de $ 100+ mil millones de la industria deportiva”, particularmente a medida que disminuye los ingresos de los medios. Dentro del lanzamiento de los propietarios de equipos: esas aldeas “generan retornos financieros atractivos que están fuera de los requisitos de expectación por ingresos de la liga”.

Traducción: puedes hacer todos estos millones sin compartir nada de eso con los jugadores.

Los Bravos se están construyendo aquí porque el equipo juega aquí. Ese es el nuevo problema que se avecina sobre la próxima ronda de negociación colectiva: si un equipo se construye alrededor de su estadio, ¿deberían compartirse esos ingresos con los jugadores?

“Oh sí”, dijo el bateador designado de Athletics All-Star Brent Rooker. “Los ingresos son cualquier dólar que los equipos aporten que en última instancia podrían cambiar y usarse para poner un mejor producto en el campo. Tiene que incluir boletos, TV, concesiones, todas las cosas en todo el estadio. Tiene que incluir todo”.

¿El dinero es un equipo que gana al alquilar espacio de oficina fuera del estadio de béisbol realmente relevante para el equipo?

Esto es lo que el presidente y presidente ejecutivo de Braves, Derek Schiller le dijo a ESPN Acerca de la batería: “Tienes otro conjunto de ingresos del desarrollo inmobiliario que luego se pueden implementar para el equipo de béisbol”.

Le pregunté a Clark si, si las negociaciones recurren a la posibilidad de compartir los ingresos en la línea que se discutió Manfred, el dinero de las aldeas de estadio debe ser parte de la conversación.

“Sí”, dijo Clark.

Se negó a elaborar. Comprenda esto sobre Clark: puede archivar una pregunta de sí o no en un monólogo de 45 segundos sin responder que sí o no. Que diría un claro “sí” y nada más no deja dudas sobre su posición.

Si los jugadores solicitan que los propietarios compartan ingresos de tales aldeas de estadio, la respuesta sería predecible: primero, compartimos los ingresos del béisbol de las operaciones de béisbol, y los desarrollos inmobiliarios no son operaciones de béisbol. En segundo lugar, si desea compartir los ingresos, también puede compartir el riesgo, ayudando a financiar la construcción de la aldea de estadio, por ejemplo, o asumiendo algunas de las pérdidas cuando un inquilino deja su contrato de arrendamiento y deja escaparates o edificios de oficinas desocupados.

Carroll dijo: “Creo que esa es una conversación que no tendrá que suceder, porque no llegará a ese punto. Un límite salarial no es un estrecho desde la perspectiva del sindicato”.

Disfruta del Juego de Estrellas el martes, porque este verano es uno de la paz relativa. El acuerdo de negociación colectiva expira después de la próxima temporada, lo que significa que la retórica entre jugadores y propietarios debería volar esta vez el próximo año. Si los propietarios insisten en empujar un límite salarial, seguramente se seguiría un bloqueo.

Y, si los propietarios impulsan el intercambio de ingresos, la batería podría proporcionar el impulso para el retroceso de los jugadores.