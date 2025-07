La temporada mágica de Cal Raleigh continúa con Derby Win: “Es un sueño hecho realidad”

ATLANTA – El receptor de los Marineros, Cal Raleigh, cuyo total de jonrones ha sido la charla de Major League Baseball, tuvo un aumento de poder cuando más importaba en la primera ronda del Derby de jonrones, lo que lo llevó al campeonato el lunes por la noche.

Después de sobrevivir a una oportunidad real de ser noqueado en la primera ronda, Raleigh navegó a través de las semifinales y derrotó al Junior Caminero de Tampa Bay en la final, 18 jonrones a 15, ganando el cinturón de campeonato y $ 1 millón.

Raleigh se unió a Ken Griffey Jr. (1994, 1998, 1999) como el único jugador de los Marineros en ganar el Derby de jonrón. También es el único receptor y bateador de interruptores en ganar el derby.

“Esto es simplemente surrealista”, dijo Raleigh, quien fue lanzado por su padre Todd, el ex entrenador de béisbol de la Universidad de Tennessee y la Universidad de Carolina occidental, con su hermano de 15 años, Todd Jr., haciendo la captura. “No crees que lo vas a ganar. No crees que te inviten alguna vez. Y luego te invitan, y el hecho de que lo ganes con tu familia, es súper especial”.

El título no hubiera sido posible si no hubiera sido por los heroicos tardíos de Raleigh en la primera ronda.

Enfrentando la eliminación con un out en la ronda de bonos, golpeó a dos jonrones rectos para atar a Brent Rooker of the Athletics para el cuarto lugar con 17. Raleigh avanzó a las semifinales a aproximadamente una pulgada en un desempate, que fue determinado por el más lejano de Homer.

El más lejano de Raleigh fue de 470.6 pies. El más alejado de Rooker fue 470.5.

“Punto uno … Dios mío, eso está cerca”, dijo Raleigh. “Quiero decir que es una locura. A una pulgada de distancia, y ni siquiera estoy en el Final Four, lo cual es increíble. Así que supongo que tuve suerte allí. Fue una galleta extra”.

Raleigh se enfrentó a Oneil Cruz de Pittsburgh, la mejor sembración de la ronda de apertura, en las semifinales y hizo un espectáculo. Al alcanzar la mano zurda, Raleigh tuvo 16 jonrones en dos minutos, luego agregó tres más en la ronda de bonos.

Cruz lanzó una buena pelea, golpeando 13, pero no fue suficiente.

En la primera semifinal, Byron Buxton de Minnesota bateó siete jonrones, y Caminero se detuvo cuando llegó a ocho, lo suficientemente bueno como para avanzar a las finales.

Raleigh tiene un récord de 38 jonrones récord de la American League en el All-Star Break y está en ritmo para llegar a 64 esta temporada. Esta fue otra noche especial para él y su familia.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo Todd Raleigh. “Cualquiera que haya jugado béisbol cuando un niño sueña con cosas como esta. Soñé con eso. Soñó con eso. Y cuando eres padre, miras las cosas de manera un poco diferente, ¿verdad? Porque quieres que tus hijos sean felices”.

Cal acreditó a Todd Jr. por alentarlo desde detrás del plato.

“Honestamente, me estaba promocionando. Me estaba despidiendo todo el tiempo”, dijo Raleigh sobre su hermano en la transmisión. “Golpeé uno bien, y él estaría como ‘Vamos’, y, no sé, me puse en marcha … por eso obtuve buenas chorros a través del Derby”.

Raleigh, el séptimo bateador de la noche, conectó ocho jonrones zurdos antes de llamar a un tiempo de espera con 1:22 restantes en la ronda de apertura de tres minutos. Luego cambió a la derecha y golpeó siete más.

Necesitando al menos dos en la ronda de bonos para tener la oportunidad de avanzar, volvió a zurdos e hizo dos salidas directas antes de aplastar dos bolas que lo llevaron a la competencia.

Raleigh se quedó con el lado izquierdo en las semifinales y las finales.

“Tuve la suerte de llegar a la próxima ronda y estaba ranurando un poco más zurdo”, dijo Raleigh. “Así que estamos como, ya que tenemos la oportunidad de ganar, bien podríamos seguir con un lado que funciona un poco mejor”.

James Wood de los Nacionales de Washington abrió la competencia, llegando a 16 jonrones.

Mejoró desde allí. Rooker siguió con 17, y Caminero luego lo superó con 21.

Cruz igualó a Caminero con 21, con cinco de sus jonrones yendo al menos 483 pies, con uno superior de 513, el más lejano de la noche.

Buxton, bateando quinto en la primera ronda, tuvo 20 jonrones, eliminando la madera. Jazz Chisolm Jr. de los Yankees siguió a Buxton, y luchó poderosamente, golpeando tres.

Matt Olson de Atlanta, golpeando el último en la primera ronda, tuvo la oportunidad de eliminar a Raleigh y Rooker, pero terminó con 15.

Aproximadamente una hora después, el título fue de Raleigh.

“Espero poder inspirar a algunos futuros receptores, futuros éxitos de interruptores. Tengo que dar crédito a este tipo aquí”, dijo Raleigh, refiriéndose a su padre. “Él es el que me hizo ambos”.

Cuando Cal Raleigh dice que tiene recuerdos de la infancia que sueñan con crecer y competir en el derby de jonrones, realmente lo quiere decir. 📽️ ⚾️ Video Evidence alrededor de hace 20 años, cuando Cal solo tenía 8 años (compartido a través de su padre, Todd, quien le lanzará en Atlanta): pic.twitter.com/abtkaxvc6q – Daniel Kramer (@dkramer_) 7 de julio de 2025

Notas

Hubo un cambio tardío en la alineación de los participantes como Atlanta Ronald Acuña Jr. abandonó y fue reemplazado por Olson.