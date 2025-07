El corredor de maratón más antiguo del mundo muere en un atropello a 114

Fauja Singh, portadora de antorchas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el corredor de maratón más antiguo del mundo, murió el lunes en un atropello, según la policía en el estado indio noroeste de Punjab. Él tenía 114 años.

Nacido en India en 1911, Singh vivió gran parte de su vida en Londres. El 13 de octubre de 2011, en Toronto, estableció una oleada de registros de grupos de edad mundiales en una reunión establecida especialmente para él, la Asociación de Masters de Ontario Fauja Singh Invitational.

Singh, apodado el “Tornado Turbaned”, corrió los 100 metros en 23.14, 200 metros en 52.23, 400 metros en 2: 13.48, 800 metros en 5: 32.18, 1500 metros en 11: 27.81, una milla en 11: 53.45, 3000 metros en 24: 52.47 y 5000 metros en 49: 57.39. Tenía 100 años.

“Descansó entre los eventos sentados y tomando algunos sorbos de té”, funcionó de Ontario Masters Doug Smith le dijo al New York Times en 2017. “En realidad estaba corriendo, ambos pies del suelo.

“Fue el logro más sorprendente”.

Singh se convirtió en el primer centenario en terminar un maratón tres días después, completando el maratón frente al mar de Toronto en 8 horas, 11 minutos y 6 segundos. No comenzó la carrera hasta 14 minutos después del arma inicial debido a la congestión de los corredores, por lo que su tiempo oficial fue 8:25:17.

Guinness World Records no reconocería la hazaña porque Singh no tenía un certificado de nacimiento. India no mantuvo registros oficiales de nacimiento cuando nació en 1911. La fecha de nacimiento de su pasaporte fue el 1 de abril de 1911.

Un sikh de Punjabi, Singh, se mudó a Londres en 1992 para vivir con un hijo adulto después de que su esposa, Gian Kaur, un hijo y una hija murieron. Él Tomó correr Dos años más tarde para aliviar su dolor después de la muerte de su quinto hijo, Kuldip.

“Los aldeanos le dirían a uno de sus hijos que lo llevara al Reino Unido porque seguiría visitando el terreno de cremación y se sentaría allí durante horas”, su biógrafo, Khushwant Singh, le dijo a NDTV.

Correr pronto se convirtió en su pasión. Fácilmente identificado por su larga barba blanca y su turbante sij naranja, Singh fue honrado con una carta de la reina Isabel II de Inglaterra cuando cumplió 100 años y fue objeto de una biografía lanzada en la Cámara de los Lores.

En total, Singh completó nueve maratones y corrió su última carrera competitiva en febrero de 2013 cuando tenía 101 años, terminando una carrera de 10k en Hong Kong en 1 hora 32 minutos y 28 segundos.

Singh regresó a la India durante la pandemia y fue atropellado por un automóvil el lunes mientras caminaba diariamente en su pueblo natal de Beas Pind. Murió en un hospital, dijo su ex entrenador Harmander Singh al New York Times.

“Siempre le diríamos que alguien de su edad corriendo en India siempre corre el riesgo de ser golpeado dado lo imprudente que es la conducción aquí”, dijo Khushwant Singh. “Esto es lo que finalmente sucedió, desafortunadamente”, ”