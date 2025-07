En medio de un año resurgente y empuje por el título de bateo, Will Smith sin ser otros “se pasa por alto”

La jerarquía de las estrellas era obvia incluso en los arreglos de la mesa.

En un evento del Día de los Medios del Juego de Estrellas el lunes en el Teatro Roxy Coca-Cola en Atlanta, los cinco representantes de los Dodgers estaban en la misma área del gran lugar.

En la primera fila, disfrutar de grandes focos cerca de una etapa elevada, Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Clayton Kershaw se colocaron al frente y al centro, que se esperaba atraer a tantos reporteros que se alinearon en el perímetro de sus podios.

Varios pies detrás de ellos, en las sombras de un balcón, se sentaron a Will Smith y Yoshinobu Yamamoto.

Una lista A obvia, seguida de un grupo B claro.

E incluso entonces, donde el contingente de los medios de comunicación de Yamamoto estiró varias filas de profundidad, Smith rara vez se hinchó más allá de algunas personas.

Fue un tercer tiempo All-Star, titular de la Liga Nacional y contendiente al título de bateo, una vez más relegado a los antecedentes de la conciencia pública del deporte.

“Él está allí en cuanto a ser pasado por alto”, dijo el gerente de los Dodgers y el patrón de estrellas de la Liga Nacional Dave Roberts sobre su siempre presente pero fácilmente olvidado en el respaldo. “Sabes lo que vas a obtener, pero probablemente no lo aprecias tanto como deberías”.

Apreciado, Smith no ha sido este año. No completamente, al menos.

Al ingresar al All-Star Break, el Slugger de 30 años es un líder distante en la carrera de bateo de la Liga Nacional, luciendo una marca de .323 que supera al próximo bateador calificado más cercano (su compañero de equipo recientemente caído, Freeman) por 26 puntos.

Smith también tiene 12 jonrones, 46 carreras por alto

Según la métrica WRC+ que abarca Fangraphs, solo la superestrella de los Yankees, la jueza Aaron y el receptor de los Marineros, Cal Raleigh, han sido bateadores más productivos esta temporada.

Y lo ha hecho todo mientras pasaba un personal de lanzadores de los Dodgers golpeados, ayudando a mantener al equipo sobre la NL West a pesar de haber usado 35 brazos diferentes en la primera mitad del año.

“Para que él salga, atrapando a estos muchachos, teniendo a su equipo en primer lugar, y luego está bateando .325, no creo que la gente esté prestando atención a eso”, dijo Freeman el lunes, mirando a un bosque de reporteros para echar un vistazo a Smith sobre su hombro. “La gente va a sintonizar con el Juego de las Estrellas, lanzarán sus números en la televisión y serán como, ‘Whoa, esa es una muy buena temporada'”.

Pero para tan bien como Smith ha jugado, el veterano de siete años permanece algo oscurecido del centro de atención público.

Él es, como dice Roberts en broma, la más “vainilla” de la colección de talento de atención del equipo. No tiene aspectos destacados asombrosos como Ohtani. No tiene un momento exclusivo de la Serie Mundial como Freeman. No se destaca en una nueva posición como Mookie Betts. E incluso cuando los periodistas lo invaden alrededor del estadio de béisbol, por lo general, es para hacer preguntas sobre el trío japonés de la estrella de los Dodgers de Ohtani, Yamamoto y Roki Sasaki.

“Honestamente, realmente no me importa”, dijo el lunes. “Eso nunca ha sido importante para mí. Siendo ‘el tipo’ o no, nada de eso. Me presento, juego béisbol todos los días, trato de ayudar al equipo a ganar, tratar de ser un buen compañero de equipo, tratar de liderar a los lanzadores y finalmente trato de ganar una Serie Mundial todos los años. Eso es lo que es importante para mí”.

Este año, Smith fue votado como titular de estrellas por primera vez por los fanáticos. Pero, ni siquiera es el receptor más comentado en las festividades de esta semana en Atlanta, eclipsado nuevamente por Raleigh y sus 38 jonrones de la primera mitad, lo que hace que el Slugger se conozca cariñosamente como “Big Dumper”, que también ganó el jonrón Derby el lunes por la noche, el mejor receptor actual en el béisbol de los ojos de muchos de los ojos.

“Will siempre está realmente bajo el radar, por cualquier razón”, dijo Kershaw. “Ha sido increíble para nosotros, en una posición realmente importante y muy exigente”.

Para Smith, la verdadera alegría de este año simplemente ha sido su salud.

Hace dos años, cayó poderosamente en la segunda mitad de 2023 (terminando el año con un OPS de .797) mientras luchaba contra una costilla rota que había sufrido ese abril. Esta primavera, Roberts reveló que la actuación decepcionante de Smith en 2024 (cuando publicó más mínimos de carrera con un promedio de .248 y OPS de .760) fue obstaculizada por una lesión en el tobillo que nuevamente afectó su rendimiento de la segunda mitad.

“En los últimos dos años, tuve algunas, no cosas importantes, sino algunas lesiones difíciles”, dijo Smith. “Pero esa es mi decisión de jugar a través de ellos”.

Ahora, sin embargo, ha vuelto a su plena capacidad física, lo que le permite trabajar con los recuentos (tiene casi tantas caminatas, 45, como ponches, 55), castigan las bolas rápidas (un lanzamiento que luchó contra los últimos dos años) y mantiene la producción más consistente de cualquier bateador en la línea de gigantes de los Dodgers.

“Siento que tengo una muy buena comprensión de mi swing en este momento”, dijo Smith. “Es una temporada larga, va y viene. Pero por cualquier razón este año, he podido mantenerlo más de lo que no lo he hecho. Así que eso ha sido divertido. También le acredite a los entrenadores de bateo por mantenerme en ese lugar. Solo tengo una muy buena comprensión de lo que estoy haciendo allí”.

En su manera típicamente modesta, Smith evitó una pregunta sobre sus posibilidades de ganar el título de bateo, algo que ningún receptor ha hecho desde Buster Posey en 2012.

“Nunca he sido uno para perseguir premios ni nada”, dijo. “Creo que cuando haces eso, probablemente no salga a tu manera, presionas demasiado [on yourself]. Así que solo tratando de tener un buen turno al tiempo a la vez, ayude al equipo a ganar ese día ”.

A su ritmo actual, podría ser un destinatario de los votos de MVP por primera vez en su carrera también, aunque la gestión cuidadosa de los Dodgers de su tiempo de juego lo ha dejado en el noveno lugar en la Liga Nacional en las victorias anteriores a este punto, según Fangraphs.

“Lo que está haciendo es Buster Posey-ish, Joe Mauer-ish”, dijo Freeman, citando el único otro siglo este siglo con un título de bateo (Mauer ganó tres con Minnesota a fines de la década de 2000). “Cuando estás liderando la liga en batear y te estás atrapando, es realmente difícil de hacer. Estás llamando a juegos. Es casi como si estuvieran más preocupados por poner un cero que por golpear”.

Con el tiempo, Freeman cree que la calificación Q de Smith continuará aumentando, especialmente si sigue replicando el tipo de números que ha publicado esta temporada.

“Creo que solo toma un par de veces [being here at the All-Star Game]”, Dijo Freeman.” Todos sabemos en Los Ángeles lo especial que es. Obviamente, la oficina principal lo extendió 10 años. Entonces, con suerte ahora que está comenzando en el Juego de las Estrellas, obtendrá ese reconocimiento nacional “.

Pero incluso si no lo hace, apenas parece estar molesto por su estado de segundo nivel (y, el lunes, segunda fila).

“Creo que ha resuelto no tener que estar a la vanguardia”, dijo Roberts. “Nunca se autopromota. No necesita notoriedad ni atención. Solo quiere ganar. Algunos jugadores prosperan en llamar la atención. Ciertamente no es uno de esos tipos”.