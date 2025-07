Cómo Seahawks QB Sam Darnold se acumula durante la ‘temporada de listas’ | Análisis

El período entre el final de los programas de temporada baja de la NFL y el comienzo del campamento de entrenamiento es cada vez más referido por algunos como “temporada de listas”.

Sin nada de destacar en la NFL durante aproximadamente seis semanas, las únicas seis semanas del año en que ese es el caso, aquellos que cubren la liga llenan el vacío de noticias con rankings, listas, predicciones y proyecciones interminables sobre la próxima temporada.

Este año, la “temporada de listas” ha dejado aún más claro que el mariscal de campo del microscopio New Seahawks, Sam Darnold, se encuentra bajo para demostrar que su temporada de 2024 con Minnesota no fue una casualidad, y que Seattle hizo el movimiento correcto para firmarlo para reemplazar al intercambiado Geno Smith.

A pesar de pasar gran parte de la temporada pasada considerada como un candidato legítimo de MVP de la NFL, terminando 10 10th En la votación: Darnold no se ha mencionado a menudo cuando se trata de clasificar a los mejores QB en la liga que ingresa a 2025.

Tal vez la omisión más notable llegó esta semana cuando ESPN publicó su clasificación anual de los 10 mejores QB de la NFL que ingresan a la temporada en función de un voto de lo que dijo fue un voto de “ejecutivos, entrenadores y exploradores”.

Darnold no solo no estaba entre los 10 primeros, no fue uno de los dos mencionados como mención de honor o entre los otros seis votos que reciben. Es decir, no está en el top 18, al menos.

La clasificación de ESPN generalmente se considera que tiene tanta sustancia como cualquier lista podría tener debido a su metodología.

Como se indicó en la historia: “Los votantes nos dieron sus 10 mejores jugadores en un puesto, luego compilamos los resultados y los candidatos clasificados en función del número de votos de los 10 mejores, promedio compuesto y docenas de entrevistas, con la ayuda de investigación y estudio de cine de ESPN NFL Matt Bowen. En total, más de 70 votantes presentó una bola de votación en al menos una posición y en muchas casos todas las posiciones.

Para reiterar, ninguno de esos votantes de “más de 70” siente que Darnold es uno de los 10 QB principales que ingresan a la temporada.

¿Tampoco recibir votos?

Ex Seahawks QBS Smith y Russell Wilson, ahora con los Gigantes.

Tal vez los fanáticos de los Seahawks pueden tomar algo de corazón en la omisión de Smith, que podría verse como observadores de la liga que acuerdan que Seattle tomó la decisión correcta para que el largo plazo no firme a Smith (que cumple 35 años en octubre) a una extensión de contrato con un valor de $ 40 millones o más por año, que es lo que habría tomado para mantenerlo.

Los Seahawks intercambiaron a Smith a los Raiders por una selección de tercera ronda (que usaron en el QB de Alabama Jalen Milroe) y firmaron a Darnold (que cumplió 28 años en junio) a un contrato de tres años por valor de hasta $ 100.5 millones, pero estructurados para que los Seahawks pudieran salir después de solo una temporada y pagarle $ 37.5 millones.

Dicho de otra manera, el límite de $ 40 millones de Smith este año ocupa el sexto lugar de esta temporada entre los QB de la NFL, mientras que los $ 13.4 millones de Darnold son 20th.

Los únicos números que importan una vez que se convierte en septiembre son victorias y pérdidas en el campo y no el espacio de la tapa ganada en las hojas propagadas.

Una clasificación de julio basada en los votos de entrenadores anónimos, ejecutivos y exploradores, por supuesto, tampoco importa una vez que llegue a septiembre.

Aún así, aquellos que tienen grandes esperanzas para los Seahawks no pueden estar calmados por las dudas que quedan sobre Darnold.

Es justo que los observadores cuestionen si la temporada 2024 de Darnold (que presentó una tasa de 35 a 12 TD a Interception) es suficiente para compensar las luchas de antes en su carrera y estamparlo como un QB de top-10 seguros todavía.

Pero podrían haberse planteado algunas cejas de que cualquier otro QB inicial en el NFC West obtuvo al menos un voto mientras que Darnold no lo hizo, o que Bo Nix de Denver también votó mientras Darnold no lo hizo.

Las clasificaciones de ESPN solo detallaron las razones por las cuales se clasificaron los QB y no por qué algunos no estaban, por lo que no se dio razonamiento para la omisión de Darnold.

A medida que otras vistas previas de la temporada comienzan a publicarse en libros, revistas y sitios web, algunas de las razones por las cuales las dudas permanecen sobre Darnold se dicen claramente.

Darnold lanzó 63 touchdowns y 56 intercepciones en 56 inicios de carrera de 2018-23 antes de ir 35 y 12 en 17 aperturas la temporada pasada.

Tampoco ha completado más del 61.9% de los pases en cualquier temporada antes de completar el 66.2% el año pasado.

Darold memorablemente fue despedido 11 veces mientras lanzaba solo un TD con una intercepción en sus últimos dos juegos de la temporada 2024, pérdidas de reventón por puntajes de 31-9 en Detroit y 27-9 en los Rams. El juego contra los Leones decidió el título de NFC North, este último fue un concurso de playoffs de comodines.

Entonces, ¿Darnold realmente le dio una esquina en 2024?

¿O simplemente se benefició de un buen sistema ofensivo con los Vikings y el entrenador Kevin O’Connell, además de lanzar al receptor de élite Justin Jefferson?

El recientemente lanzado FTN Football Almanac 2025 ofreció lo que probablemente sea una evaluación de consenso de Darnold que ingresa a la temporada.

El autor Bryan Knowles llamó a la temporada 2024 de Darnold como un “renacimiento cuidadosamente administrado por la etapa” en el que O’Connell pudo adaptar la ofensiva para adaptarse mejor a sus habilidades y minimizar sus debilidades.

Lo que la ofensiva de Minnesota le dio a Darnold muchas oportunidades para hacer lo que se le percibe que hace mejor: lanzar profundamente. A través de los números del Almanaque FTN Football, ningún cuerpo de recepción fue mejor en pases profundos la temporada pasada que Minnesota.

Knowles, y otros en la liga, se preguntan si los nuevos Seahawks OC Klint Kubiak pueden lograr el mismo truco con un cuerpo receptor que ya no presenta a DK Metcalf y Tyler Lockett y está dirigido por dos jugadores que han pasado la mayoría de sus carreras trabajando fuera de la ranura. También está la cuestión de si una línea ofensiva en Seattle que todavía se considera entre el nivel inferior en la NFL puede darle tiempo a Darnold para lanzar profundamente.

“El hecho de que algunos de los defectos de Darnold se hayan escondido en los últimos años no significa que todavía no estén allí”, escribió Knowles, haciendo referencia a Darnold que se califica decentemente en siete aperturas en 2022 y 2023 con Carolina y los 49ers. “El problema que tendrán los Seahawks es que no tienen casi las mismas capacidades para acentuar los aspectos positivos de Darnold y ocultar sus negativos que Minnesota hizo hace un año, y que incluso si Darnold realmente tiene Dirigió una esquina en su carrera, aún puede ser un peor apto para los 2025 Seahawks que Geno Smith ”.

Se han establecido las historias, que comiencen los juegos.