Por qué el regreso de Sonics no fue impulsado por el último anuncio de la NBA | Análisis

Las Vegas: es un comienzo. Lento. Incremental. No es muy emocionante.

Pero, técnicamente, si la NBA finalmente devuelve los Supersonics a su lugar original y trae la liga de regreso a Seattle, estará aquí en el desierto a mediados de julio, donde comenzó.

“Si” sigue siendo la gran palabra allí, porque hubo poca indicación del comisionado de la NBA, Adam Silver, después de la reunión de la Junta de Gobernadores el martes de que los propietarios hay un fuerte impulso por impulsar la agenda de expansión.

En cambio, el comisionado dijo que un par de comités estaban autorizados para comenzar un análisis en profundidad sin línea de tiempo establecida en cuándo o si la Junta de Gobernadores continuaría.

Silver lo llamó “primer día”, que puede terminar siendo correcto. También se sintió como una frase hueca. “Día uno”, al menos para los fanáticos de Sonics, fue el 3 de julio de 2008, el primer día que el equipo ya no llamaba a Seattle Home. En ese sentido, si Silver quería llamar al martes “Día uno”, fue el multiplicado por más de 17 años de espera.

Dentro de su conferencia de prensa de 35 minutos, Silver parecía proporcionar más razones por las cuales la liga no se expandirá que cualquier razón concreta por las cuales la liga eventualmente agregará equipos. Eso debería ser preocupante. En algún momento debe haber un tono de optimismo más que el pesimismo, ya sea mencionar las preocupaciones de lo que significaría vender capital en la liga a sus comentarios en los últimos meses sobre el impacto de los recortes que los equipos han tomado con sus derechos de los medios locales.

También preocupante es la falta de una línea de tiempo. Ninguna línea de tiempo significa que no hay plazo y las personas y organizaciones generalmente trabajan con enfoque y diligencia si hay una fecha límite. Ninguna línea de tiempo significa que no hay responsabilidad y si los propietarios quieren patear el tema en el futuro otros seis meses o un año, no hay nada que les impida hacer eso.

Para ser justos, el sentimiento general es que Silver quiere expansión. Pero son sus dueños, y ahora estos comités, los que finalmente impulsan la liga en cualquier dirección que vayan a este tema.

Analicemos más de lo que dijo Silver, otros susurros que escuchamos y lo que podría significar para los próximos pasos:

Lo que dijo Silver: “Nada ha sido predeterminado de una forma u otra, y sin ninguna línea de tiempo específica”.

Lo que significa: Este análisis sobre la posibilidad de expansión no se moverá rápidamente.

El consenso es que necesita unos dos años desde el anuncio de un equipo que se otorga al equipo real que juega su primer juego para poner todo en su lugar. Como esa es la creencia, es probable que podamos pasar el 2027-28 como una posible fecha de inicio si la liga decide agregar un equipo o equipos. Los propietarios podrían decidir en teoría en su reunión de septiembre en qué dirección está en expansión y posiblemente hacer que el ’27-28 funcione, pero la sensación en la sala después de la reunión del martes fue ahora un objetivo de 2028 o 2029 para un equipo que comienza si la liga se expande.

El análisis en profundidad que pasarán estos dos comités podría llevar seis meses. Podría tomar nueve meses. Podría llevar un año. Mirarán los impactos en la cancha y las realidades financieras de la realidad que no sean del baloncesto. Nuevamente, la falta de una línea de tiempo permite que esto se mueva al ritmo que deseen.

En teoría, una decisión de una forma u otra en la Junta de Gobernadores que se reúnen la próxima primavera o regreso aquí el próximo verano parecen ser los objetivos probables.

Lo que dijo Silver: “En última instancia, lo que estamos viendo es en primer lugar, ¿cómo afectará esto la operación existente de la NBA, y qué es lo que deberíamos estar haciendo para continuar con interés en el juego de baloncesto a nivel mundial”?

Lo que significa: Seguro que parece que la NBA va a despegar su producto de marca en Europa antes de que cualquier equipo nuevo en América del Norte llegue al piso. La liga claramente se ha vuelto más global con la afluencia de talento y estrellas de fuera de su huella real. Silver y la liga han invertido dinero y caché en sus planes para expandir su marca en Europa. Es un gran problema para la liga y en este momento parece eclipsar a seguir haciendo algo a nivel nacional.

Señaló que si bien no es una situación sustitucional, están entrelazados.

“No es como si estuviéramos sentados allí diciendo, bueno, si hacemos algo en Europa, no hacemos algo en los Estados Unidos o América del Norte. Pero los problemas están relacionados. No hay duda al respecto”, dijo Silver.

Lo que dijo Silver: “La ciudad de Portland probablemente necesite una nueva arena”.

Lo que significa: Eso suena siniestro. Y familiar.

La NBA quiere quedarse en Portland y debería. Parada completa. Quien compre los blazers del patrimonio de Paul Allen necesita hacer ese compromiso.

Pero el comentario de Silver es un apalancamiento inmediato para la liga. Si sienten que Moda Center ha pasado el punto de hacer renovaciones planificadas que se suponía que modernizarían la arena de 30 años a tiempo para la Final Final Final Final de la NCAA de 2030, entonces eso tiene que ser una consideración para quien decida perseguir la compra del equipo.

Y, sin querer, hay un punto de presión justo en el camino con una nueva arena.

Entre Silver, que menciona inesperadamente el problema de la arena en Portland y las indicaciones obvias de que los propietarios actuales aún no desean cortar el pastel de los nuevos ingresos por los derechos de los medios a punto de entrar, sí hace una reflexión si la reubicación podría ser la forma en que los propietarios eventualmente impulsan toda esta discusión. No los Blazers, sino quizás otra franquicia que está luchando.

En ese escenario, la liga no tiene que cortar más de su pastel de ingresos y recibiría una buena tarifa de reubicación para dividirse.

Además, ¿el 32º mercado podría ser más una pregunta que el primer pensamiento? Se ha asumido mucho tiempo que Seattle y Las Vegas son la pareja, pero Vegas no ha podido obtener planes para una nueva arena en el suelo y quién poseería un equipo de expansión allí se ha vuelto incierto.

Lo que dijo Silver: “Es por eso que se vuelve bastante complejo, porque el tema más difícil en términos de pensar en la expansión no es mirar la economía actual. Está tratando de proyectarse en términos de lo que debería ser el futuro”.

Lo que significa: ¿Hay algún punto en el que las valoraciones crecientes de las franquicias llevan a la Junta de Gobernadores y a la liga a una tarifa de expansión que es demasiado rica para cualquiera en Seattle? La venta de los Celtics siempre fue vista como el punto de referencia para una posible tarifa de expansión y luego los Celtics fueron por un poco más de lo esperado a $ 6.1 mil millones. Luego vino la venta de Lakers, que no se esperaba que ocurriera durante un par de años más, pero cuando una valoración de $ 10 mil millones está sobre la mesa, ¿a quién no llegas a un acuerdo?

La venta de los Lakers no debe ser parte del cálculo al determinar una expansión, pero un segmento de propietarios podría exigir que lo sea. Y si es así, ¿llega al punto en el que simplemente no es inteligente o factible seguir un camino por un camino costoso?